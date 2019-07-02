香港七一反逃犯條例抗議：警方清場，示威者見勢撤離， 留下一片狼藉

香港主權移交22週年紀念日（七月一日）以數十萬眾大規模反《逃犯條例》遊行開始，約有數十萬名民眾上街。同日也有數以百計抗議者以暴力衝擊、佔領立法會，造成大面積破壞。 香港警方在午夜開始清場，使用警棍和催淚彈驅散示威者，示威者逐漸散去。周二上午現場仍然狼藉一片。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 今日上午港府清理立法會

圖片版權 BBC Chinese Image caption 立法會今日仍不開放

香港特首林鄭月娥罕見於凌晨四點召開記者會，嚴厲批評佔領立法院的抗議者，她說：「昨日在香港見到兩個截然不同的畫面，一個是和平理性、能體現香港多元化及自由的示威，另一個是令人痛心的違法暴力場面。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 一些公物被破壞

圖片版權 BBC Chinese Image caption 港府批評示威者暴力進入立法會

圖片版權 BBC Chinese Image caption 周二上午立法會外觀

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭凌晨記者會嚴厲批評佔領立法會民眾

林鄭嚴厲批評示威者攻擊警察，以極暴力的方式衝擊立法會。在記者會中，多名記者就近日3宗疑似抗爭示威者自殺案件向其提問，提出「是否對得起3名死者的家屬」等尖銳問題，林鄭則沒有響應。也有記者詢問為何警方疑似提前離開，讓民眾「順勢」進入立法會。

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昨日佔領立法會多半是年輕人。他們表示，不接受政府「暫緩」提案，只接受撤回提案，並要求政府釋放之前示威遭到港警逮捕的民眾，追究警方責任。

Image caption 佔領約3小時候清場

香港政府、警方及建制派議員譴責示威者的暴力行為；民主派議員一度在示威現場勸喻示威者勿衝擊立法會，但不成功，民主派表示是政府的麻木不仁令年輕人感絶望引發的衝突。上周前香港政政務司司長陳方安生(Anson Chan)發表給林鄭月娥的公開信表示，唯有撤回逃犯條例，並組成獨立司法審查委員會調查抗議期間的警民衝突，才能平息眾怒，讓香港社會回歸平靜。