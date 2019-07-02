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香港主權移交22週年紀念日，數十萬民眾參加香港民間人權陣線發起的七一大遊行，同日一部分示威者衝擊並佔領立法會遭到警方清場，各界對事件作出表態。

蔡英文籲港府「拿出誠意」

台灣總統蔡英文周二（7月2日）在臉書上表示，最近香港人民一連串的行動顯示出香港人民追求自由民主的心願，希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求。只有拿出誠意麵對，香港社會的衝突才可能解決，才不會繼續擴大。

蔡英文稱，為了追求自由民主，台灣人民也曾經一代接一代，前仆後繼，在百年間走過艱辛的道路，「所以我們對香港人民的處境感同身受，在台灣的我們，將會持續關切香港的局勢。」 蔡英文還在臉書帖文中配上了由台港歌手共同創作的聲援香港抗議的歌曲《撐》。

中聯辦：絶不容忍暴行

中國政府駐香港特區聯絡辦公室及中國國務院港澳事務辦公室周一先後對立法會事件表示譴責。

中聯辦負責人稱，對立法會暴力事件表示震驚、憤慨和強烈譴責，堅決支持特區政府對有關嚴重違法行為追究到底。

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該負責人稱，示威者的暴行是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重損害香港的社會安定，絶對不能容忍。

中國國務院港澳事務辦公室發言人周一也表示，一些極端激進分子借口反對特區政府有關條例修訂，以極為暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，「這種嚴重違法行為踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰。」

該發言人稱，中央政府支持特區政府和警方依法處置事件，追究暴力犯罪者的刑事責任。

中國內地媒體的報道則主要集中於香港各界慶祝主權移交22週年的活動，鮮有報道七一大遊行及示威者衝擊立法會的行動。

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中國官方媒體《環球時報》周一（2日）早上發表社評稱，一撥極端激進分子早上擾亂特區政府升旗儀式，下午包圍、攻擊立法會，是令人髮指的暴徒行徑。「那些人的暴力比對峙的混亂中衝警察扔塊石頭又進了一步，他們是公開暴力衝擊香港法律的象徵性建築，表達的是對香港法治的蔑視。他們在踐踏整個香港社會利益的底線。」

《環球時報》還稱，施行資本主義的香港也不應縱容這樣的暴力，這種暴力是發達社會之恥，也是不祥之兆，「任何社會都不能接受這樣的暴力炫耀，否則無異於為社會的各種失序打開『潘多拉的盒子』。」

社評指，近來一些激烈的政治情緒衝擊了香港，特區政府採取了一系列措施，「但是有一小部分人，他們越來越顯露出暴徒的猙獰，他們明顯在試圖把近來的抗議活動朝著極端對抗的方向引導，他們要壓倒香港現有秩序、要由街頭政治主導香港決策的狂妄目的已如司馬昭之心，路人皆知了。」

特朗普：他們追求的是民主

據法新社報道，美國總統特朗普周一表示，闖入立法會的示威者是希望為香港爭取民主。

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「他們追求的是民主，我認為多數人想要民主。不幸的是，有些政府不想要民主，」特朗普在白宮對記者表示。

早些時候，特朗普曾稱，看到香港的情況「很難過」。

美國眾議院院長南希·佩洛西周日曾在推特上讚揚香港近日的抗議行動。「幾周來，香港人民站出來抗議應受譴責的引渡法案，鼓舞了全世界。在中國所謂的『一國兩制』建立22週年之際，G20和世界各國都不應忽視他們的勇氣。」

英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）周一曾在社交網站上表示，英國對香港及其自由的支持「不動搖」，同時表示任何暴力都不可接受。