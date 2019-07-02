香港示威者衝進立法會 國際媒體高度關注

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7月1日，香港主權移交給中國的22週年紀念日，發生在香港的抗議行動演變為衝擊並佔領立法會大樓。

這一行動以及香港警方其後的清場，成為世界多家報紙的頭版頭條消息。英國多家媒體在頭版刊登香港示威人士衝進立法會大樓後的照片。

英國《金融時報》（Financial Times) 頭版頭條報道說，「香港的政治危機昨天突然惡化，數以百計的示威者衝進了香港立法會大樓，其後警方清場發射催淚彈。」

「示威者頭戴建築工地防護帽，揮舞從街邊拔出來的標誌和護欄，砸開了門湧入了立法會大樓，在牆上用噴漆亂塗亂畫，毀壞樓裏的畫像。」

《金融時報》認為，最近香港不斷發生的抗議示威，「讓香港政府陷入自英國交出主權給中國以來最大的政治危機，其中絶大部分的怒氣指向特首林鄭月娥。」

「但是這些示威者也給中國主席習近平造成壓力，他在中國領土上面臨對北京權威的挑戰。」

英國《衛報》（Guardian）報道標題是：香港的多次抗議是對強人習近平的個人挑戰。不穩定的規模可能迫使中國領導人親自出面。他將如何應對？

圖片版權 FT Image caption 英國《金融時報》頭版頭條標題是：攻入立法會使香港陷入更深亂局。

英國《每日電訊報》(Daily Telegraph) 也在頭版刊登報道：香港立法會被衝擊。

《每日電訊報》報道說：「防暴警察本來一直站在金屬門閘後，大聲警告抗議者如果繼續向前將會被逮捕，但是突然之間卻莫名其妙退到了走廊上，在人群破門而入時遠離大樓。示威者根本不理會警察的警告。從早到晚，有好些示威者告訴在場的記者說，他們為保護香港的民主和自由 ，不惜坐牢，甚至有人願意獻出生命。」

美國《紐約時報》(New York Times) 刊登報道：香港衝突顯現抗議行列中的分歧。

報道說：「星期一，香港紀念1997年主權移交，成百上千的示威者和平抗議，但是這個城市被一些畫面所震撼：很小一群活動人士攻進立法會，砸碎玻璃牆，在立法會大廳裏用噴漆寫口號。」

「抗議的不同畫面給出了一個很清晰的證據：在這個前英國殖民地，分歧不僅存在於抗議人士和親北京的政府之間，在抗議者中間的對立意見也越來越明顯。」

「周一，當活動人士手持鐵棒和臨時撞門車，要破門進入立法會之前，一些有經驗的、對活動人士的訴求持同情態度的資深政界人士，再三呼籲他們三思而行。有的搖頭，有的下跪。但是這些香港議員們的建議沒有人聽。」

圖片版權 Ipaper Image caption ipaper頭版標題：中國警告英國不要插手香港。

「這樣的對抗顯示過去幾個月香港民眾譴責大陸干涉所展開的抗議運動，已經到了一個十字路口。」

《紐約時報》引述香港浸會大學政治學者Jean-Pierre Cabestan說，「現在北京有了一個很好的借口更加不肯妥協讓步了。」

美國《華盛頓郵報》(Washingtong Post) 報道香港立法會被佔領後，警方武力清場。「事態的擴大把香港帶到一個前所未有的不確定領域，也標誌著北京在掌控這個世界金融中心後所面臨的最大考驗。」

澳大利亞《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald） 報道說，有些香港政界人士宣稱，這是年輕的抗議人士落入圈套。報道引述香港立法會議員張超雄的看法認為：「這完全是個圈套，很可惜有人被玩了進去。張超雄還向BBC表示，警察本可以一早就驅散抗議者，但是卻「故意讓他們攻入大樓去打砸。」 」

香港各家媒體對立法會大樓被衝擊佔領的報道本身，實際上顯示了媒體對事件的態度和立場。

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香港《大公報》頭版標題是：暴徒攻立會全城憤怒，警隊凌晨平亂。《東方日報》頭版報道稱：特區恥辱萬劫不復七一示威無法無天！

《蘋果日報》報道說：對峙8小時，警先棄守後清場，示威者佔領立會。《明報》頭版報道說：示威者佔立會警催淚彈清場。

法國《世界報》（Le Monde) 刊登報道說：混亂的場面在香港出現。「抗議者出現，立法會被衝擊，警察出擊，主權移交給中國的紀念日，混亂的局面出現在街頭。」

中國大陸各大媒體對香港最近的大規模抗議基本保持沉默，而對最新出現的佔領立法會的事態，《中國青年報》報道了中國外交部駐港公署發表的聲明：敦促有關國家立即停止插手香港事務，稱「不法分子暴力衝擊立法會大樓」。

中國官方新華社報道了外交部發言人耿爽在例行記者會上的講話，批評英、美、歐盟「貌似公允地鼓吹和平抗議的權利，呼籲避免暴力行為」，「完全是赤裸裸的雙重標凖，極其虛偽醜陋！」