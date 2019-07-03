你的器材不支持播放多媒體材料 達賴喇嘛專訪：特朗普「缺乏道德原則」

第十四世達賴喇嘛上月接受BBC專訪稱，未來的達賴喇嘛是位女性，她應該要「好看」，引起爭議。其辦公室發佈聲明對其言論表示道歉，稱他只是開「玩笑」。

達賴喇嘛辦公室的聲明稱：「對於有人因他的話而受到傷害，他感到非常抱歉，並致以誠摯歉意。」

西藏精神領袖達賴喇嘛今年84歲。上個月的BBC專訪中，他就許多話題暢談自己觀點，包括美國總統特朗普、難民以及他回到西藏的夢想等。

然而，他對於未來可能的女性繼任者的言論引發了關注和爭議。

圖片版權 EPA

達賴喇嘛在訪問中笑著用英語說：「如果出現一名女性達賴喇嘛，那她應該要好看一些。」

達賴辦公室的聲明為此道歉，並稱這只是玩笑話。

聲明稱，有時會發生這樣的情況：在一種文化背景下可能很有趣的即興談話，翻譯後被帶入另一種文化背景丟失了原有的幽默。

聲明還表示，達賴喇嘛畢生都反對物化女性、支持性別平等。

圖片版權 Getty Images

聲明還指，達賴喇嘛稱歐洲難民最終應該回家，他的評論「可能被曲解了」。「他當然理解許多離開自己國家的人可能不願意或無法返回」。

在專訪中，達賴喇嘛還表示，美國總統特朗普「缺乏道德原則」。達賴辦公室在聲明中並未對此致歉。