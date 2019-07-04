百度李彥宏遭潑水背後的互聯網企業責任爭議

你的器材不支持播放多媒體材料 百度創始人李彥宏遭潑水

中國搜索引擎巨頭百度創始人李彥宏周三（7月3日）在北京演講時，遭到一名男子潑水。一時之間，李彥宏和百度以往的一些爭議事件迅速成為熱門話題。

北京市公安局朝陽分局周四（4日）早上通報，已經對擾亂百度公司活動現場秩序的嫌疑人程某某處以行政拘留5日的處罰。

演講現場被潑水

李彥宏當時正出席2019年百度AI開發者大會。在他演講過程中，突然有一名佩戴胸卡的黑衣男子衝上台，拿著一個礦泉水瓶子從李彥宏頭頂澆了下去。

從現場視頻可以看到，李彥宏用手抹了抹臉上的水，然後說了一句英文：「What's your problem?（你有毛病啊？）」

事發後，潑水的男子被工作人員控制，場面一度陷入沉默。隨後李彥宏重新開始演講，並調侃說：「大家看到在AI前進的道路上還是會有各種各樣想不到的事情會發生，但是我們前行的決心不會改變。」

百度發言人對BBC表示，不了解該男子潑水的原因，事件已經交由警方處理。

百度周三晚間表示，肇事者用微博直播等高調的形式安排了一個惡劣的現場襲擊，行為讓人覺得不齒也讓人感到不安。

百度隨後還稱，肇事者已經被公安機關帶走並調查。

圖片版權 Getty Images Image caption 百度創始人李彥宏遭潑水。網絡語言將此事件調侃為「宏顏禍水」。

爭議百度

潑水事件在社交媒體上引發強烈反響，一些網友譴責肇事者的無禮行為，給李彥宏的反應點讚；但也有許多網友回想起了魏則西事件，稱李彥宏應該反思百度的企業道德問題。

微博網友「胡蘿蔔翻身」說：「這種行為不應該被提倡，人身攻擊不可取。」

微博網友「胖子趙祥松」則表示：「這件事，不知道能不能讓百度反思自己在履行企業公民責任上的問題。如果真能這樣，一瓶礦泉水改良和幫助它成為受人尊敬的互聯網企業，也不失為一段佳話。」

百度主要從事搜索引擎服務，與阿里巴巴集團和騰訊並稱中國互聯網三大巨頭企業。但是百度因為其審查政策、競價排名機制等問題備受批評和質疑。

2016年4月，患有罕見癌症滑膜肉瘤的中國大學生魏則西在網上披露了自己的求醫過程，他稱通過百度搜索到武警北京總隊第二醫院，並在該院進行治療，但隨後才得知該院療法無效。魏則西在2016年4月12日去世。

同年5月，中國國家網信辦進駐百度調查後認為，百度競價排名機制存在付費競價權重過高、商業推廣標識不清等問題，影響了搜索結果的公正性和客觀性，容易誤導網民。

今年1月，美國賓夕法尼亞大學傳播學博士方可成在微信公眾號發文稱，搜索引擎百度已死，百度過於偏袒百度旗下品牌，搜索結果優先顯示百度自媒體平台「百家號」等自家平台信息，「Baidu.com已經不是你尋找中文互聯網內容的地方，而是百度自家的站內搜索；它將你引向的不是中文互聯網中的優質精神食糧，而是囤積在自家的腐臭變質內容」。

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人工智能

百度在2019AI開發者大會上介紹了他們在人工智能領域的一些新進展。

百度宣佈，其智能音箱如今可以聽懂英語，不需喚醒詞就可以激活。這與亞馬遜和谷歌的產品有所不同，亞馬遜和谷歌的產品仍需要喚醒詞激活產品。

百度還宣佈，將很快推出中國最大規模的無人駕駛出租車隊。百度副總裁、智能駕駛事業群組總經理李震宇稱，這個項目將首先落地湖南省長沙市。