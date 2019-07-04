圖片版權 Reuters Image caption 華為的創始人任正非一直被國外媒體指為中國國家服務。任正非和中國領導人習近平在一起。

美國最高層官員對商務部的官員說，儘管美中關係似乎有所緩和，但華為仍然在被禁名單內。

特朗普和習近平在日本大阪20國峰會期間會面時同意重新開啟中斷的談判。特朗普說不會對中國出口施加新關稅，還軟化了對被列入美國制裁名單的華為公司的立場。

美國總統特朗普出人意料地從之前的立場後退，說允許美國公司同被制裁的中國電信設備巨頭華為繼續貿易。在華為供應鏈中的美國公司對特朗普的上述表示表示歡迎。

特朗普改變了對華為的政策向中國伸出橄欖枝，試圖重啟同中國的貿易談判，打破貿易戰僵局。但在隨後幾天內，許多商界人士和政府官員一時不能確定美國政府的新立場。

華為是世界最大的電訊設備供應商。該中國電訊設備製造公司公司被美國視為間諜風險。美國還指責華為盜竊美國知識產權，違反對伊朗的制裁。但是華為公司反駁說美國的指控毫無根據，並且強調華為一貫重視網絡安全。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國共和黨參議員魯比奧威脅要通過立法手段來對付中國的華為公司。

美國：供應低技術芯片

根據路透社記者看到的美國商務部工業和安全局出口執法辦公室副主任桑德曼發給下屬的電郵，桑德曼在電郵中說華為仍然在美國政府的制裁名單上。

桑德曼還說，對於要求向華為銷售產品的公司，許可證評估要取決於商務部工業安全局的指示。但是還不清楚商務部何時作出指示。美國商務部發言人周三（6月4日）說，一旦完成審核，會對申請出口許可的公司發出通知。

白宮的貿易顧問納瓦羅本周早些時候說，美國政府允許不會對國家安全有一項的「低技術」芯片出口。之前美國國家經濟委員會主席庫德洛也作過類似表示。

特朗普同習近平會晤後，美國參院民主黨領袖舒默馬上表示，華為是美國迫使中國進行公平貿易的為數不多的有效槓桿之一，如果特朗普在華為問題上讓步，將大大削弱美國改變中國不公平貿易行為的能力。

美國共和黨參議員魯比奧也在特朗普同習近平會晤同一天說，如果特朗普解除了華為的限制，他將犯下大錯，美國國會就需要要通過立法來恢復對華為的限制措施。

《獨立報》的首席商務評論員詹姆斯·摩爾認為，改變對華為的政策需要整體政治氣候的改變。

圖片版權 Getty Images Image caption 預計在2030年前英國移動網絡市場價值可高達510億英鎊。英國尚未對是否允許華為加入5G網絡建設做出最後決定。

英國：地緣政治之爭

華為公司是英國電訊公司的主要設備供應商，但是英國仍然沒有對是否允許華為加入5G網絡建設作出最後決定。之前英國政府供應鏈報告和國家網絡安全中心的建議都認為可以允許華為進入英國的5G市場建設。

目前英國最大和第三大的電訊公司EE和沃達豐發起開始推出5G網絡服務，爭奪英國5G服務市場。預計在2030年前英國移動網絡市場價值可高達510億英鎊。

詹姆斯·摩爾說，華為的技術很好。據說他們對客戶要求反應很快，更善於為客戶量身定制設備。但因為是量身定制，這種設備差異很大，因此也增加了安全人員的評估難度。

他還認為如果把華為排除出5G網絡外，英國要付出昂貴代價。因為那樣就不時簡單地在現存4G網絡基礎上進行建設，參與建設的電訊公司需要拆除現有設施，從頭開始。

英國首相特蕾莎·梅不久將被黨內角逐者接替，即英國的外交大臣亨特，或倫敦前任市長約翰遜。不管兩人誰能上位，摩爾評論說，這兩人都爭相把自己描繪成特朗普的最好的朋友，因此他們更重視特朗普的推特，而非對華為（真的，還是想像的）的安全考慮。

摩爾說，對於華為的安全擔心主要是政治問題。通訊公司的體驗並沒有證實對華為設備的安全擔心。有些獨立評估發現技術缺陷的例子，但是迄今為止並沒有證據證明這些技術缺陷背後存在惡意的設計。

但是英國著名評論員保羅·梅森在《新政治家》雜誌上撰文指出，華為事關英國的地緣政治利益，為脫歐忙得不可開交的特蕾莎·梅政府對華為做出了錯誤的決定，英國的長遠戰略對手是試圖分化瓦解歐洲的俄羅斯及其合作伙伴中國。