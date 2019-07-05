武漢陽邏抗議垃圾焚燒廠遭鎮壓，折射中國民眾運動獨特性

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過去一周，中國湖北省武漢市新洲區陽邏街道的居民走上街頭，抗議在當地修建一個大型垃圾焚燒發電廠的計劃。

當地居民認為垃圾焚燒廠建在陽邏開發區，距其數公里內包括兩個高校、數十個居民小區。對空氣質量、身體健康，以及陽邏的經濟吸引力都會造成負面影響。

大規模抗議從6月底醞釀，7月2日和3日人數進一步上升，達到數千人。根據現場視頻顯示，抗議者打出「我們不想被毒害，只想要一口清新空氣而已」等標語。當地政府派出大量防爆警察進行鎮壓。綜合網絡流傳、未經證實的照片可以看到有居民受傷。

在網傳的《武漢市新洲區人民政府致陽邏地區群眾的一封信》中稱，目前，我區垃圾焚燒發電項目尚未啟動環評程序，更未立項和開工建設。下一步，將按照「群眾不同意，項目不開工」的原則嚴格依照法定程序，全過程公開。

屢次發生的環保抗議

類似事件近年來頻發。

2015年4月，廣東省羅定市政府在沒有公示及沒有通過環境評估的情況下，與當地華潤水泥廠簽訂了合同，計劃建造一個日燒300噸垃圾的垃圾焚燒廠。引發數千民眾高舉標語集結在鎮政府及華潤水泥廠示威抗議，但遭到特警鎮壓，造成數十名村民被打傷，另外有20多人被捕。

其後，羅定政府宣佈，取消當地華潤水泥廠建設垃圾焚燒廠項目。

最早的此類民眾抗議運動被認為是2007年的廈門市民反對二甲苯（PX）項目事件。由於擔心廈門的環境遭到破壞，當年6月1日、2日，數千名至上萬市民手綁黃絲帶，舉著「反對PX，保衛廈門」，在主要街道和平「散步」。此後，「散步」一度成為中國市民上街抗爭的代稱。

最後，該事件也以政府遷建PX項目告終。

廈門事件後，中國接連發生多起民眾反對PX項目事件。2011年的大連、2012年的寧波、2013年昆明、2014年的茂名，以及成都市民在2008年和2013年都發生了抗議當地建設PX項目的抗議活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年昆明市民抗議在當地建PX項目

中國公民運動的特徵

「中國最近10年的這些抗議行動，與當年六四等學生運動有很大不同。」一位見證過廈門PX抗議事件的學者對BBC中文表示，這些運動實際上是由」鄰避效應「引發的群體行為。

」鄰避效應「在英文中稱為「不要放在我後院」（Not in my back yard），往往在建造一些可能污染環境的公共設施，利好由較大範圍人群享受，污染則由較小人群負擔。

上述學者稱，這種抗議並不是中國獨有，1970年代就開始出現於歐美國家，多集中在垃圾焚化、毒物處理等公共設施，同樣引發附近居民的大規模抗議。

「但中國特別之處在於，一，政府公信力陷入『塔西佗陷阱』；二，公民沒有暢通的政治表達渠道，司法、輿論和人大代表都不能有效運作；三，民間NGO組織的缺位。這些使鄰避運動在中國更易爆發。」

在廈門反對PX項目後，中國自由派媒體人曾樂觀的表示，最終項目遷建開創了通過正常渠道解決問題的先例，一改傳統專政思維中的強力打壓。「向民意靠攏而不是與民意對抗」，並「向我們展示了中國走向憲政的可能的路徑」。

然而，當近年來更多的此類抗議發生時，強力打壓卻接踵而至，廈門事件時相對自由的討論空間也未能再現。