香港抗議引發英中外交舌戰 英國外相回應支持暴力說法

Image caption 7月1日香港主權移交紀念這天一批抗議者在示威後衝進香港立法會

英國外交大臣亨特說，他沒有支持抗議中的暴力行為。中國媒體指責西方政府干預導致香港動亂。

7月1日香港主權移交紀念這天一批抗議者在示威後衝進香港立法會。香港立法會建築被抗議者破壞程度嚴重。

路透社報道說，立法會裏面的家具和裝修被毀，大廳牆壁上被塗鴉，香港政府被迫將立法會關閉兩周。立法會行政管理委員會將在另外一個沒有公開的地點舉行閉門會議。

英國外交大臣亨特7月4日在BBC廣播中表示對暴力行為的譴責，「我說過，我和英國對所有的暴力發出譴責，支持民主的抗議者會對那種場面（暴力）趕到沮喪。」

Image caption 英國外交大臣亨特7月4日在BBC廣播中表示了對暴力行為的譴責

1997年7月1日，中國按照中英聯合聲明中的"一國兩制"模式從英國手中接收香港主權，並承諾香港享有的制度與自由五十年不變。

但是，香港計劃修訂逃犯條例引起大規模抗議遊行，反對者認為修改條例會破壞香港法治，讓北京能在大陸法庭審理活動人士。

英國首相特蕾莎·梅（文翠珊）也表示，中國必須尊重香港人的權利和自由，並說她已和北京溝通，表達關注。

中國指西方亂港反華

香港示威遊行成為輿論關注焦點後，英國外交大成亨特對中國發出警告，要中國尊重接受香港主權時所作的承諾，即保持香港原有的制度和生活方式，五十年不變的承諾。

中國媒體指責倫敦，華盛頓幫助香港示威者。《中國日報》發表社論說，「西方政府內的意識形態狂們從來沒有停止過策劃對他們不喜歡的政府發動動亂，儘管他們的行為給拉美、非洲、中東和亞洲一個又一個國家帶來痛苦和混亂」，「現在他們想在中國故伎重演」。

Image caption 香港立法會裏面的家具和裝修被毀，大廳牆壁上被塗鴉，香港政府被迫將立法會關閉兩周。

《中國日報》指責西方勢力煽動動亂反對香港政府，並「以此向中央政府施壓」。評論指「這些西方煽動者的暴力行為助長了對香港法治的踐踏，破壞了香港的社會秩序。」

中國要承擔後果

亨特7月2日警告說，如果中國不遵守1984年簽訂的中英聯合聲明，將會為此承擔後果。他的表態引起中國駐英國大使的嚴厲反駁，讓英國不要插手香港事務。

中國說，英國對香港不再有任何責任。英國認為1984年英中簽署的《聯合聲明》依然有效。

中國的《環球時報》社論分析說，亨特之所以做上述出格表現，是因為他正在角逐保守黨黨魁，爭當英國首相，因此故意作強硬姿態。

中國外交部發言人耿爽直指英外交大臣關於香港的言論是「信口雌黃」，「厚顏無恥」。耿爽說香港問題是中國內政，不容外國干預，並告誡英國外交大臣亨特「不要再自不量力，粗暴干涉香港事務」。

《環球時報》又社論說，「亨特火上澆油，毀的是他自己和英國形像」，他為了個人政治利益損害中英關係，會讓英國對華外交付出代價。