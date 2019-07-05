新疆再教育營：學校分隔了維族兒童與家人

沙磊( John Sudworth ) BBC 記者
  • 2019年 7月 5日
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新疆孩子

最新研究發現，中國政府將維族兒童與家人分隔；他們遠離民族信仰和母語教育。

在成千上萬維族人被關押在龐大再教育營的同時，建造寄宿學校的行動也在大規模地快速進行。

根據公開發佈的文件，再配合對海外數十名維族家庭成員的採訪，BBC收集到了迄今為止最全面的證據，證明新疆地區的兒童的情況。

記錄顯示，僅在一個鄉鎮就有400多名兒童的父母雙方都處於某種關押之中，有的在再教育營，有的被關押在監獄。

而這些兒童是否需要「集中照顧」的正式評估也在進行當中。
Image caption 下落不明的新疆兒童

所有證據都顯示，中國當局在努力改造新疆成年人身份認同的同時，也平行展開了另一個運動，要有系統地讓兒童清除對根源的認同。

由於中國在新疆的嚴密監控，外國記者24小時有人陪同，所以無法從新疆當地收集證據。但是證據可以在土耳其找到。

在伊斯坦布爾的一個大廳裏，數十人排隊等著訴說他們的故事，很多人拿著孩子的照片，這些孩子現在都在新疆但都下落不明。

「我不知道誰在照顧他們，」 一個媽媽說。她指著照片上的三個年幼的女兒，「完全沒有聯繫。」

另一個媽媽，一邊拿著三個兒子和一個女兒的照片，一邊抹眼淚。她說，「我聽說他們都被帶去了一個孤兒院。」

在60個不同的採訪中，這些家長和親人聲淚俱下憂心忡忡地講述了他們的故事，講述超過100個兒童在新疆失蹤的細節。

他們都是維吾爾人 - 是新疆穆斯林族群中人數最多的民族，長期以來與土耳其有著語言和信仰的聯繫。成千上萬的人有的來土耳其學習或做生意，探親，有的是為了逃避中國對生育的限制和越來越多的宗教壓迫。

但是過去三年，在中國開始把成千上萬的維族人和其他少數民族拘押在龐大的「再教育營」後，他們發現被困在了土耳其。

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廢墟上的信仰：中國消失的清真寺

中國當局說，這些維族人是在「職業訓練中心」受教育，目的是要應對暴力宗教極端主義。但是證據顯示，很多人被關押只是因為表達了他們的宗教信仰譬如祈禱或者帶面紗，還有的被關押是因為有像土耳其這樣的海外聯繫。

對這些維族人來說，回新疆就意味著肯定要被關押。電話聯繫已被切斷 - 即使與海外親屬交談，現在對新疆人來說太危險了。

有個父親告訴我，他的妻子在新疆家裏已經被拘留，他擔心他的八個孩子有幾個可能被國家收養。 「我認為他們已被帶到兒童教育營地，」 他說。

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走進中國的「思想轉化營」

由BBC委托進行的新研究，揭示了這些兒童以及成千上萬其他人究竟遭遇了什麼。

曾茲博士（Adrian Zenz）是一位德國研究人員，他對中國大規模在新疆拘押成年穆斯林的揭露受到了廣泛地認可。根據官方公開發佈的文件，他的報告顯示了在新疆前所未有的學校擴建。

學校校園擴大，新的宿舍建了起來，收生能力大規模增加。政府在修建拘押營的同時，正在大幅度增大學校收生能力，可以照顧大量的全托兒童。

這些學校擴建所針對的正好是同樣的少數民族群體。

在2017年一年時間內，新疆新入學的幼兒園兒童總數增加了50萬以上，政府數字顯示，這一增幅中的九成以上是維吾爾和其他穆斯林少數民族兒童。

如此一來，新疆的學前教育招生水平，從原本低於全國平均水平，飆升到全中國最高。
Image caption 新河縣友誼幼兒園接收700個兒童，其中80%是新疆少數民族。

僅在新疆南部一個地區，這裏是維吾爾族人口密度最高的地區，當局花在修建和擴建幼兒園的經費高達12億美元。

曾茲博士的分析顯示，建築工程的增多，包括增加大量的宿舍空間。

看來，新疆的教育擴張與成人大規模監禁的基本原則相同。它顯然影響了幾乎所有維吾爾族和其他少數民族兒童，無論他們的父母是否在再教育營中。

去年4月，縣政府將來自周邊村莊的2000名兒童遷入另一所巨型寄宿中學 -——葉城縣四中。

葉城縣第十和十一中學

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May 2019

Yechung County Number 11 and Number 10 Middle School

April 2018

Yechung County Number 11 and Number 10 Middle School

上圖是新疆南部城市葉城（維吾爾族稱喀格勒克Kargilik）正在為兩所新寄宿學校凖備的場地。

拖動左右鍵能看到建設的階段——這 兩個中學中間隔著共用的體育場，都是最近一年多剛剛建成的。兩個學校的面積都超出全國中學平均面積的三倍。

政府宣傳中頌揚寄宿學校「維護社會和諧」，「代替父母地位」。曾茲博士認為，其中還有更加深層的目的。

寄宿學校提供了一個理想的場地，讓少數民族進行可持續的文化重建。

他的研究顯示， 與再教育營一樣，現在有一種協調計劃，其目的就是要在學校裏消滅使用維吾爾語和其他少數民族語言。個別學校的條規，定出了更加嚴格，計分制的懲罰手段，老師和學生如果在學校使用了漢語以外的語言將受到處罰。

這與其他官方聲明相吻合。 這些聲明宣稱新疆已經在所有學校完成了全面的漢語教學。

新疆宣傳部的高級官員徐貴相在接受BBC採訪時，否認政府照顧了大批沒有父母的兒童。

他笑著說，「如果全家人全部都被送去職業訓練，那麼這個家庭一定有很嚴重的問題。我從來沒有見過這樣的案例。」

不過，曾茲博士研究中最重要部分是他的證據顯示，這些被拘押成年人的孩子，的確被大量送到住宿學校系統中。

當地政府有詳細表格，將每個孩子的情況與他們在職業訓練營或監獄中的父母掛鉤，然後再決定是否需要集中照管。

曾茲博士發現了一份政府文件，詳細給出了「有困難群體」可以申請的各種補貼，其中包括：丈夫和妻子都在職業訓練。另外還有喀什市給教育局的指示，要求他們採取緊急措施照顧父母在培訓營中的學生的需要。
Image caption 和田陽光幼兒園

這份文件說，學校應該「加強心理輔導，加強學生的思想教育」，這些詞語在學生父母們的培訓營中也一樣出現。

很明顯，大規模拘禁對兒童的影響現在被視為一個重要的社會問題，當局正在努力處理這一問題，儘管當局並不熱衷於公開這一點。

一些相關的政府文件似乎故意躲避搜索引擎，使用了模糊符號代替「職業培訓」一詞。也就是說，在某些情況下，成人拘留營附近建有幼兒園，在訪問時，中國官方媒體記者讚揚這麼做的好處。

他們說，這些寄宿學校允許少數民族兒童學習「更好的生活習慣」和「養成更好的個人衛生習慣」。有些孩子開始稱他們的老師為「媽媽」。

我們打電話給新疆的一些地方教育局，試圖找出相關的官方政策。大多數人拒絶與我們交談，但有些人對這樣的教育制度給出了簡單的看法。

我們問一位官員，那些被帶到再教育營的父母的子女會怎樣。
Image caption 在新疆和田的一所幼兒園，有嚴密的保安。

「他們在寄宿學校，」 她回答說。 「我們提供住宿，食物和衣服......上級領導告訴我們，我們必須好好照顧他們。」

在伊斯坦布爾的大廳裏，隨著家庭破碎的故事一個一個講了出來，氣氛裏充滿了絶望和深深的怨恨。

一位母親告訴我：「成千上萬的無辜兒童與父母分開，我們不停地提供證詞」。 「世界知道了這些事實，為什麼還是保持沉默？」

而在新疆有研究表明，所有的孩子現在都處於有「嚴格隔離封閉管理措施」的學校。許多學校都安裝了全方位的監控系統，周邊警報和10,000伏高壓電圍欄，一些學校的保安開銷甚至超過了成年人的再教育營。

這樣的教育政策最早在2017年初出台，然後就開始大幅加強拘押。 曾茲博士想知道的是，政府是否早就想過要阻止維吾爾族父母強行要回孩子的可能？

他告訴我，「我認為有系統地將父母和子女分開就是一個很明顯的證據，證明新疆政府正試圖培養新的一代，從根本上切斷他們在宗教信仰和民族語言方面的聯繫。」

「我認為這些證據都指向一個結論，那就是文化上的大屠殺。」

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