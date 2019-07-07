香港尖沙咀遊行抗議逃犯條例 爭取中國大陸遊客支持

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數以千計香港市民參與反對《逃犯條例》的遊行，今次的遊行路線選在有較多中國大陸旅客的尖沙咀和高鐵西九龍站，以爭取他們的支持。

遊行人士在下午3時許由尖沙咀梳士巴利花園出發，他們不斷叫喊「林鄭下台」、「反送中」等口號，旅遊熱點星光大道等地方人潮湧動。

BBC中文在場記者見到，遊行人士以普通話向途人派發傳單，也會不時用普通話喊口號，希望到香港的大陸旅客了解真相。

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遊行有別於過往的「反送中」大遊行，並非由民間人權陣線發起，而是由一群「網民」自發。其中一名發起人劉穎匡被視為香港本土派人士，他向媒體表明今天遊行的目的是要向大陸旅客宣傳反對修訂逃犯條例，因而會堅持「和平、理性、優雅」的原則，不會進入、包圍或衝擊連接香港和大陸的西九龍站。他說，人數已超出原本估計的二千人。

一名來自深圳的劉小姐在圍欄邊看示威者喊口號。她對BBC中文表示，今天來香港購物一天，不知道香港人為何上街遊行，但是她對遊行十分好奇，「在內地從沒見過」。她說，有興趣了解香港人的訴求。

在隊頭，示威者的橫副列出五大訴求：撤回《逃犯條例》修訂、收回以「暴動」定義警民衝突，撤銷對抗爭者的控罪、追究警隊濫權、以行政命令解散立法會實行「雙真普選」，即立法會與行政長官均以直選方式產生。

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圖片版權 AFP Image caption 尖沙咀星光大道擠滿示威者。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港尖沙咀文化中心、太空館附近聚滿人群。

Image caption 有店鋪疑受遊行影響關門。

香港警方派出大批警力到場戒備，呼籲民眾和平示威。香港鐵路停售當天中午後高鐵車票，並只安排一個入口和一個出口讓乘客進出，附近設有大量路障，防止有示威群眾衝擊車站。香港記者協會表示，傳媒也被禁止進入車站內採訪，對港鐵安排表示遺憾。

香港「反送中」運動6月開始抗爭升級，經歷過上百萬人的遊行及多次警民衝突，示威者在7月1日主權移交22週年紀念日曆史性地佔據立法會，破壞程度是1997年以來最大，建制派批評示威者暴力，但民主派認為是政府漠視民意而逼使示威者找將抗爭升級。