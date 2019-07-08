新疆再教育營：中國駐英國大使劉曉明否認強行拆散穆斯林家庭

你的器材不支持播放多媒體材料 中國，我的孩子在哪裏？

BBC記者沙磊（John Sudworth）早前報道，中國政府把維吾爾族兒童與家人分隔，在成千上萬維族人被關押在龐大的「再教育營」時，一些寄宿學校也在大規模地建造當中，令兒童遠離民族信仰和母語教育。但中國駐英國大使劉曉明周日（7月7日）接受BBC電視節目《The Anbrew Marr Show》訪問時，否認中國有強行拆散穆斯林家庭。

劉曉明說，外界扭曲了新疆發生的事情，他說新疆是貧困地區，極端主義容易滲透該處。

他強調「再教育營」不是一個營地或是監獄，而是一個職業教育訓練中心，那兒的人可以自由離開去探望親友，從積極方向去看，這些中心的目的是及早預防恐怖主義，自從這些措施實行以來，新疆三年來都沒有恐怖事件發生。

一群身在土耳其的維族人對BBC說，他們的兒童在新疆失蹤。劉曉明說這些都是「反政府」的人，他們不會為政府說好話。劉曉明稱，「如果他們想與他們的子女在一起，他們可以回來」。

他否認當局強行拆散穆斯林父母和子女，但他同時表示，中國政府將這些兒童照顧得很好，父母隨時可以去見子女。

劉曉明說，「你給我（失蹤兒童的）名字，我們會嘗試找他們，告訴你們他們是誰，正在做甚麼事情。」

Image caption 下落不明的新疆兒童

新疆加速建造學校

根據公開發佈的文件，再配合對海外數十名維族家庭成員的採訪，BBC收集到了迄今為止最全面的證據，證明新疆地區的兒童的情況。

記錄顯示，僅在一個鄉鎮就有400多名兒童的父母雙方都處於某種關押之中，有的在再教育營，有的被關押在監獄。

BBC在土耳其進行了60個不同的採訪，有家長聲淚俱下憂心忡忡地講述了他們的故事，講述超過100個兒童在新疆失蹤的細節，有父母擔心自己孩子已被中國國家收養，被帶到兒童教育營地。

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

BBC委托進行的新研究，揭示了這些兒童以及成千上萬其他人究竟遭遇了什麼。

鄭國恩博士（Dr Adrian Zenz）是一位德國研究人員，根據官方公開發佈的文件，他的報告顯示了在新疆前所未有的學校擴建。學校校園擴大，新的宿舍建了起來，收生能力大規模增加。這些學校擴建所針對的正好是同樣的少數民族群體。

在2017年一年時間內，新疆新入學的幼兒園兒童總數增加了50萬以上，政府數字顯示，這一增幅中的九成以上是維吾爾和其他穆斯林少數民族兒童。如此一來，新疆的學前教育招生水平，從原本低於全國平均水平，飆升到全中國最高。

而在新疆有研究表明，所有的孩子現在都處於有「嚴格隔離封閉管理措施」的學校。許多學校都安裝了全方位的監控系統，周邊警報和10,000伏高壓電圍欄，一些學校的保安開銷甚至超過了成年人的「再教育營」。

中國當局說，這些維族人是在「職業訓練中心」受教育，目的是要應對暴力宗教極端主義。但是證據顯示，很多人被關押只是因為表達了他們的宗教信仰譬如祈禱或者帶面紗，還有的被關押是因為有像土耳其這樣的海外聯繫。