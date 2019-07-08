反送中大遊行：香港五大媒體如何選邊站隊

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近期香港爆發多起大規模示威，抗議港府提議修改《逃犯條例》。當地媒體選邊站隊，報道立場不同，一時間，媒體也成了示威者關注的焦點，甚至成為抗議的目標。

7月8日，香港民主派政黨「區政聯盟」發佈消息說，將在7月21日舉辦大遊行，訴求是"拒絶紅色媒體，守護新聞真相"。遊行的終點是香港最大的電視台「電視廣播有限公司」（TVB）大樓。

縱觀過去一個月，有邊緣性新聞網站迅速竄紅，也有主流傳統紙媒招致喝罵，各家媒體在港人心目中的形像和受歡迎程度經歷過山車一般的跌宕。

香港媒體命運的起伏也折射出政局形勢突變、中國政府影響、國際社會反應等大背景。

BBC國際媒體觀察部深入分析香港五大媒體報道抗議的立場。

立場新聞（Stand News）

圖片版權 Web Image caption 「立場新聞」社論

「立場新聞」是親民主新聞網站，創建於2012年，模式類似《赫芬頓郵報》。近年，「立場新聞」陷入財政困難和生存危機。

但是，自從6月初反送中抗議爆發以來，「立場新聞」一直在緊緊地跟蹤動態，報道中凸現對示威者的同情，吸引大批新受眾。

「立場新聞」的站位是：在反對警方動用武力方面最敢言的媒體。該網站編發系列視頻，顯示警員向手無寸鐵的示威者噴胡椒粉、甚至毆打示威者。

「立場新聞」在6月14日的社論中宣佈："我們可以自豪地表明立場：我們『針對』警察」。

社論還說，我們針對的不是警察個人，而是警察作為香港唯一可以合法對公眾使用武力的執法部隊......對警察行為、權力的審視和監察「正正是傳媒最大的使命」。

「在雞蛋與高牆一方，我們堅定不移，站在雞蛋一方。」

《蘋果日報》

圖片版權 ANTHONY KWAN Image caption 「反送中」：《蘋果日報》的#在港人中引起普遍共鳴

作為香港親民主媒體的傳統領跑人，《蘋果日報》也用大量版面報道警方武力以及示威者的個人故事。

本輪香港抗議示威的主題詞「反送中」最初是《蘋果日報》在其臉書上使用的一個#。這個詞在港人中引起強烈共鳴：「送中」與「送終」諧音。

「反送中」成為這一波示威隊伍中最為常見的標語牌之一。

恰逢《蘋果日報》剛剛推出網上收費訂閲計劃。該報稱，將從每月3港元的訂閲費中拿出一港元捐贈向被拘捕的示威者提供法律援助。

香港電台

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香港電台RTHK是香港唯一的公營廣播機構，原則上立場中立，但是也曾多次表現出對示威者的同情傾向，經常引起香港親北京立法委員的批評。

這一輪抗議活動期間，香港電台歷史悠久、每周一期的諷刺性《頭條新聞》欄目連續兩星期包含批評林鄭月娥的內容，表示對她應對抗議無力、不兌現特首競選承諾的不滿。

RTHK還訪問化名「阿文」的14歲示威者。「阿文」說，他在七一參加民陣遊行後決定參與闖入立法會行動，是因為「對和平遊行感到絶望」。

但是，港府任命的香港電台廣播處長梁家榮也受到批評。起因是，香港電台一名外派司機6月12日在立法會外疑被防暴警察發射的催淚彈擊中受傷，梁家榮拒絶明言將如何處理這起事件，引發眾人不滿。

《明報》

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《明報》傳統上面向」中間派」、中產階層讀者，走知識分子路線。《明報》也被視作教育家的選擇讀物，因此在香港中學有大批粉絲。

但是，《明報》與年輕受眾的緊密聯繫並沒有衍生出他們對年輕人領頭的抗議活動的同情立場，至少從該報社論中看不出這一點。

《明報》最有爭議的一篇社評發表於6月12日、警方釋放催淚彈之前不久。

社評稱，修例屬立法事務，民間可以據理力爭，惟最終還是要在制度內處理，由立法會「良心投票」。社評還說，「以自殘手段向政府施壓，不惜玉石俱焚，不理社會代價，做法魯莽，絶不可取。」

此篇社評引發強烈反彈，示威者批駁《明報》「荒謬」，條例根本不該付諸表決——立法會內，親北京的派系佔主導。

當日香港示威規模浩大、並衍生暴力衝突，特首林鄭月娥隨後宣佈擱置逃犯條例。

《明報》社評給其前線記者帶來巨大壓力。有報道說，示威者拒絶接受《明報》記者的採訪。

TVB

圖片版權 Reuters Image caption 6月9日，進入凌晨，數百名示威者在立法會大樓與警察爆發衝突

香港華語電視頻道中，香港電視廣播有限公司TVB新聞享有相當高的收視率。TVB最近這一波有關示威的報道因為偏向警方受到批評。

6月9日金鐘立法會外，示威者和警員發生暴力衝突。之後香港媒體爆料，TVB無線新聞部有員工接到指示，稱「上司講明所有破壞警方形像的（片斷）都要剪走「。

無線電視助理總經理（新文及資訊）袁志偉辯解「從未聽說過此事」。但是香港大批網民並不信服這一說法。他們說，TVB報道中宣講警方執法策略、警方發言人髮表評論等內容過多。

6月底的抗議活動中，有示威者喝罵無線新聞「出賣港人」，並擋鏡頭阻止記者工作。

計劃中將於7月21日舉辦的「反紅媒」大遊行終點正是TVB大樓。

「紅媒」泛指立場更加親北京的媒體。