華為解禁懸而未決，中國駐英大使作安全保證

Image caption 劉曉明在BBC的電視訪談節目中否認會迫使華為為中國情報部門工作的說法。

中國駐英國大使說，如果英國允許華為參加5G網絡建設，華為不會被用作收集英國情報的工具。中國大使劉曉明承諾，中國不會要求華為公司提供任何信息。

華為在英國5G網中發揮何種作用將取決於英國保守黨領袖角逐的結果。但是劉曉明周日（7月7日）警告保守黨內的首相人選傑里米·亨特和鮑里斯·約翰遜不要封殺華為。

許多批評援引關於中國情報法要求組織和公民幫助國家情報工作的規定，指責華為是中國國家收集情報的工具。

劉曉明在BBC的電視訪談節目中否認會迫使華為為中國情報部門工作的說法。

華為引起安全擔憂

圖片版權 Getty Images Image caption 評論認為，特朗普政府一向表現出不確定，而且言行不一致，因此北京對於美國解禁華為並不樂觀。

當被問到他是否會為此作保證時，劉曉明說「我能100%的保證。我認為華為是個好公司；它在5G領域領先。我認為如果你們排斥華為，你們會失去巨大的機會。他們（華為）在英國是為了雙贏，不是為了監視這裏的人。」

最近英美媒體都報道說，英國保守派智庫亨利‧傑克遜學會的研究人員對大量華為員工的簡歷研究後，從中發現了華為公司同中國的情報部門和軍方的聯繫，許多華為員工曾有同中國安全部門和軍隊的合作經歷。

美國一直指責華為的設備被用來收集情報，對美國構成國家安全威脅。隨後美國開始禁止政府機構使用華為設備，也游說盟國不要讓華為設備進入他們的5G網絡，後來特朗普政府又下令禁止美國公司向華為供應零部件。

對此中國《環球時報》主編胡錫進評論說，退役軍人進入民營公司就業很正常。他認為那是為政治目的服務的研究。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國保守派智庫亨利‧傑克遜學會的研究人員對大量華為員工的簡歷舉行研究，從中發現了華為公司同中國的情報部門和軍方的聯繫，許多華為員工曾有同中國安全部門和軍隊的合作經歷。

政治上懸而未決

英中關係目前受到許多不確定因素的影響，關於華為的最後決定要取決於本月誰會擔任英國首相。

4月份當英國《每日電訊報》報道透露了儘管一些內閣部長反對，但特蕾莎·梅仍然允許華為參加英國的5G網絡建設。

在大阪20國峰會期間美國總統特朗普和中國領導人習近平會面談及解禁華為的問題。

但是《南華早報》評論認為，特朗普政府一向表現出不確定，而且言行不一致，因此北京對於美國解禁華為並不樂觀。而且外交評論認為特朗普提到放鬆對華為制裁含義並不明確。

華為的創始人任正非似乎也對特朗普的表態採取謹慎態度。任正非在大阪峰會後對《金融時報》說，「這不見得會對我們現行的經營有何重大影響。我們將集中精力做好我們的工作。」