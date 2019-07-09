逃犯條例爭議：香港特首形容修例「壽終正寢」

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香港特首林鄭月娥周二（9日）出席政府例行行政會議前，主動提到香港社會近來因為《逃犯條例》修訂的爭議，形容政府相關工作「完全失敗」，修例建議目前已經「壽終正寢」，即是「已死」。

林鄭月娥沒有用到示威者要求的字眼「撤回」修訂，她說就算用「撤回」這個字眼，三個月後亦可把草案重提立法會 ，「壽終正寢」是一個斬釘截鐵的說法，市民知道條例存在還是不存在，無須擔心政府會以甚麼手段在立法會重提修例。

她說，一向考慮到修例建議引起很大爭議，難以在短時間內做，所以「暫時換了下來，也沒有時間表」，草案在立法會會期結束之時，即明年7月就會自動失效。

被問及會否問責下台，林鄭月娥說，香港特首「下台不是簡單的事」，她仍有熱誠、有承擔為香港服務。

這是林鄭月娥一星期以來首次接受傳媒提問，7月2日凌晨，她主動召開記者會譴責闖入立法會的示威者。