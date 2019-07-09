逃犯條例抗議：香港歌手何韻詩聯合國發言兩次遭打斷

圖片版權 Getty Images Image caption 何韻詩

香港《逃犯條例》修訂爭議不斷，反對修例的香港歌手和活動人士何韻詩周一（7月8日）在聯合國人權理事會上表示，「一國兩制」已幾近破產。何韻詩在會上短短的兩分鐘發言，兩次被中國代表打斷。

何韻詩發言稱，香港的民主和人權受到嚴重打擊，上個月兩百萬人參加和平抗議，但警方向抗議民眾發射橡皮子彈和152發催淚彈。

說到這裏，中國常駐日內瓦聯合國代表團官員戴德茂打斷何韻詩的發言。

戴德茂稱：「香港特別行政區是中華人民共和國的組成部分，剛才這位所謂的NGO（非政府組織）代表發言者發言將香港與中國並列，挑戰了『一個中國』原則，違反了聯合國憲章。」戴德茂希望主席敦促何韻詩使用符合聯合國規範的正確表述。

戴德茂表達抗議後，聯合國人權理事會副主席提醒發言者遵守聯合國確立的原則後，隨後讓何韻詩繼續發言。

何韻詩指出，自香港主權移交後，香港自治逐漸被削弱，「沒有真正的普選，中國任命並控制特首，中國正不惜一切代價阻止我們實現民主」。

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「『一國兩制』面臨破產，抗議仍在繼續，」何韻詩說。此時中國方面代表再次打斷何韻詩發言：「剛才這個發言者無端攻擊中國的『一國兩制』制度，中方對此表示堅決反對，請主席敦促其不得使用侮辱性語言。」

何韻詩最後問，「聯合國是否會召開緊急會議保護香港人？」「聯合國是否會把中國從人權理事會除名？」

上個月，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）敦促香港政府在修例前要進行「廣泛諮詢」。