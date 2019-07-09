南海爭端 菲律賓如何在中國美國之間周旋

圖片版權 Reuters Image caption 杜特爾特在2016年當選後就表示要重新調整對中國和俄羅斯的外交。

菲律賓總統杜特爾特周一對美國發出挑戰，要美國把中國驅離南海有爭議水域，他要美國把第七艦隊部署到南海。最近美國保證，如果菲律賓和中國在南海發生對峙，美國會支持菲律賓。

根據《菲律賓每日詢問者報》周一（7月8日）報道，菲律賓總統對記者說，「如果美國真想把中國趕走，那我辦不到，我會尋求美國的幫助。我希望美國的整個第七艦隊都在那裏（南海）。」

第七艦隊是美國太平洋艦隊的一部分，基地在日本，是美國最大的前沿艦隊之一。

有人對菲律賓總統提問說，如果因為在爭議地區（中國）同鄰國的海洋爭端軍事化，其長期軍事盟友"開第一槍"而且對中國宣戰的時候，杜特爾特提出了上述建議。

美為菲在南海撐腰

Image caption 最近美國務卿保證如菲律賓同中國在南海發生對峙，美國會為菲律賓撐腰。

上周五（7月5日）杜特爾特在萊特島發表講話說，「開第一槍，我很願意跟著幹。我們同美國有共同防禦條約。那麼讓我們遵守它。你想惹麻煩？好，就這麼幹。」

菲律賓同美國有長達數十年的共同防禦條約，其中規定締約方在另外一方受到另外一國攻擊時提供支持。

最近美國務卿保證如菲律賓同中國在南海發生對峙，美國會為菲律賓撐腰。2019年美國國務卿蓬佩奧重申美國在《美菲共同防禦條約》中的義務。《日本時報》引用蓬佩奧的講話說「南海是太平洋的一部分，對菲律賓軍隊，飛機或艦船的武裝攻擊會激活共同防禦的義務。」

杜特爾特在講話中特別提到菲律賓最高法院大法官卡皮奧，菲律賓前外長羅薩里奧和前監察專員卡皮奧-莫拉萊斯，這幾個人是杜特爾特對華政策的主要批評者。杜特爾特說，「如果戰爭爆發了，我就把他們拉出來。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年杜特爾特擔任總統後很快去北京訪問。今年他再次訪問北京，表示支持中國的「一帶一路」計劃。

他還說，「我們不可能打贏對中國的戰爭。但是我希望中國也不要做得太過分」，「美國總是在逼迫我們，慫恿我們……把我當誘餌。你們把菲律賓人當成什麼了，蚯蚓嗎？」

菲對"一帶一路"感興趣

菲律賓和美國在1951年簽署了《美菲共同防禦條約》，條約規定締約雙方將以"自助和互助"的方式保持併發展"抵抗武裝進攻"的能力；締約任何一方受到武力進攻時，締約雙方進行協商，針對共同的危險採取行動。

菲律賓同中國在南海黃岩島的爭端令菲律賓希望加強同美國的軍事聯繫。

2011年美國表示要提升菲律賓在其領海的巡邏能力，這包括在同中國有主權爭端的南沙群島的巡邏能力。2012年菲律賓和美國舉行了海上聯合軍事演習。

但杜特爾特在2016年當選後就表示要重新調整對中國和俄羅斯的外交。杜特爾特在2016年表示希望結束菲律賓同美國的聯合軍演，並說願意同中國和俄羅斯聯合軍事演習，並且從中國和俄羅斯進口軍火加強菲律賓的武裝力量。

今年4月杜特爾特訪問北京同中國領導人習近平會面時說，菲律賓對中國的「一帶一路」計劃充滿信心並且願意抓住中國龐大的基建計劃帶來的機遇。