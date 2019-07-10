圖片版權 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 楊恆均

今年1月，澳籍華人、時政評論人楊恆均在中國失蹤。六個月來，他的家人仍然不知他身在何方。而周日（7月7日），其妻子袁瑞娟遭中國當局短暫拘留，隨後被禁止離開中國。被拘留6個月之後，楊恆均能被釋放回澳大利亞嗎？

撲朔迷離的案情

BBC駐悉尼記者埃瑪·埃爾斯沃西（Emma Elsworthy）報道，53歲的楊恆均曾在中國外交部任職，隨後成為針砭時弊的時政評論人士。他曾活躍於中國社交媒體和推特，在推特上有近13萬粉絲。因為寫了許多有關民主和人權的文章，楊恆均被稱為「民主小販」。

今年1月，楊恆均與妻子袁瑞娟及小孩從紐約飛往中國。他們先到了廣州，隨後轉機前往上海。不過袁瑞娟和其兒子登上了飛機，楊恆均遭中國當局拘押。

中國外交部隨後回應稱，楊恆均因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局對其採取強制措施並進行審查。

中國外交部發言人華春瑩稱，案件在偵辦中，她強調楊的各項合法權利都得到了充分保障。

但是楊恆均的澳大利亞律師羅伯特·斯塔裏（Robert Stary）表示，他不知道楊的下落。

斯塔裏說，楊恆均被關押在一間由警衛看守的牢房中，這是聯合國拘押囚犯規定所禁止的。斯塔裏稱，儘管澳大利亞領事官員去看過楊恆均，但楊無法見到自己的律師，也沒有受到指控。

人權組織表示，由於缺乏法律監督，許多人對審訊方式感到擔憂。

楊恆均的妻子怎麼了？

7月7日，楊恆均的妻子袁瑞娟在試圖離開中國時遭當局短暫訊問。她對澳大利亞政府表示，她未被拘留，但被禁止離開中國，至少有3部手機被沒收。

中國外交部在7月8日回應稱，不了解楊恆均妻子的情況。

圖片版權 REUTERS Image caption 楊恆均

今年早些時候，袁瑞娟給中國國家主席習近平寫了一封公開信，要求釋放丈夫。

袁瑞娟也是中國網絡紅人、微博大V「染香」。「染香」以支持中國政府、批評公共知識分子知名。楊恆均被中國政府拘押後，今年4月她曾接受澳大利亞廣播公司《四角方圓》節目採訪，講述丈夫被帶走後自己的心情。

她在受訪時一度哭了出來。不過許多網友認為，此前她堅定支持中國政府，如今丈夫被拘不值得同情。

澳中關係研究院（Australia China Relations Institute）高級研究員柯林森（Elena Collinson）表示，袁瑞娟公開呼籲可能觸怒了中國官員，中國當局或許想利用拘留她作為對其丈夫的籌碼。

呼籲釋放

斯塔裏表示，拘留令下當局能將楊恆均扣留6個月，而這將在7月18日期滿。「沒有起訴他，他應該被釋放回到澳大利亞，」斯塔裏說。

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）稱，澳大利亞當局一直在尋求楊被扣押的原因。「如果他只是因政治觀點被扣押，那他應該獲釋，」佩恩在本周的一封聲明中稱。

這不是楊恆均第一次在中國失蹤。2011年，他在廣州機場失蹤，但之後再度出現在公眾視野，稱失蹤只是「誤會」。但他交給好友、悉尼科技大學中國研究副教授馮崇義一封信，稱如果他被捕就公開這封信。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 楊恆均的微信公眾號遭到查禁。

馮崇義在1月公開了該信。信中楊恆均呼籲活動人士「對中國民主未來保持信心，在不危及自己或家人的情況下，盡一切努力推動中國的民主早日實現」。

「如果我能出來，我會繼續我的工作。如果我不能出來或再次失蹤，記得我的文章，給你們的孩子讀吧。」他寫道。

信中還稱，他在2011年失蹤並不是「誤會」，他曾被逮捕。

澳大利亞的壓力

斯塔裏質疑澳大利亞政府是否盡力追蹤楊恆均案。

澳大利亞政府表示，高層官員交流時曾多次提起楊恆均案。袁瑞娟不是澳大利亞公民，所以無法向袁提供領事幫助，但已經要求中國允許她前往澳大利亞。

斯塔裏指責澳大利亞政府在袁瑞娟的事情上「吹毛求疵」。「她是澳大利亞永久居民，嫁給了澳大利亞公民，她應該受到保護，」斯塔裏說。

圖片版權 Reuters Image caption 楊恆均曾在中國外交部任職。

馮崇義稱，楊恆均被拘6個月後案情走向有兩種可能。

「第一種是，因沒有足夠證據，他被釋放；第二種是，他們會正式起訴，把他送入正式的拘留中心，在這個階段他們可能允許他請律師，」馮崇義說。

馮崇義認為，楊恆均可能進入第二階段（正式拘留中心），「他們想拘留他多久就多久」。馮崇義希望澳大利亞政府竭盡全力，要求中國政府立即釋放楊恆均。