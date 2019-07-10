中國威脅論與美澳軍演警惕解放軍多方位偵察

圖片版權 xinhua Image caption 多達34,000名澳大利亞和美國軍人將參加此次美澳每兩年進行一次的軍演，軍演內容包括兩棲登陸和空戰。圖為2017年澳美「護身軍刀」聯合軍演。

澳大利亞媒體報道認為在美國和澳大利亞在昆士蘭海灣附近舉行軍事演習時，中國會用衛星獲取美國和澳大利亞艦船和飛機的圖像。

此前中國派偵察船前往澳大利亞附近海域引起澳大利亞媒體關注。澳大利亞國防部聯合行動處參謀長畢爾頓中將說中國的偵察船是來觀察澳美軍演的，「我們正在密切追蹤這艘艦船….將採取適當的措施」。

周三（7月10日）《澳大利亞人》報道引述澳洲安全部門的消息人士說，中國肯定會動用衛星偵測周四開始的「護身軍刀」演習。

周二美國軍艦被部署在昆士蘭海岸附近，為美澳聯合軍事演習做凖備。美國的兩棲登陸艦艾什蘭號, 運輸艦綠灣號和加油艦拉帕漢諾克號將參加加油的演習。

圖片版權 AFP Image caption 日本的直升機航母和兩棲登陸作戰部隊被中國軍事專家指為進攻性力量。

此次多達34,000名澳大利亞和美國軍人將參加美澳每兩年進行一次的軍演，軍演內容包括兩棲登陸和空戰。

近年來派觀察員參加美澳軍演的印度洋-太平洋國家已經增加到了18個。日本將派遣一艘直升機航母和一艘運輸艦參加這次軍演。

監視美澳軍演

這位消息人士說，當然中國會觀測這次演習，同時他們會用太空手段獲取衛星圖片，「他們的主要興趣是美國人」。

中國將用衛星獲取的資料補充中國的偵察船。中國派出了被西方稱為「東調」級815型情報調查船駛往布里斯本西北630公里的肖爾沃特灣，美澳軍演將在那附近進行。

他還說中國人民解放軍大量沿襲冷戰時期蘇聯的戰術。蘇聯過去使用明顯的抵近偵查手段監視北約進行的演習。

澳洲媒體報道說，這是中國第二次派出情報偵察船隻觀察美澳的軍演。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國經常抗議美國和盟國的軍艦通過南海有爭議水域和無爭議水域。

戰略分析家說，這是中國軍事能力擴展和技術提升的結果，未必是中國惡意的表現。有中國偵察船在附近，會迫使參演部隊在使用聲納，雷達和通訊技術時更嚴格執行紀律和流程。

「中國威脅論」

按照聯合國海洋法公約，外國軍艦可以在某國的經濟專屬區進行軍事偵察活動，可以進行包括軍艦在內的自由航行，但不能進行經濟活動。

但是日本《外交家》雜誌刊登分析認為，令美國和澳大利亞不滿的是他們和北京間的不對等。中國在自己附近海域則不承認這些原則。中國經常抗議美國和盟國的軍艦通過南海有爭議水域和無爭議水域。

駛往澳大利亞附近海域的中國偵察船受到外界媒體關注後，周一（7月8日）《環球時報》引述解放軍專家說，澳大利亞軍方對中國正常的海上行動小題大做，製造和渲染"中國威脅論"。

中國海軍研究院的專家張軍說，日本成立兩棲登陸部隊，建造直升機航母等進攻性軍事力量已經違背了日本的和平憲法，西方應該對有侵略歷史的日本發展進攻性軍力感到擔憂，而不是對中國說三道四。