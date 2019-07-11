圖片版權 Reuters Image caption 梁凌杰殞命前攀上購物商場樓頂展示反對《逃犯條例》修訂之標語。

香港民主派團體組織活動，祭奠一名在《逃犯條例》修正案抗議中去世的示威者。

梁凌杰於6月15日傍晚在金鐘太古廣場爬上建築工棚頂上展示標語，要求撤回修法議案，其後墜樓身亡，終年35歲。他當時全身身穿黃色雨衣的形像引起了本地以至於國際社會注意。警方後來認定為自殺。

由民主派人士組織的治喪委員會安排星期四（7月11日）於家屬守靈會場附近舉行公眾告別會，並提供義務心理輔導。

香港一些防止自殺組織稱，自示威爆發以來，尋死求助案例顯著增加。心理學專家呼籲不要把自殺渲染成英雄行為。

香港大學防止自殺研究中心總監、社會學家葉兆輝教授對BBC中文記者說：「這次《逃犯條例》事件，對我們的精神健康不是很好，但我最怕的是有人以此進一步挑起大眾情緒不安。」

「我最不希望看見再有人這樣做。」

圖片版權 Reuters Image caption 據報道，一名花農向治喪委員會提供向日葵供群眾祭奠梁凌杰，希望以此鼓勵群眾。

圖片版權 Reuters Image caption 一些群眾冒雨到場致祭，也有預先登記之團體代表進入靈堂慰問梁凌杰家屬。

梁凌杰事件經過

6月12日，反對《逃犯條例》修正案的示威者嘗試圍堵立法會，並短暫佔據市區主要道路之一夏慤道。警方發射催淚彈、橡皮子彈與布袋彈等驅散群眾，數十人受傷。

警務處處長盧偉聰與行政長官林鄭月娥先後稱呼這場警民衝突為「暴動」，引起示威者不滿。隨後幾天，以網民為主體之示威者隨即組織不同形式之「不合作運動」，在香港多處地點以不同形式抗議。

6月15日約16:00（08:00 GMT），梁凌杰身穿黃色全身雨衣，攀上金鐘太古廣場門外一處工棚頂部，展開橫幅。其中一幅寫著：「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong。」

警察與消防員接報到場，梁凌杰於工棚上與雙方對峙近五小時，期間不少圍觀群眾高聲喊話勸說其返回安全地方，也有立法會議員趕到現場加入勸說。至21:00，梁凌杰從工棚墜地，馬上被送往醫院搶救，但最終不治。

圖片版權 AFP Image caption 黃色雨衣成為了接下來遊行抗議之又一象徵符號。

梁凌杰死訊證實之初，至少數十名群眾當天深夜起聚集在太古廣場外獻花致哀。當時在悼念現場的BBC中文記者葉靖斯稱，多數悼念群眾心情沉重而憤怒，不欲多談，數輛電車經過時，司機長鳴笛，群眾大概認為是致哀之意，紛紛向電車司機揮手。

6月21日為梁凌杰「頭七」，成千上萬示威者圍堵香港軍器廠街警察總部至深夜。相距只有約100米的墜樓現場有上千群眾聚集，悼念梁凌杰。

在6月18日的記者會上，香港特首林鄭月娥被問到會否因為梁凌杰之死而辭職下台負責。林鄭月娥說：「每一個市民就社會上發生的事想表達意見，我都是呼籲用和平、理性的方法去表達。如果用某一種行為令自己受傷害，都是不能預見，所以對於任何人因為表達一些意見而傷害自己，我感到非常難過。」

防自殺組織有何看法？

圖片版權 Reuters Image caption 學者警告隨意轉發自殺者遺書等文字有可能導致仿效。

梁凌杰事件發生後，多家情緒輔導機構呼籲媒體與民眾不要隨意轉發遺書等文字，並避免美化自殺行為。

香港大學葉兆輝教授對BBC中文記者說：「我們得說清楚，這些自殺個案是否都由《逃犯條例》修訂所引起的話。對此我們有很大保留。」

然而，即便防止自殺機構也留意到一些趨勢變化。香港《明報》報道顯示，外展社工反映過去一個月須跟進之有自殺傾向案例增加；香港有線電視新聞台引述運營求助熱線之香港撒瑪利亞防止自殺會稱，該組織今年3至5月錄得八例因受社會時事影響而來電求助，全部沒有危機，但至6月急漲至36例，7月首八天已經錄得29例，當中包括有自殺風險之案例。

香港大學醫學院7月11日發表年度精神健康追蹤調查結果，稱在1200名受訪者中，9.1%於《逃犯條例》修訂案抗議爆發後有疑似抑鬱傾向、4.6%有自殺想法，兩者均比2014年雨傘運動時為高。曾任港府食物及衛生局局長的港大醫學院院長梁卓偉教授警告，修例風波持續，將在社會造成莫大憂慮，社會事件引發精神健康問題，其情況與傳染病別無二致。

並未參與這項調查的葉兆輝教授對BBC中文記者說，「有沒有《逃犯條例》這事情，香港年輕人的精神健康都是不太好的了」。單親家庭增加、就業困難增加等困擾著年輕人，導致近年年青人自殺率上升，而且都是世界性問題。

葉兆輝教授指出，每一個自殺案例背後都有許多原因，「人不開心的時候，要是他找到個理由去自殘，把這行為合理化，那值得我們去擔心」。與此同時，把自殺之示威者奉為「烈士」，對逝者也未必公平。指責逝者和家屬或相互指責，對緩和社會氣氛毫無幫助。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，請電：