圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥仍然沒有正式宣佈撤回《逃犯修例》修訂，但形容修訂已經"壽終正寢"。

2019年7月第二周，香港特首林鄭月娥7月9日主動提到香港社會近來因為《逃犯條例》修訂的爭議，政府相關工作"完全失敗"，修例建議目前已經"壽終正寢"，引起熱議。7月11日，台灣總統蔡英文啟程訪問加勒比海邦交國，過境美國。她在台灣紐約辦事處與17位台灣友邦駐聯合國常任代表會面。

同時，本周100多名在美國熟知中國和亞洲事務的人士上周發表題為《中國不是敵人》的公開信，希望特朗普政府以理性而非「引戰」態度與中國交涉，引起不同意見交鋒。英國駐美國大使金·達羅克，因為電文洩露風波，引起特朗普抨擊，前者在本周辭職，讓風波告一段落。最後，聯合國人權理事會的的22個成員國聯名發出一份聲明，批評中國在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 林鄭月娥：《逃犯條例》壽終正寢

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香港特首林鄭月娥7月9日出席政府例行行政會議前，主動提到香港社會近來因為《逃犯條例》修訂的爭議，形容政府相關工作"完全失敗"，修例建議目前已經"壽終正寢"，她用英文重覆時用了修例"已死"的說法。她仍然沒有用到示威者要求的"撤回"一詞，她說市民知道修例建議存在還是不存在，無須擔心政府會以甚麼手段重提修例。

在被問及會否問責下台時，林鄭月娥說，香港特首"下台不是簡單的事"，她仍有熱誠、有承擔為香港服務。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港遊行轉戰遊客區，BBC現場訪問內地遊客和香港示威者。

2. 蔡英文出訪再次過境美國

圖片版權 AFP Image caption 蔡英文解釋，台灣從威權走向民主，本身存在的意義就很重要。

台灣總統蔡英文7 月11日出訪加勒比海四個邦交國，同時宣佈將過境美國四天。相比之前須在24小時內離境，此次美方首次給予台灣總統四天的過境行程，引起各方關注。台灣總統府亦證實，蔡英文於去、回程各待在紐約及丹佛市兩天。中國外交部對此提出嚴重抗議，敦促美國應該拒絶蔡英文過境，以遵守"一個中國"原則，維繫兩岸和平及中美關係。蔡英文解釋，台灣從威權走向民主，本身存在的意義就很重要。

3. 數百名美方"中國通" 簽《中國不是敵人》

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中美貿易爭端演變成兩國在地緣政治上的對抗，與中國"脫鉤"的聲音日益強烈，一場新冷戰似在襁褓醞釀。一百多名在美國熟知中國和亞洲事務的人士上周發表題為《中國不是敵人》的公開信，激起兩國熱議。在公開信中，他們對中國加大控制私營企業、不履行貿易承諾等行為表示擔憂，但大力著墨在指責特朗普政府的行為，認為特朗普本人和其幕僚的許多做法令中美關係"急轉直下"。

公開信的批評者認為，需要對中國目前國內的經濟和人權問題以及中美危機承擔責任的，更應該是中國，而不是美國。

4. 聯合國22國促中國停止新疆侵權 北京稱"粗暴干涉內政"

Image caption 新疆再教育營的維吾爾族。

聯合國人權理事會的的22個成員國聯名發出一份聲明，批評中國在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。北京嚴詞回應，稱這些國家"公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政"。聯合國專家和權益機構都認定中國的拘押營中，有超過一百萬維吾爾人和其他少數民族。不過中國表示，維吾爾人是在職業訓練中心受教育，目的是對應恐怖主義。