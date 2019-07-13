香港周末遊行持續 港人指水貨客影響社區

圖片版權 Getty Images Image caption 香港團體"北區水貨客關注組"的統計數據稱，從2016年6月到2019年1月，專營水貨生意店鋪的總數由284間增加到400間，增幅達到四成。

香港特區政府上周宣佈《逃犯條例》修訂「壽終正寢」後，香港的抗爭運動並未停止。本周六（7月13日），香港人在北區上水發起遊行，主題是「反水貨客」。

香港在經歷了兩次百萬人大遊行（警方公布的統計人數均不到百萬）之後，抗議示威活動已經不再僅僅局限在政府總部、立法會等地，而是擴展到更多地點，多數議題牽扯中港矛盾。上周日在尖沙咀爆發了針對自由行大陸遊客的示威遊行。

今天遊行中的一張海報上寫道，「嘗試以小見大，令水貨問題為載體，提醒世人這個政府有多無能和不堪，更能讓抗爭之火苗繼續燃燒。」

圖片版權 Getty Images Image caption 遊行期間，有示威者與警方發生衝突。警方多次釋放胡椒噴霧，並揮動警棍，試圖驅散人群。

遊行隊伍隊伍於下午3點半起步，現場大致平和。遊行口號多元，除了與本次主題相關的「嚴政執法，杜絶水貨客」，還有與《逃犯條例》相關口號：「香港警察，知法犯法」、「釋放義士」等。

傍晚6時許，有示威者聚集在上水廣場門外的天橋位置，與警方發生衝突。警方多次釋放胡椒噴霧，並揮動警棍，試圖驅散人群。有示威者打開雨傘遮攔。

「水貨客」在香港購買奶粉、紙尿褲、香煙、護膚品等日常用品，以及藥品、電子產品等，之後以螞蟻搬家的方式運送到中國大陸。這些物品繞過貨物總代理而入口，利用香港自由貿易港的優勢，可以逃避關稅。如果數量大，可能涉及走私。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月13日，香港上水的示威者舉標語指責水貨客影響社區環境。

示威者稱，不少水貨客佔據街邊人行道等公共空間，拖著大型行李箱在人群中穿行，影響當地居民生活。北區上水距離深圳羅湖和落馬洲海關只有一站，是受到滋擾最嚴重的地方。

還有當地居民抱怨，經營水貨的店鋪不斷增加，壟斷市場，令供應居民日常用品的店鋪被迫結業。

20多歲的羅先生今日上街遊行。他兩歲時隨父母搬來與上水一站之隔的粉嶺，已經居住20多年。他稱自己是北區人，今日遊行的訴求之一是，希望政府關注水貨客破壞社區環境一事。

下午2點許，遊行尚未開始，他帶記者沿遊行路線觀察。一路上，化妝品店、藥房、貨幣兌換店和珠寶店等專做水貨生意的店鋪都已關閉。在幾米寬的馬路上，行人悠然穿行。一位大伯興奮地對朋友說，「以前就是這麼舒服！」

圖片版權 Getty Images Image caption 遊行期間，化妝品店、藥房、貨幣兌換店和珠寶店等專做水貨生意的店鋪都已關閉。

根據當地團體「北區水貨客關注組」的統計數據，從2016年6月到2019年1月，專營水貨生意店鋪的總數由284間增加到400間，增幅達到四成。

一位正凖備離開的藥店老闆對BBC中文說，「避免衝突嘛，誰知道會發生什麼！」

沿途，羅先生介紹水貨店鋪搬來前的歷史，「這間之前是糖水店，我上中學時經常來……這裏原來是文具店，後來地產商加租就搬走了……」

「這裏已經不再是我熟悉的地方了。我們的社區難道就是為遊客而設計嗎？」羅先生說。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月13日的遊行示威發生地上水，是香港鄰近深圳的區域，水貨客集中。

另一位姓陳的中年遊行者告訴BBC中文，他在附近經營農地，今日出來抗爭，是為了北區人的利益。

他說，「我喜歡這個地方，以前這裏就是以耕種為主。但自從有了水貨客，租金急速上漲，很多農田被大財團和地產商收購，改變土地用途，建立商場和高樓，自然環境和周圍設施都變化很大。」

水貨客中不少是有香港永久居民身份的低收入大陸新移民，包括家庭主婦、退休人士、貨車司機等，他們大多缺乏生活技能，依靠代購香港或海外產品作為收入來源。

但也有不少水貨客是持港澳通行證的內地人，以個人遊旅行簽注進入香港。根據香港旅遊發展局的網站，目前內地有將近20多個省份的50個城市的居民可以申請這種簽注；其他城市的居民則需要隨旅行團進入香港。

一位從深圳來的遊客在周六遊行沿途的化妝品店購物，她對BBC中文說，完全不知道今日有遊行，也不清楚抗爭者有何訴求。她說，今天來是為了給侄子買奶粉，因為「擔心內地生產的奶粉質量不過關，影響孩子身體發育」。她說這次是今年第四次來香港，每次來都帶奶粉和化妝品返回。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港遊行轉戰遊客區，BBC現場訪問內地遊客和香港示威者。

經營皮包生意的廖太一家仍在開檔。她對BBC中文說，自己的生意同時滿足大陸人和本地人。水貨客多了之後確實令她的產品銷量增加，「人多就多做，人少就少做，社區環境更重要。」

水貨客造成的社會問題已經持續多年。2012年至2015年期間便有相關社會活動，廣受媒體報道。後來香港政府開始打擊水貨客，大規模拘捕涉嫌違反逗留條件而從事水貨活動的大陸人。

不過，水貨問題並未解決。民主黨立法會議員林卓廷表示，大陸個人遊的簽注政策存在漏洞，仍然有不少大陸居民利用"個人遊"簽注短期內多次來港，參與水貨活動。

遊行人士陳先生說，他理解大陸遊客為了買到質量好的產品而過境來香港，但他覺得這不是解決辦法。他說，「歸根到底，還是需要兩地政府共同解決」。