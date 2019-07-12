智庫：英國色情法或為中國獲取情報開方便之門

圖片版權 Getty Images Image caption 英國通過新法律，迫使網絡用戶在進入色情網站前需要證明他們的年齡。

英國智庫說，中國間諜可能利用政府新的色情法律收集商人，官員和其他公眾人物的不利資料。

人們依賴某種技術服務能夠不必註冊個人資料就能進入色情網站，但是現在中國公司正在悄悄地控制這種技術服務。

英國通過新法律，迫使網絡用戶在進入色情網站前需要證明他們的年齡。他們訪問色情網站時，先被引向AgeID公司的一個網頁，提供個人細節。

不願意在網絡提供個人細節的人，還可以去書報亭購買一種所謂的「色情通行證」，在網上認證激活，讓他們在電腦或手機上匿名訪問色情網站。

Image caption 英國智庫認為：那些做敏感工作的人恰恰是那些需要利用虛擬私人網絡服務的人，他們會避免去書報攤購買'色情通行證'

虛擬私人網絡

但是人們通過註冊虛擬私人網絡（VPN）服務就能繞開核查和註冊程序。虛擬私人網絡讓流量繞經遠處的服務器，能夠隱匿電腦的地址。

《每日電訊報》報道說，現在安全專家調查發現，很多虛擬私人網絡有中國公司控制，這個比例佔全世界虛擬私人網絡的30%。

安全和隱私的專門公司VPNPro發佈報告說，上月他們發現28個虛擬私人網絡的最終控制方是中國人擁有的公司。

報告說，世界上6個虛擬私人網絡母公司，或那些擁有多種產品的公司，中國是最大的擁有者。特別是在那些針對手機的虛擬私人網絡服務中，中國的主宰尤其明顯。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國安全專家調查發現，很多虛擬私人網絡有中國公司控制，這個比例佔全世界虛擬私人網絡的30%。

亞當斯密研究所之前曾經警告說，很多人已經很熟悉能夠讓他們避免提供私人資料而獲取某些限制性網站內容的虛擬私人網絡軟件。現在認證年齡的制度會讓更多人去使用虛擬私人網絡。

色情「黑材料」

VPNPro網站發現，現實情況是，產品供應者「被迫向政府提供數據」，虛擬私人網絡位於某國或同某國有關係意味著他們的數據也可能落入該國政府手中。

亞當斯密研究所和亨利傑克遜學會的調查發現，這就意味著虛擬私人網絡用戶的上網習慣和數據可以被中國政府合法獲得，而且虛擬私人網絡本身也可能受到國家控制。

亨利傑克遜學會的發言人阿姆斯特朗說，官員，外交官和政客深夜訪問某些網站的名單可能落入不該掌握的人的手中，這就會成為關於英國許多個人的最大的「黑材料」。

「那些做敏感工作的人恰恰是那些需要利用虛擬私人網絡服務的人，他們會避免去書報攤購買'色情通行證'」，這位發言人還說，「但是許多中國公司擁有虛擬私人網絡，而且缺乏透明，那麼使用這些虛擬私人網絡服務的記錄就可能落入中國情報機構的手裏。」

色情集合網站PornHub的研究發現，2018年手機觀看網絡色情佔網絡色情材料傳播的80%。

圖片版權 EVENING STANDARD Image caption 英國官員約翰•瓦塞爾是同性戀，被克格勃設陷阱勒索，向蘇聯提供情報。圖為他出獄後，1972年。

男同性戀入罪

在網絡色情時代到來之前，同性間的性行為在英國一度被視作對國家安全的威脅。直到1991年英國的情報部門和政府監聽部門都禁止僱用同性戀男女。

在冷戰期間英國官員和公眾人物受到外國情報機構訛詐的一些著名醜聞都和同性戀性為有關，許多同性戀者被克格勃訛詐而發生背叛，為蘇聯做間諜。

英國官員約翰•瓦塞爾是同性戀，被克格勃設陷阱勒索，在1950-60年代向蘇聯提供情報。《每日電訊報》駐莫斯科記者沃爾芬登同另外一名男子發生性行為時被克格勃拍照。

沃爾芬登的父親是英國著名的教育家沃爾芬登爵士，在他主持下的沃爾芬登委員會早在1957年就建議把男同性戀行為非罪化。

英國直到1967年以後男子同性戀行為才不再被認為是非法行為，這樣就去除了關於同性戀可能成為外國情報機關的訛詐對象，從而危害國家安全的擔心。

索爾福德大學非的情報研究專家墨菲說，非法性沒有了，被訛詐的擔心也就消失了