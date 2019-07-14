圖片版權 Reuters Image caption 香港7個傳媒工會和組織周日（7月14日）上午發起新聞界靜默遊行

香港政府擱置修訂《逃犯條例》，但圍繞警方執法及中港矛盾的抗議活動仍未停止。香港抗議者周末分別在上水、金鐘和沙田發起遊行。

香港7個傳媒工會和組織周日（7月14日）上午發起新聞界靜默遊行，要求警方配合工作，尊重新聞自由。

6月起，抗議《逃犯條例》修訂的香港示威者發起的遊行集會活動中，一些記者在採訪時與警方發生衝突。多名記者指警方粗暴阻礙採訪。

遊行由香港記者協會、香港攝影記者協會、香港電台節目製作人員工會七個團體發起，遊行隊伍從金鐘的夏慤花園出發，途徑警察總部，最後到達特首辦。不少參與者身著黑衣和反光衣，舉著「停止警暴 捍衛新聞自由」的標語。

香港記者協會主席楊健興在到達特首辦後宣讀遊行宣言稱，最近一連串示威活動中，記者多次成為警方驅趕、辱罵和打擊的目標。自6月9日以來，記協收到29宗具名投訴，指證警方涉嫌針對記者使用過度武力及阻撓記者採訪，其中27宗已交監警會調查。

宣言還指，警方一再以視頻的方式公布消息，行政長官多次出席活動沒有通知傳媒，懷疑這些做法是為了迴避記者，試圖將記者變成傳聲筒。

宣言要求行政長官林鄭月娥以及警隊高層正視警方阻撓甚至攻擊記者的行為，由獨立人士徹查警方對傳媒的干預。

香港記者協會稱，超過1500名現職及前新聞工作者參與遊行。香港警方則表示，最高峰時有1100人。

根據6月17日香港記者協會的公告，有26名新聞工作者指證部分警務人員作出危害記者安全及損害新聞自由的行為。記者指控的濫權個案包括近距離向記者發射催淚物品、以警棍追打記者、用強光電筒照射鏡頭等。

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6月13日，香港警務處處長盧偉聰舉行記者會交代前一日清場行動時，一些記者穿上黃背心，戴上頭盔，抗議警方不尊重新聞工作者。

圖片版權 Reuters Image caption 香港警務處處長盧偉聰6月13日舉行記者會交代前一日清場行動時，一些記者穿上黃背心，戴上頭盔，抗議警方不尊重新聞工作者。

香港抗議者周日下午發起沙田反修例遊行，遊行隊伍在周日下午3時半從大圍翠田街足球場出發，前往港鐵沙田站巴士交匯處。示威者們高呼「撤回送中惡法」、「香港人加油」等口號。

下午5時左右，部分示威者與警方發生短暫衝突，警方施放胡椒噴霧，隨後雙方在沙田源禾路對峙。遊行組織者晚上宣佈，沙田遊行有11.5萬人參與。

圖片版權 EPA Image caption 香港抗議者周日下午發起沙田遊行

周六（13日），一批示威者在上水發起反水貨客遊行。代表示威者通知警方遊行路線的梁金成稱，今日有3萬人參加遊行。警方說，按原計劃路線參與人數最高峰有4000人。

遊行隊伍於下午3點半起步，現場大致平和。傍晚6時許，有示威者聚集在上水廣場門外的天橋位置，與警方發生衝突。晚上八時許，大批手持盾牌和警棍的防暴警察採取清場行動。

示威者稱，許多水貨客佔據街邊人行道等公共空間，拖著大型行李箱在人群中穿行，影響當地居民生活。

抗議者羅先生兩歲時隨父母搬來與上水一站之隔的粉嶺。他稱自己是北區人，遊行的訴求之一是希望政府關注水貨客破壞社區環境。

一位陳姓示威者告訴BBC中文，今日出來抗爭，是為了北區人的利益。「我喜歡這個地方，以前這裏就是以耕種為主。但自從有了水貨客，租金急速上漲，很多農田被大財團和地產商收購，改變土地用途，建立商場和高樓，自然環境和周圍設施都變化很大。」