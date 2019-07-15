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香港本周末再次爆發多場遊行抗議，在北區的上水反水貨客遊行和沙田區的反送中游行，均演變成大規模警民衝突。現場暴力升級，出現示威者圍毆警察和警方使用武力制服示威者的場面，引發各方對香港局面惡化的憂慮。

自6月中開始，香港《逃犯條例》爭議觸發多次大規模示威抗議活動，行政長官林鄭月娥先後宣佈暫緩修例以及提出修訂已「壽終正寢」，但示威者認為這些讓步來得太遲、亦不足夠。

示威者訴求已經不再單純地針對條例，而是爭取政府成立獨立委員會調查一系列的警民衝突，不再以「暴動」定性警民衝突，林鄭月娥下台，和爭取香港實行普選。

香港民主派人士及示威者質疑，近期發生的暴力衝突，林鄭月娥是衝突的「始作俑者」，而警方執法時屢屢出現濫權及決策失誤的問題，也是雙方關係跌至冰點的原因。

香港政府及警方則強烈譴責暴力示威者，強調追究到底。建制派人士認為，政府已經初步滿足訴求，示威者應該「見好就收」，暴力示威不得民心，促請警方不要再批准可能會變成騷亂的抗議活動。

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沙田抗議如何升級為警民衝突？

自6月12日，香港示威者在立法會外遭到催淚彈驅散以後，警民關係再次在媒體直播的鏡頭前惡化至近年最低點。

市民仇警情緒升溫，互相對罵衝突的場面差不多近乎每次遊行示威均會出現，防暴警察、警棍、胡椒噴霧、催淚水劑成為香港抗議場面必然特徵。

隨著抗議活動的常態化，香港警方亦加大執法力度。因此前多名參與驅散及鎮壓行動的警員及其家屬的資料在社交平台廣泛傳播，香港前線警員在執法時開始注意隱藏身份。

他們沒有按警方守則配戴識別其身份的委任證，制服上沒有任何警員編碼。公眾質疑，此番變化導致，如果警察在執法中行為有過失，普通市民難以作出投訴。

多個香港社會團體及民主派人士，在過去數日，紛紛發聲質疑香港警方決策，指責警方採取的若干行為，明顯導致不必要對抗，亦有故意挑起示威者的情緒之嫌。

例如，在市民和平遊行時，警方已提早以部署警力及裝備設置防線，亦封鎖多個出入口，事實上造成對示威者的包圍。警方在採取清場之前，均會發警示，要求示威者盡快離場。但在場媒體記者目擊，示威者在實際混亂場面中，不易找到退路，遂形成警察和抗議者的正面對峙。當示威者舉起雙手示意投降，或一群記者表明自己記者身份時，警察仍然會在近距離直接對著示威者及記者施放胡椒噴霧。

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星期日（14日），反送中運動以來首次發生在商場內的警民衝突，爆發於沙田的新城市廣場。這裏是大陸遊客最喜歡光顧的香港購物中心，但衝突畫面之激烈，再次引發對警察執法方式的擔憂。

沙田衝突現場回放

香港網民原定周日下午3時半，在沙田再次進行「反送中」遊行。社區組織「沙田一隅」召集人梁延豐在網絡宣佈，最後參與人數11.5萬人，香港警方事後公布高峰時期有2.8萬人。

下午5時許，有示威者開始向警方投擲雜物，第一輪衝突爆發。雙方迅速轉入街頭對峙。約幾百名戴著安全帽、眼罩和口罩的示威者排隊運送物資，築起路障。大批防暴警察在沙田的多個十字路口加強布防，包圍示威者。

入夜後，警方在現場用擴音機宣佈示威者屬於「非法集結」，要求他們離開，否則採取清場行動。警員高呼「停止衝擊」，手持雨傘、長竹、紙皮製盾牌的示威者碎步退後遠離警方十米的距離。

之前已部署的警員此時已在多處形成包圍態勢，包括楊岳橋、尹兆堅在內的數名民主派立法會議員要求警方明確提供市民可迅速離開的路線，但不獲回應。

對峙中，警方逐步前推防線，示威者退入沙田區多個商場，並繼續向警員投擲磚頭、雨傘等雜物反擊。

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晚9時許，數百名警員進入商場抓捕在場的示威者，並圍封沙田鐵路站入口處。

在商場中逗留的示威者與警員發生肢體碰撞。現場鏡頭顯示，有示威者不斷向警員投擲雜物，在電梯上把警員踢倒，並圍毆落單的警員，對其拳打腳踢，直至一名攝影記者上前勸阻才平息。

持警棍和盾牌的警察在商場有喝罵和驅趕在場人士，有媒體鏡頭顯示，有警察一度將手指插向示威者的眼睛，將示威者的手扭轉180度，將已被制服的人身軀撞向硬物。混亂中，一名警員被咬斷一截手指。

商場內店面提早關門，未有一家店鋪受到破壞。

警察同時在附近的私人屋苑進行搜捕，招致幾十名居民現身，親自驅趕警察。

一名王姓居民對BBC中文事後投訴：「他們不能擅自闖入私人地方，我們和他們對峙了大概半小時，其實警察不出現就沒事，他們不是整副武裝出現本來就天下太平，是他們刻意挑釁示威者。」

在現場的香港中文大學新聞系講師譚蕙蕓形容，當時慘痛場景令人感到香港陷入「無政府狀態」。

她認為政治問題需要政治解決，「運動已發展到一個地步，因為政府的不作為，政治訴求不被回應，所有忿怒已化成警民之間的衝突，背後最邪惡的，最應被針對的，最逃避責任的，其實是特區政府的高層，沒有拿出應有的政治勇氣，龜縮躲避在槍桿子後，令香港變成警棍治港。」

她觀察到，即使示威者有使用「暴力」，仍然在香港得到很多支持。目前警民衝突發展下去，或許會有更多「兩敗俱傷的場面」。

「見血的傷或許有機會康復，整個社會內部的無形創傷，甚麼時候有機會治療難以估計。」

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警方譴責暴力

香港政府發言人晚上表示，部分示威者在和平遊行結束後，繼續故意堵塞道路，暴力襲擊警察，並肆意破壞社會安寧，政府強烈譴責違法暴力行為。香港醫院管理局表示，沙田衝突造成28人受傷，2人情況危殆。

香港警務處處長盧偉聰凌晨在醫院探望受傷警員後見記者，表示拘捕了至少40人，他們涉嫌非法集結和襲警，有警員被「暴徒咬斷手指」，反問社會是否容忍和姑息暴力行為。

他表示，晚上時候示威者沒有和平散去，並不斷向警方投擲磚頭，警方是要拘捕違法人士而進入廣場範圍執法。

他說，警員承受巨大壓力，努力被各方責難，當警方採取行動被說濫權、濫暴，沒有行動時就是「設空城計」，過去一個月經歷嚴重分裂，不想再有任何人受傷，希望各界反思。

民主派批評警方清場手段激化矛盾

一直在現場的民主黨立法會議員尹兆堅批評，現場警方清場安排「極不理想」，警方封閉地面道路叫示威場進入商場離開，卻進入商場範圍清場。

尹兆堅表示，同情前線警員的處境，在明確批評責任在於管理層，並質疑警方是否想製造衝突。

香港民間組織「民權觀察」認為，警方不應採取圍堵策略，行動中要提供清楚指示、合理時間讓群眾知道離開路徑，否則會產生「沸水效應」，產生嚴重警民衝擊，造成與驅散行動目的不符的不良效果。

近期「反送中」抗議發揮多次組織者作用的香港民間人權陣線（民陣），周一早上發表聲明，繼續強調香港警民衝突的始作俑者是「深潛多日的林鄭月娥」。

民陣強調，「如果政府是有心保護前線警員，以及不願再見到市民在抗議行動中受傷，政府應更積極地回應市民在反送中運動的訴求……否則這場運動終將會因為持續的警民衝突，造成無可挽回的人命傷亡」。

民陣計劃在周日（21日）再次發起「反送中」集會，但暫時未知會否獲得批准。

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建制派號召「見好就收」

建派制民建聯立法會議員蔣麗芸認為，近日的遊行示威有可能會變成騷亂，呼籲警方停發「不反應通知書」──即是一份默許遊行集會的證明文件，避免舉行影響市民生活及可能引起傷亡的集會遊行。

經民聯立法會議員梁美芬認為，大型示威行動後政府已宣佈停止《逃犯條例》修訂工作，目的已達到，激進行動令市民反應，政治運動應該「見好就收」。

林鄭月娥9日公開宣佈《逃犯條例》「壽終正寢」之後，便沒有公開露面。

周日英國《金融時報》引消息人士稱，林鄭月娥多次提出辭職，但遭北京拒絶，北京命令她要「收拾殘局」，但行政長官辦公室否認有關報道，稱林鄭月娥早已表明有熱誠繼續服務香港。