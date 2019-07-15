圖片版權 CNA Image caption 高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，15日上午在國民黨中央黨部出席民調公布記者會。

韓國瑜以44.8%的支持度贏得國民黨總統初選，將代表國民黨與尋求連任的蔡英文競選下任台灣總統。分析稱，台灣總統大選，宛如美中兩國的「代理人」之爭，也是自由民主及相對威權體制的戰爭。

美中「代理人」之爭

國民黨15日公布總統初選結果，韓國瑜以44.8%的支持度勝出，鴻海前董事長郭台銘則以27.7%屈居第二，可謂是壓到性勝利。韓國瑜出席國民黨記者會時表示，「對於勝出心中沒有一絲一毫的喜悅和歡樂，只感到無比沉重的壓力」，他希望承擔這樣的責任。

正在友邦訪問的台灣總統蔡英文面對媒體詢問，國民黨總統初選即將出爐，是否有信心可以勝選？蔡英文回答：「你問了一個答案很清楚的問題，我當然是有信心的。」

學者形容明年台灣大選，宛如一場「美國與中國的代理人戰爭」，台灣淡江大學大陸所教授黃兆年向BBC中文分析，台灣總統大選不只是台灣內部兩個政黨的競爭，還牽扯到國際強權的競爭，其中包括華盛頓跟北京。

他解釋，美國認為蔡英文對外政策的處理相對謹慎，因此能夠信任，而韓國瑜比較親向北京，從他訪問香港中聯辦就能看出，某種程度韓國瑜是希望與北京建立信任關係。

韓國瑜今年3月訪問香港時訪問中聯辦，成為首位進入中聯辦大樓的台灣地方首長。當時他強調談的內容是：「個人過去工作的崗位上，人生的甘苦。」香港中聯辦會後發佈新聞稿指出，「王志民向韓國瑜介紹香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步。」

蔡英文7月11日前往加勒比海友邦訪問，過境美國停留時間比3月訪美時還要長。路透社引述分析人士稱，這足以凸顯出特朗普政府對她的支持。

黃兆年表示，總統選舉與地方選舉不同，總統選舉屬中央層級，因此選戰主軸會是國家對外關係及兩岸政策。他指出，台灣人越來越重視國家安全，並引用中央研究院6月所公布的調查結果，與過去6、7年不同，台灣今年3月開始，重視國安的比例，首度超過經濟利益。

台灣人對國家安全的需求提高，而在國家安全上台灣又必須與美國合作，他分析：「這對與美國友好的蔡英文會比較有利。」他並強調，韓國瑜面對與美國關係密切的蔡英文，必須在兩岸政策、及對中國的態度上表明立場。

中山大學政治學研究所助理教授陳宗岩也說，相較於韓國瑜，美國希望較能溝通的蔡英文勝選，因為特朗普希望在亞洲有重要的戰略伙伴，不過中美關係、及特朗普尋求連任，也都會影響特朗普政府對蔡英文的支持力度。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文訪問加勒比海友邦訪問，過境美國停留時間比3月訪美時還要長。

高雄文藻外語大學國際事務系副教授林建宏則認為台灣大選主要牽動兩岸關係，美國會比較期待民進黨繼續保持親美路線，但他強調，國民黨也不代表不親美，因此蔡、韓兩人，未必是中美兩國爭相操作的對象。

他對BBC中文表示，除了如何處理與大陸關係之外，如何和台灣人在經濟層面上過得更好，更是台灣選民投票的標凖。他表示，在兩岸議題上，獨派與統派各自有擁護者，「勝選關鍵會是中間及年輕選民。」

韓國瑜的內憂外患

陳宗岩認為，近期的香港「反逃犯條例」抗爭，會使依靠中國來提振經濟發展的政策不具吸引力，因此韓國瑜所主打的「經濟牌」將會淡化兩岸議題，同時淡化親中的經濟政策。不過他分析：「韓國瑜也不會反中，而是把重點放在產業升級，即其他國家的投資。」

拿到總統競選門票的韓國瑜，除了必須在台灣主權、兩岸及經濟議題，與有執政優勢的蔡英文競爭，尋求選民支持，還得面對國民黨內部的整合問題。

針對韓國瑜在國民黨總統初選民調中勝出，鴻海前董事長郭台銘發出聲明表示，恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福，但並未提及支持韓國瑜，也未說明是否退出國民黨，繼續競選總統。

除了黨內整合問題，韓國瑜還得面對可能參選的無黨籍台北市長柯文哲。至今，柯文哲尚未鬆口是否投入總統大選，林建宏表示，柯文哲的支持者以中間選民及年輕選民為主，他的參選將會影響選舉結果。

台灣媒體引述柯文哲幕僚指出，韓國瑜在國民黨初選中勝出，確實會提高柯文哲參選的意願，不過都要等到八月才會決定。

另外，韓國瑜是台灣首位帶職參選總統的地方首長，帶職參選也引發部分高雄市民及市議員不滿，擔心參選會影響高雄市政。高雄有多個團體6月發起罷免韓國瑜連署，至今已累計回收13萬份連署，目前正朝第二階段30萬份連署目標邁進。

不過，也有大批韓國瑜的支持者對於韓國瑜贏得國民黨初選感到興奮。有高雄的攤販免費放送美食，慶祝韓國瑜贏得黨內初選，吸引大批民眾到場支持。

圖片版權 CNA Image caption 高雄六合夜市攤商，免費送2020杯杏仁茶，慶祝韓國瑜出線。

台灣中山大學政治學研究所教授廖達琪對台灣媒體表示，韓國瑜未來將面對高雄市議會炮火、民意反噬，還有公民罷免行動，可預見韓國瑜的總統路會走得很辛苦。

韓國瑜曾表示，若能在初選出線，絶對不會離開高雄，讓世界能看到高雄，他說：「沒有一個總統候選人會把競選總部設在高雄，也沒有總統候選人承諾三天要在高雄上班。」韓國瑜幕僚7月15日向媒體透露，競選團隊一定會盡快正式成立，辦公室也將設在高雄。