加拿大人在華涉毒被捕 孟晚舟事件是否持續發酵

圖片版權 Reuters Image caption 華為的首席財務官，華為的創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大溫哥華過境時被捕後，兩國關係開始惡化。

在中國和加拿大關係因孟晚舟引渡案繼續惡化之際，中國周一（15日）證實一名加拿大公民因毒品指控在中國被捕。與此同時還有多名外國人涉毒在江蘇省被逮捕。

中國電信公司華為的首席財務官，華為的創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大溫哥華過境時被捕以來，兩國關係開始不斷惡化。加拿大是按照美國的引渡要求將孟晚舟逮捕。

中國外交部發言人耿爽在新聞發佈會上說，山東省公安局最近逮捕了一名涉嫌毒品犯罪的外國學生，「涉案人是加拿大公民」。

外交部發言人還說，案件正在調查階段，中國已經通知了相關國家的使館。加拿大周日（7月14日）表示，已經向這名在煙台被捕的加拿大人提供領事幫助。

圖片版權 AFP Image caption 去年12月孟晚舟在溫哥華被捕後，兩名加拿大公民康明凱(右) 和斯帕弗（左）在中國被捕。一般評論認為他們被捕是中國對加拿大扣留孟晚舟的報復行為。

報復孟晚舟事件？

熟悉情況的消息人士對法新社記者說，沒有跡象表明這件事與之前被捕的兩名加拿大人有關，即前外交官康明凱和諮詢師斯帕弗，他們都受到中國當局的間諜指控。

去年12月孟晚舟在溫哥華被捕後，兩名加拿大公民康明凱和斯帕弗在中國被捕。一般評論認為，他們被捕是中國對加拿大扣留孟晚舟的報復行為。

在兩國外交關係惡化後，北京判決另外兩名被控走私毒品的加拿大人死刑，並且禁止進口大批加拿大農產品。

上周在中國江蘇省也有外國人涉嫌毒品被捕。據英國駐北京大使館稱，16名外國人在徐州被捕，其中至少有4名是英國教師。中國外交部發言人耿爽說，在煙台加拿大人被逮捕與上周的毒品案逮捕沒有關係。

但《紐約時報》引述一名加拿大前任官員的話說，這名加拿大人被捕可能與其他人被捕的涉毒案有關，也可能是中國借此繼續給加拿大施加壓力，要求加拿大釋放孟晚舟。

Image caption 在大阪20國峰會期間，應加拿大總理特魯多的要求，美國總統特朗普同中國領導人習近平會見時提及加拿大人在中國被捕的問題。

華裔科學家被除名

周日（7月14日）加拿大媒體報道，加拿大的著名華人學者及其丈夫因「政策違規行為」被加拿大國家微生物實驗室除名，而且受到加拿大安全部門的調查。

加拿大廣播公司報道說，國際知名的病毒學家邱香果博士曾和同事發明伊波拉病毒治療藥物ZMapp受到國際承認，她還是2018年加拿大總督創新獎的獲得者。

邱香果和她的丈夫成克定以及幾名來自中國的學生7月5日加拿大國家微生物實驗室除名。加拿大公共衛生局將此事說成「政策違規」和「行政事項」，但說國家微生物實驗室沒有員工被捕和被限制自由。

據報道，在大阪20國峰會期間，應加拿大總理特魯多的要求，美國總統特朗普同中國領導人習近平會見時提及加拿大人在中國被捕的問題。

特魯多在本月初對媒體證實特朗普同習近平談及被捕加拿大人的事。他還說，中國的做法令加拿大許多盟友感到擔心，因為他們認為，中國能如此對待加拿，也能同樣對待加拿大的盟國。

中國外交部發言人耿爽7月3日說加拿大太幼稚，天真地認為靠美國施壓就能解決中加兩國間的棘手問題。他說中國是司法獨立的法制國家，中國的司法主權不容干涉。