中國經濟增長近30年最低 如何解讀貿易戰衝擊力

圖片版權 Getty Images Image caption 中國經濟增長數據降至近30年來的最低，2019年第二季度為6.2%。

中國公布了2019年第二季度的經濟增長數據，雖然仍然有6.2%，卻是近30年來的最低水平。在目前中美貿易戰仍然前景不明的情況下，外界對中國如今和未來的經濟走勢的關注可想而知。

中國國家統計局在公布這一數據時表示，「當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長有所放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內發展不平衡不充分問題仍較突出，經濟面臨新的下行壓力。」

中美貿易戰

很多媒體將中國這一27年最低的經濟增長數據，歸咎於中美之間的貿易戰。

美國有線新聞CNN認為，「中國感受到與美國持續貿易戰的影響，經濟開始下滑。」

英國《金融時報》的報道也表示，「中國第二季度的經濟增長是近30年來的最低速度，這是中美貿易戰的結果，已經促動北京拿出措施刺激國內經濟。」

美聯社評論說，中國在今年第二季度的經濟增長陷入26年多以來的最低水平，「這在中國領導人與華盛頓打一場關稅戰之際增加了壓力。」

《印度時報》（Hindustan Times）則認為，中國經濟放緩突出了中國決策者們的壓力，他們一方面試圖與美國達成協議，另一方面要在創造就業機會和化解國內金融風險之間找到平衡。

不過，中國工商標凖銀行（ICBC Standard）首席中國經濟分析員嚴瑾向BBC廣播4台《今日》節目表示，6.2%並不是一個低數字。

另外她認為，不要混淆中國在政策指導下的經濟增長與目前中美貿易戰影響下的經濟增長。在她看來，現在所看到的經濟增長速度，最主要的原因還是中國此前幾年出台了宏觀調控經濟政策，特意放緩經濟增長，而並非中美貿易戰所造成的。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前，中國和世界的經濟聯繫正在悄然改變。中國對世界經濟的依存度相對在下降，而世界對中國經濟的依存度相對在上升。

市場反應

世界媒體對中國經濟增長數字30年最低極為敏感的時候，金融市場對中國最新公布的經濟數據，卻並沒有太大的反應，僅僅泛起了很小的波動。

這一數據公布後，亞洲股市出現跌勢但很快恢復平穩。法新社認為，這是因為市場消化了這一消息，並且觀望美國減息的幅度。而歐洲的股市同樣未受影響。

很多分析人士認為，現在公布的經濟增長數據與外界預期的基本相同。而從樂觀層面來看，這樣的增長幅度，也與北京此前制訂的6%-6.5%經濟增長目標基本同步。

英國《衛報》的分析認為，儘管特朗普努力縮小中國與美國的貿易逆差，但是中國經濟似乎並未因為美中貿易戰而倒下。

另外，有利市場穩定的因素還包括：中國的工業生產仍然保持穩定，零售業還在上升；外界預計中國政府很快將會出台新一輪的刺激經濟措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰對中國的經濟數字真的有很大的影響嗎?

中國與世界

中國經濟增長出現近30年來最低數據的同時，中國經濟規模世界第二也已經是個不爭的事實。這從另一個側面說明了中國這一6.2%的經濟增長數據儘管遠遠超過西方發達國家，卻仍然引起廣泛注意的原因所在。

今年7月，美國管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）公布了一份報告，論及中國經濟與世界的關係。

這一報告認為：目前，中國和世界的經濟聯繫正在悄然改變。中國對世界經濟的依存度相對在下降，而世界對中國經濟的依存度相對在上升。

麥肯錫全球研究院最新編製的中國—世界經濟依存度指數顯示，在貿易、科技和資本方面，中國對世界經濟的依存度相對有所下降，這在一定程度上反映出中國正在向拉動內需的發展模式轉變。

另外，中國對世界經濟依存度的下降也反映出，相較於其他發達經濟體，中國經濟的開放度仍有待提高。

在中美貿易戰仍然前景不明朗的局勢下，預計今後中國每一次公布經濟數字，都事關國際政治和經濟，仍然會是外界密切關注的信息。