華為英國再惹爭議 議員敦促政府快做決定

圖片版權 PA Image caption 議會科技委員會主席諾曼·蘭姆認為，禁止華為參加英國5G網絡建設缺乏技術上的理由

英國國會議員說，把中國電信公司華為從英國的5G網絡排除出去沒有技術上的理由，他們還要求政府盡快對華為問題作出最後決定。

允許華為加入英國5G網絡建設的現任首相特雷莎·梅5月24日辭職，其繼任者將決定是否修改前任首相對華為的決定。

議會科技委員會致信英國文化大臣傑里米·懷特表示，他們找不到從英國關鍵的電訊基礎設施中排除華為的技術理由。該委員會的主席諾曼·蘭姆說，「5G網絡的益處顯而易見，從目前和將來的網絡中排除華為可能引起重大延誤。」

不過該委員會的議員承認可能存在地緣政治和倫理方面的考慮，政府必須面對這些問題。

諾曼·蘭姆在信中寫道，「政府需要考慮是否使用華為的技術會危及我們國家同主要盟友的合作關係。」

來自美國的壓力

圖片版權 Getty Images Image caption 是否允許華為參加英國5G網絡建設的問題已經成為影響英國和美國關係的一個重要因素

是否允許華為參加英國5G網絡建設的問題已經成為影響英國和美國關係的一個重要因素，目前英美關係受到外交電網洩露的困擾。英國駐美大使金·達羅克爵士因指責特朗普的一封電網被洩露而辭職。

美國一直敦促盟國禁止讓華為進入他們的國家電訊網絡，指責華為同中國國家關係密切，可能為中國國家情報機關服務。但華為否認美國的所有指稱。

美國最高級官員甚至警告說，同中國華為合作可能會破壞美國同他們的情報分享協議。另據報道，英國文官還警告說，英國脫歐後能否同美國達成貿易協議可能會受到華為問題的影響。

目前華為被美國列入制裁名單，已經成為美中貿易戰的焦點之一。中國已經針鋒相對，對華為被美國列入黑名單展開報復，宣佈要實施不可靠實體清單，懲罰那些參加對中國實體制裁和歧視行為的外國公司。

英國媒體報道說，諾曼·蘭姆的信件提出了一個重要的問題，即英國的外交政策受到美國的影響有多大。

Image caption 英國議員說，即使在英國5G網中禁止華為設備，也未必能杜絶通訊供應鏈中的中國產品

禁華為靴子未落地

議會科技委員會完成了對華為參加英國5G網絡的安全風險調查後作出上述結論。與此同時，議會國家安全戰略聯合委員會正在調查英國政府處理華為政策的影響問題。

華為已經對議會科技委員會的建議作出反應。華為高級副總裁張建崗說，「華為已經得到保證，即英國對網絡安全問題採取依據事實證據的方針。」

張建崗周一（7月15日）在英國對記者說，華為在英國市場以及運營了18年，同英國的大學和科研機構合作，在英國本土研發投入了大量資金。他說合作才是雙贏的解決方案。

英國移動網絡運營商EE和沃達豐已經在英國一些城市推出5G網絡服務。如果英國全面禁止華為設備，諸如EE和沃達豐這些參加5G網的公司就要替換他們系統中的華為設備。

諾曼·蘭姆說，全面禁止華為對付譴責的國家安全威脅並非「合乎比例的反應」。他說英國電訊設備許多來自中國，直接禁止華為並不會去掉「供應鏈中潛在的中國影響」。

諾曼·蘭姆周一（7月15日）呼籲政府在8月底前公布對華為的最後決定。