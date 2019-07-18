澳大利亞呼籲中國讓維族母子出國團聚

圖片版權 Sadam Abudusalamu Image caption 阿布杜薩拉姆夫妻二人是青梅竹馬，2016年兩人在新疆結婚。

澳大利亞政府呼籲中國政府讓一對維吾爾族母子離開中國。人權組織稱，中國的拘留營中約有100萬維吾爾人和其他穆斯林民眾。中國稱拘留營為「職業訓練中心」。

當事人沙丹·阿布杜薩拉姆（Sadam Abudusalamu）是澳籍維吾爾族人，他呼籲中國政府讓自己的妻子和從未見過面、正在蹣跚學步的兒子，與他在悉尼團圓。

為兒子申請到澳大利亞國籍

阿布杜薩拉姆已經為他今年將滿兩歲的兒子魯特飛（Lutfy），申請到澳大利亞國籍。他的妻子納迪亞烏梅爾（Nadila Wumaier）則是中國公民。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國，我的孩子在哪裏？

這位29歲的父親過去幾個月為他的家人四處請命，直到本周才公開他的身份 。當時他接受了澳大利亞公共廣播公司ABC訪問。但從那以後，阿布杜薩拉姆說他的妻子便在新疆西部地區被中國當局拘留，之後釋放。周三，澳大利亞駐北京大使館官員正式要求允許烏梅爾女士及魯特遷往澳大利亞。

圖片版權 Sadam Abudusalamu Image caption 納迪亞烏梅爾與兒子魯特飛

阿布杜薩拉姆先生告訴BBC，他對澳大利亞所做的外交努力感到樂觀，但「作為父親和丈夫，我仍然需要更多協助」。他說，這包括希望澳大利亞能和中國的部長直接對話，以及讓澳大利亞官員在烏魯木齊市接觸到他的兒子。

阿布杜薩拉姆夫妻二人青梅竹馬，2016年兩人在新疆結婚。之後，阿布杜薩拉姆到澳洲申請難民庇護，並在當地生活。

澳大利亞上周簽署一封批評中國對待維吾爾族人的信件。這封信中引用了「大型拘留中心，廣泛的監視和限制，特別是針對新疆的維吾爾族和其他少數民族」的相關報告。去年，澳大利亞官員證實有3名澳洲公民被關押在新疆營地後被釋放，但有維族活動人士認為，實際上的數字還要更高。

澳國外交部長馬里斯佩恩（Marise Payne）表示，澳大利亞官領事目前無法接觸納烏梅爾女士。

Image caption 下落不明的新疆兒童

「他們可以回來」

中國一直拒斥這些指控，並辯稱中國是試圖打擊該地區的極端主義。上周，來自包括朝鮮，俄羅斯和沙特阿拉伯在內的37個國家的聯合國大使發表了支持中國在新疆政策的反擊信。

但中國駐英國大使劉曉明7月7日接受BBC電視節目《The Anbrew Marr Show》訪問時，否認中國強行拆散穆斯林家庭。

劉曉明說，外界扭曲了新疆發生的事情，他說新疆是貧困地區，極端主義容易滲透這裏。劉曉明強調「再教育營」不是一個營地或是監獄，而是一個職業教育訓練中心，那兒的人可以自由離開去探望親友，從積極方向去看，這些中心的目的是及早預防恐怖主義，自從這些措施實行以來，新疆三年來都沒有恐怖事件發生。

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

劉曉明稱，「如果他們想與他們的子女在一起，他們可以回來」。他否認當局強行拆散穆斯林父母和子女，但他同時表示，中國政府將這些兒童照顧得很好，父母隨時可以去見子女。劉曉明說，「你給我（失蹤兒童的）名字，我們會嘗試找他們，告訴你們他們是誰，正在做甚麼事情。」

一群身在土耳其的維族人對BBC說，他們的兒童在新疆失蹤。劉曉明說這些都是「反政府」的人，他們不會為政府說好話。