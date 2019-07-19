英國議員：盡快定奪華為問題 無關親華或反華

Image caption 英國國會議員建議新首相要盡快對華為問題作決定，並說推遲做出決定會"損害英國的對外關係"

英國議會下院情報和安全委員會敦促政府盡快就是否允許中國華為公司進入英國5G網絡建設做出決定，這是新首相的當務之急。

情報和安全委員會的主席格里夫警告說，推遲做出決定會「損害英國的對外關係」，在華為問題上的不確定狀況會影響英國的全球地位。

該委員會說，英國「新首相必須把這個決定當做當務之急」，並強調這個決定不應該同親華或反華無關。

圖片版權 Getty Images Image caption 是否允許華為參加英國5G網絡建設的問題已經成為影響英國和美國關係的一個重要因素

"五眼"國家

該委員會還強調，這不僅僅是個技術決定，而且是地緣戰略決定，英國絶不能以任何方式損害「五眼」情報聯盟內部的情報分享。

所謂"五眼"（Five Eyes）或"五眼聯盟"是冷戰時期英美牽頭組成的國際情報分享組織，成員有美國，英國，澳大利亞，加拿大，新西蘭等5個英語國家。

冷戰期間「五眼聯盟」情報網主要關注對象是蘇聯。但在蘇聯解體的後冷戰時期，「五眼聯盟」將注意力轉向反恐，現在還把焦點對凖中國。 有內部消息人士對記者說，「我們處於一個新的世界，來自專制政權的衝擊導致（西方）擴大了情報分享。」

美國特朗普政府一直對英國施加壓力，敦促英國禁止華為參加下一代移動網絡建設。美國官員說，允許華為加入英國的5G網絡會造成敏感信息洩露的危險。

「五眼」聯盟的其它成員國澳大利亞，加拿大和新西蘭都對華為進行了不同程度的限制。

圖片版權 PA Image caption 英國已經批准了使用中國技術的欣克利角C核電站工程。此次英國議會的情報和安全委員會建議英國必須要採取措施減少對中國技術的過分依賴。

減少依賴中國

英國即將卸任的首相特雷莎·梅兩個月前在國家安全委員會上相關的討論中力主讓華為參加英國的5G網絡建設。但英國政府尚未作出最後決定。 但BBC外交記者蘭德爾說，接替特雷莎·梅的新首相必須要決定中國是安全風險還是經濟機會的問題。

情報和安全委員會說，英國願意與中國發展牢固的經濟關係。但是這個問題與「親中」或「反中」沒有關係。中國仍然是英國的關鍵伙伴，而且受到英國的尊重。

但是該委員會建議，英國絶不能以任何方式危害"五眼"國家的情報分享關係，「五眼」情報聯盟的價值至上。

英國議會的情報和安全委員會說，「展望未來，我們必須要採取措施減少對中國技術的過分依賴。我們需要考慮如何促進市場多元化。這要求我們要有長期觀點，我們必須現在就有所行動。」