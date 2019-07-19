香港逃犯條例：企業報告表示「反送中」抗議影響銷售額

圖片版權 Reuters Image caption 7月14日香港民眾與警方在購物商場發生嚴重肢肢體衝突。

瑞士奢侈品品牌歷峰集團（Richemont）剛公布香港反送中抗議影響其營銷的報告稱，因為近日的政治動蕩，銷售額下降。由於抗議活動，該地區的零售商預測今年銷售額將大幅下降，旅遊業也將受到影響。

過去一個多月，香港的街道不斷爆發抗議示威，預計本周末會有更多的抗議活動。這些示威活動是由香港政府擬議的引渡法案引發的，該法案允許罪犯被送往中國大陸接受審判。但現在市民的抗議已經提高到對香港民主改革的更廣泛要求，並擔心香港的自由受到侵蝕。

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圖片版權 Reuters Image caption 民眾倉皇逃離商場

香港是富有的亞洲消的消費中心。反對遊行人士表示，暴力衝突擾亂了城市的商業活動。騷亂迫使許多商店一度關閉並中斷了商業交易。歷峰集團周四（7月18日）在這份聲明中表示，除了香港之外，該公司亞太地區的銷售額在3-6月份中都有所增長。原因是近期的街頭抗議和當地美元的強勢導致它們在香港的銷售下滑。

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本周「香港零售管理協會」（HKRMA）表示，該協會多數會員表示在過去一個月內公司的銷售額都出現下滑，預計未來情況會更嚴重。香港政府也在一份聲明中表示，「由於抗議活動而意外關閉商店不僅導致銷售損失，還直接影響員工的收入，特別是兼職員工和按傭金支付的員工。」

歷峰集團說，7月和8月是商業零售旺季，隨著抗議活動的繼續和蔓延，「我們的成員預測未來幾個月將下降兩位數」。旅遊業者也表達了擔憂。

圖片版權 Getty Images Image caption 本月17日香港銀髮族上街抗議逃犯條例。

根據報道，「香港工會聯合會」（工聯會 FTU）稱，6月份來自中國大陸的旅遊團數從年初的平均7800人減少至5641人。工聯會還說，6月份香港酒店入住率較一個月前下降了20％，預計本月的房價將比去年同期下降40％。

抗爭比營業額重要

不過，也有許多香港小企業或餐廳響應抗議活動，以一日罷工支持抗爭。根據港媒報導，6月初參與罷工的包含知名媒體企業「100毛」，旅遊運輸信息公司「GLO Travel」、「Pokeguide」、「CALL4VAN 客貨車」、「渣哥1996」，「吃什麼」等逾50間公司及餐廳。

根據香港《蘋果日報》報導，一家餐廳老闆林先生表示，「不怕店鋪虧錢，因為他認為沒有什麼比香港的前途更重要。」 有13間分鋪的某生活百貨聲明：「一天不做生意，之後還可以做，但如果我們失去原來的香港，就再也救不回來了。」

許多報導亦指出，一切根源是《逃犯條例》修訂通過恐危害香港的經濟。香港美國商會代表在上月在《紐約時報》的訪問中便憂慮香港的商業活動會因為《逃犯條例》通過而受政治力量鉗制。因為，如果美國對於香港的關稅地位重新評估，那麼會嚴重影響香港的國際金融中心地位及經濟。