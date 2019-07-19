香港逃犯條例抗爭中的明星與警方、京阿尼大火、中美官員網路罵戰與本周更多好故事
2019年7月的第三周，香港《逃犯條例》修訂爭議繼續發酵。BBC中文特別分析主流媒體、香港明星以及警方，討論他們在抗爭中的角色及掙扎。擁有全球廣大動漫迷的京都動漫公司「京阿尼」疑似被縱火造成至少33人死亡，震驚海內外。此外，我們也探討中美官員網路罵戰背後的外交角力。最後，20歲的美國男子，走入森林隱居27年，沒有說過一句話，原因是什麼？
剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
1. 香港《逃犯條例》修訂爭議：主流媒體、香港明星以及警方
香港無線電視（TVB）是近期在反送中運動成為示威者針對的目標。BBC中文採訪了TVB新聞部的員工，了解他們的工作，同時對比了TVB及其他兩家主要新聞台在報道《逃犯條例》的操作手法有何異同。此外，示威與集會期間，香港藝人亦做出不同抉擇；他們的一次發言都會被劃入「親中」、「港獨」或其他派別，承受來自中港兩地民眾與市場反應及後果。最後，BBC中文採訪前線警員希望幫讀者更多了解香港警察的想法。
2. 《京阿尼》火災至少33人死亡：全球粉絲痛心不已
日本著名動畫工作室《京都動畫》（Kyoto Animation Co）火災已導致至少33人死亡，數十人受傷。這起被疑因蓄意縱火導致的火災令全球動漫迷心碎。社交媒體上許多人紛紛表達對這家有《京阿尼》（KyoAni）之稱的工作室的感情。「京阿尼加油」、「為京阿尼和京全體員工祈禱平安、「會永遠支持你"的留言比比皆是，凸顯了這間工作室在動漫迷中的特殊意義。
3.中美外交官推特罵戰再起，北京外交愈趨「戰狼化」？
「你是個可恥的種族歧視者。而且驚人地無知。」在社交媒體推特（Twitter）上，網友間尖銳的批評十分常見，但不尋常的是，這則推文來自於前美國國家安全顧問、駐聯合國大使賴斯（Susan Rice），目標是中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅。
隨著中國外交官在國際輿論場域愈趨活躍，中美官員的交鋒也從談判桌轉至社交媒體，從閉門談判、隔空喊話，變成公開而即時的網絡辯論，戰場包括在中國被封鎖的推特。
4.美國奇人奇事：20歲的他為什麼選擇與世隔絶30年？
1986年，20歲的美國小伙子克里斯多夫·奈特（Christopher Knight）做出一個驚人之舉。而且，一氣就堅持了27年。奈特安家的地方是一塊茂密的森林，雖然它距離附近夏季度假木屋營地走路只有幾分鐘，但卻十分隱蔽。奈特在這裏安營扎寨27年。
最令人難以置信的是，在27年的隱居生活中奈特除了一次偶遇一名登山者，打了一聲招呼外（簡短的一個字Hi），沒有與任何人說過一句話。緬因州的冬天氣溫可以降至零下20度，但奈特說他從未生過火取暖，因為那樣會很容易引起別人的注意。這簡直不可思議。