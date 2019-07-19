香港逃犯條例抗爭中的明星與警方、京阿尼大火、中美官員網路罵戰與本周更多好故事

圖片版權 EPA Image caption 7月14日沙田警民衝突造成20多人受傷。

2019年7月的第三周，香港《逃犯條例》修訂爭議繼續發酵。BBC中文特別分析主流媒體、香港明星以及警方，討論他們在抗爭中的角色及掙扎。擁有全球廣大動漫迷的京都動漫公司「京阿尼」疑似被縱火造成至少33人死亡，震驚海內外。此外，我們也探討中美官員網路罵戰背後的外交角力。最後，20歲的美國男子，走入森林隱居27年，沒有說過一句話，原因是什麼？

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港《逃犯條例》修訂爭議：主流媒體、香港明星以及警方

香港無線電視（TVB）是近期在反送中運動成為示威者針對的目標。BBC中文採訪了TVB新聞部的員工，了解他們的工作，同時對比了TVB及其他兩家主要新聞台在報道《逃犯條例》的操作手法有何異同。此外，示威與集會期間，香港藝人亦做出不同抉擇；他們的一次發言都會被劃入「親中」、「港獨」或其他派別，承受來自中港兩地民眾與市場反應及後果。最後，BBC中文採訪前線警員希望幫讀者更多了解香港警察的想法。

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2. 《京阿尼》火災至少33人死亡：全球粉絲痛心不已

日本著名動畫工作室《京都動畫》（Kyoto Animation Co）火災已導致至少33人死亡，數十人受傷。這起被疑因蓄意縱火導致的火災令全球動漫迷心碎。社交媒體上許多人紛紛表達對這家有《京阿尼》（KyoAni）之稱的工作室的感情。「京阿尼加油」、「為京阿尼和京全體員工祈禱平安、「會永遠支持你"的留言比比皆是，凸顯了這間工作室在動漫迷中的特殊意義。

你的器材不支持播放多媒體材料 大火現場

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ChelseaFC Our thoughts tonight are with everybody affected by the terrible incident in Kyoto earlier today. We offer our sincere condolences to the friends and families of those who have lost their lives. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2019年7月18日

3.中美外交官推特罵戰再起，北京外交愈趨「戰狼化」？

「你是個可恥的種族歧視者。而且驚人地無知。」在社交媒體推特（Twitter）上，網友間尖銳的批評十分常見，但不尋常的是，這則推文來自於前美國國家安全顧問、駐聯合國大使賴斯（Susan Rice），目標是中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅。

隨著中國外交官在國際輿論場域愈趨活躍，中美官員的交鋒也從談判桌轉至社交媒體，從閉門談判、隔空喊話，變成公開而即時的網絡辯論，戰場包括在中國被封鎖的推特。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AmbassadorRice You are a racist disgrace. And shockingly ignorant too. In normal times, you would be PNGed for this.



Ambassador Cui, I expect better of you and your team. Please do the right thing and send him home. https://t.co/KIKanBjQ2L — Susan Rice (@AmbassadorRice) 2019年7月15日

4.美國奇人奇事：20歲的他為什麼選擇與世隔絶30年？

圖片版權 Getty Images Image caption 林中隱士奈特

1986年，20歲的美國小伙子克里斯多夫·奈特（Christopher Knight）做出一個驚人之舉。而且，一氣就堅持了27年。奈特安家的地方是一塊茂密的森林，雖然它距離附近夏季度假木屋營地走路只有幾分鐘，但卻十分隱蔽。奈特在這裏安營扎寨27年。

最令人難以置信的是，在27年的隱居生活中奈特除了一次偶遇一名登山者，打了一聲招呼外（簡短的一個字Hi），沒有與任何人說過一句話。緬因州的冬天氣溫可以降至零下20度，但奈特說他從未生過火取暖，因為那樣會很容易引起別人的注意。這簡直不可思議。