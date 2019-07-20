「撐警大會」前夕 香港警方查獲大批爆炸物

圖片版權 Getty Images Image caption 這一發現正值香港在周末再次舉行大規模遊行示威前夕，包括周六舉行的「撐警大會」和周日舉行的「反送中」遊行。

香港警方周五（7月19日）晚在荃灣的一棟大樓內檢獲了大批爆炸物，警方正在調查該爆炸物是否與持續一個多月的抗議活動有關。

香港警方稱爆炸物為TATP烈性炸藥，並稱這是他們所偵獲的最大規模的TATP製品。此外，警方還表示發現了其他的武器和抗議傳單。

這一發現正值香港在周末再次舉行大規模遊行示威前夕，包括周六舉行的「撐警大會」和周日舉行的「反送中」遊行。

一名27歲的男子在突查行動中被捕。有報道稱，他是一名親獨立組織成員。

發現了什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 當地時間周五（7月19日）晚22時30分左右，警方進入了荃灣區隆盛工廠大廈，隨後發現了該武器倉庫。

當地時間周五（7月19日）晚22時30分左右，警方進入了荃灣區隆盛工廠大廈，隨後發現了該武器倉庫。

據《南華早報》報道，他們發現了2公斤（4.4磅）高揮發度的TATP，以及10枚汽油彈、酸性物、包括刀和金屬棍在內的武器、防毒面具和護目鏡。

該報道援引警方爆炸品處理課主任馬偉德（AlickMcWhirter）的話說：「眾所周知，TATP是不穩定和危險的。毫無疑問，這是我們在香港繳獲的最大宗案件。」

他表示，由於TATP處於「製造的不同階段」，警方需要時間來處理它，這造成了「持續挑戰」。

TATP可以很容易地用現成的材料製成，並被用於2005年倫敦爆炸和2015年巴黎襲擊。

在荃灣，警方也發現了反《逃犯條例》的旗幟和傳單，以及印有親獨立組織「香港民族陣線」標誌的T恤。

圖片版權 Getty Images Image caption 市民的抗議已提高到對民主改革的更廣泛要求。

嫌犯是誰？

目前，警方還未公布嫌犯的姓名和其他身份信息，他仍在接受審訊，尚未遭到起訴。

香港民族陣線在一份發佈在Telegram上的聲明中說，該男子是該組織的成員，但該組織對爆炸物一無所知。

BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）在香港報道說，一些人可能將此次逮捕行動解讀為，民主運動中也包括那些訴諸暴力手段的人。

為何抗議？

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在過去一個多月的時間內，香港已爆發多次反對《逃犯條例》修訂的遊行，該條例將允許嫌疑人被送往中國大陸受審。

批評人士說，這將破壞香港的司法獨立，並可能被用來打壓那些反對中國政府的人。

經過多次大規模抗議，香港政府先後宣佈暫緩修例以及提出修例已「壽終正寢」，但這並未能平息抗議。示威者認為需要徹底撤回該條例、成立獨立委員會調查一系列警民衝突，並且作為行政長官的林鄭月娥下台。

目前，抗議已從香港島蔓延至全港的多個地方。上周日，數以萬計的人們走上街頭，在沙田與警方爆發衝突。

數萬名親北京的示威者也在本周六（7月20日）集會，以表示他們對香港政府和警察的支持。