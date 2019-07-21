圖片版權 AFP Image caption 2014年中國在南海爭議水域勘探石油引發同越南在海上對峙。

美國國務院周六（7月20日）對中國在南海的干預行為表示擔心。最近的報道說，中國在南海干預越南等國的油氣勘探和開採活動。

美國國務院聲明說：「中國對南海周圍其他國家的海洋石油和天然氣開發一再挑釁，危及地區能源安全，破壞了自由和開放的印度洋-太平洋能源市場。」

美國國務卿蓬佩奧今年早些時候說，中國強力阻撓鄰國在南海的油氣開發活動。美國國務院發言人說，中國阻止東盟成員國勘探開發規模達2.5萬億美元的南海能源資源 。

圖片版權 xinhua Image caption 「海洋地質8號」是兩年前才下水的6785噸新型勘探船。這是一艘裝備了最先技術的全海域地質調查和海洋油氣調查船。

在越南和中國在南海發生對峙後，中國在南海的其他鄰國也開始加緊擴大海岸巡邏力量，南海緊張持續發酵。

中越海上對峙

越南周五（7月19日）指責中國的石油測量船隻及其隨行艦艇侵犯了越南主權，並要求中國艦船離開越南水域。

越南外交部發言人說，在過去幾天，中國測量船"海洋地質8號"及其隨行船之在東海南部地區，侵犯了越南專屬經濟區和大陸架，那裏是越南領海。

"海洋地質8號"是兩年前才下水的6785噸新型勘探船。這是一艘裝備了最先進技術的全海域地質調查和海洋油氣調查船。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國對南沙群島的主權立場同越南，菲律賓等國家有衝突

美國和中國加強在南海問題上互相指責的同時，南海緊張局勢也持續發酵。越南媒體報道說，自7月初開始，越南和中國的6艘武裝的海岸巡邏艇一直在南海周旋。

《南華早報》報道說，許多中國海岸巡邏艦艇在南海遊弋引起越南和菲律賓的擔心，他們將此作為中國加強南海主權地位的部署。報道說，中國一直在增加海洋巡邏艦船的數量。

中菲南海協議

6月在南海，一艘中國船隻同菲律賓的漁船相撞，菲律賓漁船沉沒，引發菲律賓公眾憤怒。菲律賓輿論指責中國船隻對棄船逃生的菲律賓船員置之不理。中國方面表示中國船隻在相撞事故後試圖搭救，但是「擔心被其他菲律賓漁船包圍」。

在中國領導人習近平重申中國對南海的主權後，菲律賓外長洛欽說，美國是該國在南海的唯一軍事盟友，兩國有共同防務條約，會在受到外部進攻時互相支持。

他還在推特上說，除了美國，菲律賓沒有其他軍事盟友，歐盟也不是，因為所有歐洲國家都想得到中國的資金。

儘管如此，菲律賓總統杜特爾特一直在尋求同北京建立更緊密的關係，淡化對習近平的各種批評。

北京同意停止阻止菲律賓漁民進入黃岩島周圍海域，條件是菲律賓允許中國艦船去禮樂灘。杜特爾特在講話中談及上述協議，不管其發言人說菲律賓還沒有簽署該協議，那是個非正式協議。

圖片版權 xinhua Image caption 2015年習近平訪美時表示，中國在南沙群島的建設無意搞軍事化。2016年7月中國客機在渚碧礁新建機場著陸。

中國反艦導彈

彭博社報道說，自習近平上台以來，中國在南海加強了主權立場。中國聲稱對80%的南海地區擁有主權，並且在一些同周邊國家有主權爭議的島礁上建造飛機跑道和軍事設施。

與此同時中國在急速擴大海軍。目前中國的海軍艦艇已經超過了300艘，在亞太地區中國海軍規模正在超過美國海軍。除海軍外，中國在南海部署了大批海上民兵。彭博社報道說，這些民兵利用漁船在南海巡邏，檢視，提供補給，有時候甚至直接介入挑釁活動。

最近美國批准了22億美元的對台灣軍售以及最近台灣總統蔡英文對美國過境訪問進一步導致中美關係緊張。中國外交部強烈指責美國侵犯中國的主權和國家安全。

七月中旬中國在南海做出強烈的警告行動，在南沙群島試射了6枚反艦彈道導彈。美國軍方說中國從南海人工設施上發射了導彈，指責中國違反了2015年習近平訪美時關於在南沙群島建設無意搞軍事化的承諾。