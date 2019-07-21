民陣周日（21日）發起遊行要求港府撤回《逃犯條例》，以及設立獨立委員會調查警民衝突。遊行原定終點是灣仔盧押道，但示威者越過終點繼續前進，佔據金鐘政府總部附近的主要道路，以及灣仔警察總部外的馬路。部分示威者甚至抵達中聯辦，氣氛緊張。遊行結束後，民陣宣佈43萬人參與。警方表示，今天遊行按原定路線最高峰為13.8萬人。民陣召集人岑子傑稱，其發起的遊行從未計劃前往中聯辦。

示威者短暫聚集在中聯辦門前後，撤到上環與警方對峙。警方發射多輪催淚彈後，示威者也向警方投擲煙霧彈、頭盔、雨傘等物品。警方發出橙旗警告，要求示威者離開否則開槍，示威者隨後離去。據香港電台報道，元朗地鐵內今晚爆發衝突，一批身著白衣、戴口罩的人士涉嫌襲擊市民，數人受傷。

Image caption 下午3時15分在香港維多利亞公園，穿著黑衣的示威民眾陸續到達，部分人手拿"香港人撐住"丶"徹查警暴"等標語。

Image caption 下午3時37，遊行隊伍從維園出發，歌手何韻詩在隊伍前列。

Image caption 香港示威者口中的"王婆婆"，在遊行起步點維多利亞公園揮舞英國國旗。她在一連串的反《逃犯條例》示威中也經常出現。

圖片版權 Reuters Image caption 銅鑼灣天后一帶人潮湧動

圖片版權 Getty Images Image caption 遊行隊伍行至灣仔一帶

Image caption 手持美國旗的示威者望特朗普幫香港

Image caption 部分示威者聚集在灣仔警察總部。

Image caption 示威者在金鐘、灣仔附近設置路障。

Image caption 示威者聚集在一起討論接下來的行動，有人表示要繼續往前，有人擔心遊行隊伍拉長會導致人群不集中。

Image caption 示威者在上環用路邊港燈圍欄設置路障。

Image caption 下午6時55分，有示威者抵達中聯辦，高舉雙手並用普通話說：「我們不會進來的。」

Image caption 中聯辦門口

Image caption 中聯辦門前，有示威者敲打鐵閘，要求中聯辦主任王志民出來。

Image caption 有示威者向中聯辦門口的攝像頭噴漆

Image caption 示威者向中聯辦大樓扔雞蛋

Image caption 防暴警察抵達中聯辦。

Image caption 上環示威現場，警方仍在加速推進，現場一片騷動

Image caption 上環衝突現場，示威者有數百人。 其中一些人開始向警察投擲頭盔和雨傘。

Image caption 警方在上環向示威者多次發射催淚彈，示威者向警方投擲雜物。

Image caption 示威者集結做路障，從遠處運來更多的鐵欄。

Image caption 不少示威者從路邊尋找磚頭

Image caption 警方發射多枚催淚彈後，發出橙旗警告，要求示威者離開否則開槍

Image caption 示威者紛紛撤退，留下牆上的塗鴉，滿地狼藉，遠處的警察仍然站在那裏待命。

Image caption 地上留下一個疑似未爆的催淚彈

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