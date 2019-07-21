香港遊行：反《逃犯條例》7·21抗議活動圖文時間線
- 2019年 7月 21日
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民陣周日（21日）發起遊行要求港府撤回《逃犯條例》，以及設立獨立委員會調查警民衝突。遊行原定終點是灣仔盧押道，但示威者越過終點繼續前進，佔據金鐘政府總部附近的主要道路，以及灣仔警察總部外的馬路。部分示威者甚至抵達中聯辦，氣氛緊張。遊行結束後，民陣宣佈43萬人參與。警方表示，今天遊行按原定路線最高峰為13.8萬人。民陣召集人岑子傑稱，其發起的遊行從未計劃前往中聯辦。
示威者短暫聚集在中聯辦門前後，撤到上環與警方對峙。警方發射多輪催淚彈後，示威者也向警方投擲煙霧彈、頭盔、雨傘等物品。警方發出橙旗警告，要求示威者離開否則開槍，示威者隨後離去。據香港電台報道，元朗地鐵內今晚爆發衝突，一批身著白衣、戴口罩的人士涉嫌襲擊市民，數人受傷。
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