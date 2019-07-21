「反送中」7.21抗議：黑衣抗議者塗鴉中聯辦 元朗白衣人暴襲市民記者

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香港政府推動修訂《逃犯條例》引發民眾數次遊行示威活動。香港民間人權陣線（民陣）周日（21日）下午再度發起反修例遊行。遊行結束後數百名示威者到西環中聯辦附近，向中聯辦牌匾扔雞蛋。晚10點，示威者與警方在上環爆發衝突，警方數輪發射多枚催淚彈清場。

「沒自由，毋寧死」

民陣發起的遊行於周日下午三時半許在銅鑼灣維多利亞公園起步，終點是灣仔盧押道。示威者要求行政長官林鄭月娥撤回《逃犯條例》修訂，並設立獨立委員會調查警民衝突。

林鄭月娥早前表明有關修訂已經「壽終正寢」，但拒絶示威者要求的"撤回"字眼，亦沒有回應其它訴求； 她在不同場合譴責暴力示威者，強調會追究。

在維園起點，自稱「銀髮族」的黎女士與丈夫今日一同參加遊行。她對BBC中文表示，自己的子女今天也參加遊行，雖然擔心最後發生警民衝突，但「擔心歸擔心，也沒有辦法，沒自由，毋寧死」。

黎女士認為，每次暴力最主要的原因是警察主動設局。「我們也知道警察是收到命令一定要做，最大的問題是他們上頭的林鄭政府，」她說，「林鄭說要了解民心民情民意，但一點都沒有回應五個訴求，如果做不到五個，我們的最低訴求是兩個，全面撤回，全面獨立調查。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 參加遊行的勞先生和羅小姐批評，林鄭月娥至今仍然對遊行的五大訴求沒有回應，只用"語言藝術"應對。

參加遊行的勞先生和羅小姐則批評，林鄭月娥至今仍然對遊行的五大訴求沒有回應，只用「語言藝術」應對。

他們表示到終點後會按現場情況決定是否解散。勞先生指出，沙田衝突中有一些已經取得不反對通知書的集會，警方仍然強行驅趕並使用暴力，「那麼為什麼我們還要跟隨警方的安排？」

嶺南大學大三劉同學向BBC中文表示，每次反逃犯條例遊行她都參加，「因為不知道是不是最後一次，再累都要來。」

她說，很擔心香港會變成新疆的樣子，香港是民主自由的地方，看到同理念的人走上街，不可能不一起加入。不願露臉的劉同學說，她戴口罩遮住臉，不是心虛或偷偷摸摸地參加遊行，而是保護自身安全，擔心成為警方目標，遭到「秋後算賬」。

民陣宣佈，遊行有43萬人參與。警方則表示，今天遊行按原定路線最高峰為13.8萬人。

衝擊中聯辦

遊行原定終點為灣仔，主辦單位民間人權陣線在終點呼籲市民自由解散，但示威者在遊行結束後繼續往金鐘方向前進。下午5時許，一批示威者佔據海富中心對面的夏慤道，灣仔警察總部外亦有示威者聚集。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 示威者向中聯辦大樓扔雞蛋

隨後，部分示威者向中環方向前進。下午7時許，一群示威者聚集到西環中聯辦門口。

BBC中文記者在現場看到，中聯辦門口的道路逐漸被示威者佔領，車輛無法通行，有示威者向中聯辦門口的攝像頭噴漆，塗鴉招牌並向其扔雞蛋。示威者說，在附近的超級市場買了兩打雞蛋，並沒有事先凖備。

一些示威者敲打鐵閘，要求中聯辦主任王志民出來。還有示威者認為中聯辦內有人向外拍照，以鐳射燈干擾。

晚上8時許，防暴警察抵達中聯辦附近。香港警方在現場宣佈，將從西環向東方向清場。

上環元朗晚間爆衝突

晚上10時左右，警方與示威者在上環爆發衝突。警方兩次舉黑旗，發出催淚彈警告。

BBC中文記者現場目測，在場示威者有數百人，警方發出多輪催淚彈驅趕示威者。記者在現場聞到刺鼻氣味，皮膚有灼熱感。

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深夜11時許，警方舉起橙旗，要求示威者離開否則開槍。BBC中文記者在現場聽到疑似槍聲。據香港電台報道，有防暴警察開槍，但未能確定是橡膠子彈還是布袋彈。凌晨時分，示威者逐步散去。

香港新界元朗晚間也爆發衝突。網絡上多個視頻顯示，一批身著白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打市民。

香港媒體立場新聞稱，其記者在直播期間遭到數人圍毆倒地，記者雙手、右肩受傷流血、後腦腫起、感到暈眩，已經前往醫院驗傷。

香港媒體報道指，混戰中立法會議員林卓廷口角流血。

香港醫院管理局周一凌晨回復BBC中文記者查詢時稱，截至凌晨12時28分，港島區衝突中有9人受傷，其中1人情況危殆，2人病情穩定，6人已出院。

各方回應

示威者衝擊中聯辦後，香港政府、港澳辦和中聯辦先後發聲明譴責。

香港政府發言人晚9時50分許發表聲明強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權，稱特區政府會嚴肅處理並依法追究。

聲明還稱，特區政府擔心一小部分激進人士，有計劃地煽動群眾，挑戰法紀，甚至衝擊中央駐港機構，此舉對特區的治安及「一國兩制」構成威脅，社會絶不能接受。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 中聯辦門前聚集了一批示威者

國務院港澳辦發言人和中聯辦負責人晚間也對示威者圍堵、衝擊和塗鴉中聯辦表示強烈譴責。「這種行徑公然挑戰中央政府權威，觸碰『一國兩制』原則底線，性質嚴重，影響惡劣，是絶對不能容忍的，」港澳辦發言人稱。

港澳辦發言人稱，堅定支持特區政府依法採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治犯罪分子。

香港政府周一（22日）凌晨再次發聲明，譴責上環和元朗的暴力行為，「香港作為法治社會完全不能容忍任何暴力行為，特區政府予以強烈譴責，並會嚴正追究」。