圖輯：香港示威抗議繼續 大規模警民衝突

香港周日（21日）繼續發生大規模抗議行動，成千上萬的民眾走上街頭，與警察衝突。香港政府深夜發出聲明稱，繼早前衝擊中聯辦大樓後，再有「激進示威者」在上環向警方發動暴力襲擊，另外在元朗，有人聚眾於港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷。香港政府重申香港作為法治社會，完全不能容忍任何暴力行為。