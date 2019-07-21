圖輯：香港示威抗議繼續 大規模警民衝突
香港「反送中」示威抗議周日（21日）在多個地點出現警民衝突，警方發射催淚彈、煙霧彈和橡皮子彈。
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EPA
香港周日（21日）繼續發生大規模抗議行動，成千上萬的民眾走上街頭，與警察衝突。香港政府深夜發出聲明稱，繼早前衝擊中聯辦大樓後，再有「激進示威者」在上環向警方發動暴力襲擊，另外在元朗，有人聚眾於港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷。香港政府重申香港作為法治社會，完全不能容忍任何暴力行為。
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Reuters
遊行原定終點是灣仔盧押道，但示威者越過終點繼續前進，佔據金鐘政府總部附近的主要道路，以及灣仔警察總部外的馬路 。
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EPA
組織者稱，估計周日有43萬人參加了大遊行。這是連續第七個周末香港出現遊行示威。
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Reuters
抗議期間，有志願者告訴抗議人士戴上面具防止被警方認出身份，另外有人送水、傘、等。衝突中，有記者受傷。
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抗議過程中，有人向中聯辦的中國國徽潑墨，並在中聯辦匾牌旁塗寫。
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抗議人群穿著黑色上衣，高喊口號，要求對警方粗暴執法展開調查，要求撤回對被捕抗議者的檢控。
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Reuters
香港的抗議行動已經持續了一段時間，從最初的抗議「逃犯條例」到現在要求獨立調查警方是否過度執法，等。
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過去數周，香港多次爆發大規模抗議活動，部分示威演變成警民衝突，並有暴力升級跡象。
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