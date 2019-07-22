圖片版權 Getty Images Image caption 香港特首林鄭月娥7月22日下午見記者。

7月22日下午3時，香港特區政府首腦林鄭月娥與香港各司局長及警務處處長會見記者。林鄭稱，將依法追究21日晚間攻擊中聯辦大樓的部分示威者的責任，並拒絶定性21日夜間在元朗發生的暴力襲擊事件是「暴動」。

林正月娥表示強烈譴責部分激進示威者。指他們惡意包圍攻擊中聯辦大樓，公然挑戰國家主權，觸碰「一國兩制」底線，傷害民族感情，政府將依法追究。

7月21日香港民間人權陣線（民陣）在港島發起反修例遊行。遊行結束後數百名示威者行至西環中聯辦附近，向中聯辦牌匾扔雞蛋。晚間示威者與警方在上環對峙中，警方數輪發射多枚催淚彈清場。同時新界元朗也爆發武力事件，網絡上多個視頻顯示，一批身著白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打民眾，有市民及記者被打，多人受傷。

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據路透社報道，有多名目擊者表示白衣施暴者的目標看似為身著黑衣、剛剛參加完港島反修例遊行的示威者。香港民主派議員林卓廷也在事件中被打受傷，他稱自己曾報警，請求警方介入制止暴力事件，但警方沒有反應。

「他們故意對三合會攻擊普通市民的行為視而不見，」林卓廷向路透社表示。他同時稱不會猜測為何警方沒有立即行動。

林鄭月娥拒絶定性元朗事件是「暴動」，還對指控特區政府「與施暴者有關」的說法表示，「完全沒根據」。

她還說，香港是法治社會，不容許暴力行為發生，批評襲擊者目無法紀，肆意傷害鐵路乘客，「絶不容忍，決不姑息」，要求警務處處長將兇徒繩之於法，向受傷市民與記者致以深切慰問。

香港特區政府保安局局長李家超稱，不會姑息暴力。香港警務處處長盧偉聰表示警察與施暴者沒關係，「與黑社會勢不兩立」，會檢討部署，希望大家對警方有信心，還表示警方正積極搜證，進行全面調查。

中國外交部發言人耿爽22日表示，絶不容忍激進示威者觸碰「一國兩制」原則底線的行為，支持香港政府「採取一切必要措施」，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治「犯罪分子」。耿爽強調，堅決反對任何外部勢力干預香港內部事務，說三道四。