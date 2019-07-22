香港爆發黑社會暴打市民 引發國際媒體關注

你的器材不支持播放多媒體材料 香港白衣暴徒在元朗地鐵站攻擊示威人士、記者，多人受傷流血。

在7月21日40多萬港人再次走上街頭參加民陣發起的大遊行，新界元朗爆發的超過百名涉嫌黑社會背景的白衣人，以棍棒、鐵棍等兇器追打無辜市民和傳媒記者，包括大批參加完遊行返家的穿黑衣示威者，導致幾十人受傷，震驚國際社會。外界質疑警方不作為，甚至縱容黑社會暴力行為。

英國外交部次長安德魯·穆裏森（Andrew Murrison）對議會表示，英方將「密切關注」香港政府對暴力襲擊親民主抗議者事件的調查。

他說，「有關這次令人擔憂的事件，我們不能急於下結論，這一點很重要。」

要求全面調查

穆裏森譴責這起暴力事件，並強調「英國堅持支持人們以和平以及合法的方式舉行抗議。」

他表示英國堅定不移地支持香港人民享有的高度自治，權利和自由。

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1984年中英雙方達成的聯合聲明規定，香港回歸中國後享有在中國大陸並不存在的「高度自治」及自由，這一制度將延伸到2047年為止。這一制度後來被簡稱為「一國兩制」。

穆裏森表示，「我們將繼續堅定不移地支持該協議，並希望我們的共同簽署者能夠以同樣的方式行事。」

他表示，港府必須對這次事件展開「全面」，「獨立」的調查。

「黑幫捲入政治」

英國《每日電訊報》報道指出，在距離中國大陸邊界很近的元朗地鐵站發生暴力事件，讓外界擔心香港親北京的黑幫捲入政治衝突。

當地的犯罪團伙和堅定支持北京的鄉村委員會仍然具有影響力。

報道說，新界元朗地鐵站瓷磚上的血跡已經被衝洗乾淨，但是仍然彌漫著強烈的消毒氣味，這一令人震驚的事件加劇社會對陷入困境的香港警察部隊的壓力。

警方被指控花了一個多小時才趕到事件現場，未能逮捕在地鐵站周圍街頭的暴力襲擊者。

圖片版權 Reuters Image caption 市民和媒體的部分視頻顯示，警員曾與手持木棍與鐵通的白衣男子拍肩膊和閒聊，並讓路給白衣人士步行或駕車離開。

疑似黑社會支持政府做「骯髒工作」，在香港已非首次。《紐約時報》2014年10月3日報道旺角佔中運動，指有一批支持政府的黑幫分子襲擊示威者並拆掉馬路上的帳篷，事後警方也承認事後「逮捕」了8名黑社會分子。

英國《衛報》的報道說，據活動人士和觀察人士稱，僱傭黑幫毆打抗議者並非是新的招數。他們說黑幫參與了襲擊2014年的佔中親民主抗議者。這些攻擊和毆打示威者的男子可能來自中國南方，因為這種做法在當地很常見。

從地緣上來看，新界原居民組成的傳統團體或地方勢力一直親北京，支持北京的「一國兩制」政策，也因此比較「親近」港府。在選舉上，外界相信新界原居民大都支持親政府的建制派，比較不支持泛民陣營。

圖片版權 Reuters Image caption 一名市民遭受黑社會成員毆打，向記者顯示受傷情況。

「煽動憤怒情緒」

英國《每日郵報》大篇幅報道了香港「反送中」抗議示威的最新動態。報道說，中國當局一個多月來一直在封鎖香港反送中抗議示威的消息，但是周日（21日）卻允許大陸網友在社交媒體微博上分享香港抗議的照片，顯然是為了煽動大陸公眾的憤怒情緒。

其中一張照片顯示示威者向香港中聯辦的中國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。

在21日晚間，有部分示威者在結束完當天的遊行後曾圍堵中聯辦大樓並且向門口懸掛的中華人民共和國國徽投擲墨水彈，對此香港特區政府予以強烈譴責。

中聯辦發言人稱，示威者的行徑已經完全超出了和平示威的範疇，不僅違反《基本法》和香港本地法律，更嚴重挑戰「一國兩制」的底線，嚴重挑戰中央權威。

圖片版權 AFP Image caption 照片顯示示威者向中國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。

中國港澳辦發言人指，堅定支持特區政府依法採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治犯罪分子。

隨後，中國官媒新華社也發表評論稱，激進示威者的行徑是對中央權威的公然挑戰，性質嚴重、影響惡劣，絶對不能容忍，必須予以強烈譴責，對犯罪分子依法予以懲治。

中國政府一直在採取各種手段封鎖香港大規模示威抗議的信息。對於持續一個多月的香港抗議活動，中國官方媒體很少提及，提供的信息也欠全面，以至於很多中國人並不了解香港到底發生了什麼事情。

中國大陸官方除了禁止媒體報道之外，還全面封鎖社交平台，禁止轉發有關香港遊行的視頻和圖片。山酉一網民因轉發「反送中」遊行視頻，手機被警方扣留。