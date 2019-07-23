圖片版權 Getty Images Image caption 遊行結束後數名示威者到西環中聯辦附近，向中聯辦牌匾扔雞蛋，塗污國徽

香港《逃犯條例》抗議活動自6月起延燒，因媒體和網絡管制，大陸人只能獲取十分有限的報道和信息，也極少對示威作出表態和回應。

不過近來香港局勢進一步升溫，引起越來越多大陸網民的關注。上周末香港出現抗議者衝擊中聯辦以及白衣人士攻擊市民事件，一些新聞片零散傳到大陸後，一群大陸網民發起「出征臉書」行動，並且熱購元朗蛋卷，表達對抗議者的不滿和香港政府、警方和白衣人士的支持。

帝吧「出征臉書」

香港民間人權陣線（民陣）周日（21日）下午再度發起反修例遊行。遊行結束後數百名示威者到西環中聯辦附近，向中聯辦牌匾扔雞蛋，塗污國徽，還向中聯辦門口攝像頭噴漆，消息傳到大陸後引發部分大陸人憤慨。

7月21日，網民組織的「帝吧」在大陸流行的社交媒體新浪微博上發帖稱，將在23日晚八點發起「出征」行動，主題是「聲援香港警察，維護法治社會，反對暴力亂港，擁護一國兩制」。不過22日，活動時間突然提前，網民當晚八點開始在「香港民族陣線」、「民間人權陣線」、「香港警察」臉書頁面上發佈大量留言。

圖片版權 Getty Images Image caption 遊行結束後數百名示威者到西環中聯辦附近，向中聯辦牌匾扔雞蛋，塗污國徽

根據網上流傳的「出征通知」，這次活動由「Facebook帝吧中央集團軍」、「Facebook中美博弈」社團組織。

「Facebook帝吧中央集團軍」發佈的「出征檄文」稱，香港近來"反送中"遊行抗議是「搞歷史虛無主義，想分化香港與中國，甚至回投英國的懷抱。」

「出征檄文」稱，帝吧秉承著國家統一，一國兩制的精神，決定「犒慰港警，為打擊香港獨立勢力，為維護祖國統一和平堅決效力！」

大陸網民隨後在「民間人權陣線」等3個臉書頁面上留言。截至周二下午5時，「民間人權陣線」7月21日的一則帖子已經有超過1.1萬條留言，是平常的數倍。

大陸網民的留言有文字也有表情包，簡體字繁體字都有使用，主要內容是支持香港警察和政府，反對港獨和分裂。其中一個表情包寫著：「拿什麼獨立，用你們的愛和勇氣嗎？」

周一晚10時許，「帝吧中央集團軍（小組）」在臉書宣佈行動落幕。

民間人權陣線副召集人梁穎敏周二中午回覆BBC中文查詢時表示，如果內地網民是要「出征港獨」組織，「找民陣就找錯對象了」。

梁穎敏稱，民陣一直以來支持一國兩制，譴責破壞一國兩制的行為及組織，「反送中「運動期間民陣守護的是《中英聯合聲明》及《基本法》承諾的法治與自由。

梁穎敏說：「翻牆在內地可能會有法律後果，我祝福他們安好。借用伏爾泰名言：『我不贊同你的觀點，但我會誓死捍衛你發言的權利。』」她希望，這些網民能多就中國正飽受嚴重壓迫的同胞發聲，例如「709大抓捕」的維權律師及其家人們。

元朗蛋卷熱銷

上周日晚，除了上環的警民衝突外，另一起暴力事件更引發傳媒和公眾關注。一群身穿白色衣服的男子晚十時左右在香港元朗街頭用木棍、掃把和鐵通追打市民，致數十人受傷。香港媒體《立場新聞》一名記者在做臉書直播時，被多人圍毆。

香港民主派認為元朗事件是因警方與黑社會勾結，而香港警務處盧偉聰表示警察與施暴者沒關係。

而大陸社交媒體上流傳的一些文章中，形容事件是「元朗百姓自發追打港獨暴徒」。

圖片版權 Getty Images Image caption 網絡上多個視頻顯示，一批身著白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打市民。

「元朗鄉親僅僅是穿著代表純潔的白衣服，拿著父母教訓孩子用的藤條，出於守衛家園的義憤，幫人教仔，教訓一下這幫無父無母更無國家的黑衣青年。」微信公眾號「亮劍發聲」文章稱。目前該文閲讀量已超過10萬次。

另外，還有一些微博網民和微信文章呼籲大陸人購買元朗的蛋卷，支持元朗鄉親，不少網友響應。

BBC中文記者周二（23日）下午在元朗榮華淘寶官方旗艦店發現，店鋪內蛋卷已經下架。

元朗榮華淘寶官方旗艦店客服告訴BBC中文記者，蛋卷在周一售罄，目前不確定何時會重新上架。