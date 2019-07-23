圖片版權 BBC Chinese Image caption 郭文貴流亡海外前曾同財新傳媒發生法律糾紛，郭文貴指財新總編胡舒立同高官勾結，財新對郭文貴發起了誹謗訴訟。

最近中國流亡美國的富商郭文貴被與其有商業爭端的公司指為中國的間諜。兩年前在海外媒體爆料出名的郭文貴此前也承認他曾經為中國國家安全部門做事。

《華爾街日報》報道，上周五（7月19日），同郭文貴產生商業糾紛的華盛頓地區調查公司Strategic Vision US LLC在聯邦法院指控郭文貴為中國的情報機構服務。

郭文貴的律師發表書面聲明說，Strategic Vision對郭文貴的指稱沒有任何可信度。聲明還指該公司濫用訴訟特權，誹謗郭文貴。

郭文貴近兩年來一直在社交網絡爆料，揭露中國政府最高層的腐敗內幕，受到很多網民關注。郭文貴以其受北京迫害追捕為由申請美國的政治庇護。

圖片版權 Reuters Image caption 郭文貴說自己曾為中國國家安全部做過事。前安全部副部長馬健涉及腐敗入獄，對馬健的腐敗指控涉及郭文貴。

報道說，郭文貴取得美國一些主張對華強硬者的支持，其中包括美國總統特朗普從前的顧問班農。

間諜指稱

據《華爾街日報》報道，郭文貴和Strategic Vision公司自2018年1月就開始產生商業糾紛。法庭文件顯示，當時郭文貴同該公司簽訂了一份900萬美元的僱傭合同。郭文貴已經向該公司支付了100萬美元，用於啟動調查。

Strategic Vision提供文件向法庭顯示，郭文貴要求該公司搜集一些人的財務，社交媒體和旅行方面的資料。郭文貴提供的名單是一些與中共高層有聯繫的中國人。

法庭文件顯示，這家調查公司還專門招募了前情報人員或執法人員進行上述調查。但他們查明，郭文貴名單上前15個人的名字已經被美國政府列為「記錄受保護」的人，即不得對外透露這些人士的資料。

因此他們認為這些人士的移民狀況被當局列為「不能對外公開」，可能意味著這些是幫助美國政府的人。他們認為郭文貴並不打算利用他們的調查結果對付中共，而且郭文貴也並非如他所說的那樣是異見者。

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普從前的戰略顧問班農支持郭文貴調查中共的腐敗問題。

目前這場糾紛正在曼哈頓聯邦法院等待裁決。

在美訴訟

郭文貴早在2015年就與北京財新傳媒發生司法訴訟，當時財新傳媒在香港起訴郭文貴誹謗。

2017年郭文貴流亡海外，繼續在社交媒體指財新傳媒總編輯胡舒立與高官勾結和生活腐敗。後來胡舒立曾對在紐約的郭文貴發起過誹謗訴訟。2018年報道說胡舒立已經在紐約法庭撤訴。

2017年郭文貴在社交媒體上揭露海航集團所謂黑幕後，海航集團委托律師在紐約法院對郭文貴發起誹謗訴訟，但後來又申請撤銷了這起訴訟。

之前郭文貴在美國與美國的中文網博訊的相關人員發生糾紛和訴訟。後來還與居住在美國的中國異見者李洪寬和唐伯橋發生司法訴訟。

去年郭文貴對在美國的活動人士和學者夏業良發起誹謗訴訟，最近勝訴，法庭判決夏業良對郭文貴做巨額賠償。