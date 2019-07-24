圖片版權 Getty Images Image caption 今年6月30日，解放軍駐港部隊在香港昂船洲基地進行軍事演練。

7月24日上午，中國國防部新聞發言人回應香港近日形勢，稱《 中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的第三章第十四條有明確規定。

這一法條規定，香港特區政府可以向中央政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

有香港媒體將其解讀為，「北京稱，中國軍隊可按香港政府請求，部署用於控制抗議活動。」

同時，中國發佈《新時代的中國國防》白皮書。這是習近平上台以來的首部綜合型國防白皮書，闡述了中國的周邊安全形勢、國防預算、軍隊改革等議題。首次提出「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」。

香港與駐軍法

圍繞《逃犯條例》的爭議，香港連日來發生多起示威抗議活動。上周日（21日），香港民間人權陣線再度發起反修例遊行，遊行結束後數百名示威者到西環中聯辦附近，向中聯辦牌匾扔雞蛋，塗污掛在中聯辦門口的中國國徽。

24日的新聞發佈會上，中國國防部新聞發言人吳謙回答記者對香港形勢的提問，稱近段時間以來密切關注香港形勢的發展，特別是在21日發生了示威遊行及暴力事件，以及激進分子衝擊中聯辦的事件。對此，港澳辦已經做出了回應，部分激進示威者的行為挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」的原則底線，是絶對不能容忍的，「東方之珠」不容玷污。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 示威者向中聯辦大樓扔雞蛋

對於解放軍是否會介入的問題，吳謙表示，「在駐軍法的第三章第十四條有明確規定。」

《 中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的第三章第十四條內容如下：

香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

香港特別行政區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。

香港駐軍協助維持社會治安和救助災害時，在香港特別行政區政府的安排下，由香港駐軍最高指揮官或者其授權的軍官實施指揮。

香港駐軍人員在協助維持社會治安和救助災害時，行使香港特別行政區法律規定的權力。

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「新時代的白皮書」

中國政府在1998年發佈了第一部國防白皮書。此後每兩年發佈一次國防白皮書，直至2011年，期間共發佈七本白皮書，題目全部為「年份+中國的國防」，如《2006年中國的國防》以及《2010年中國的國防》。

2012年，習近平上台後，國防白皮書的發佈改變慣例。

2013年發佈了專題型國防白皮書——《中國武裝力量的多樣化運用》，其中首次披露了陸軍機動作戰部隊人數和海空軍人數以及陸軍集團軍番號。

2015年繼續打破慣例，發佈名為《中國軍事戰略》的專題型白皮書。首次提出「海外利益攸關區」的概念，並把海洋、太空、網絡空間和核力量列為四個重大安全領域。

24日上午發佈的《新時代的中國國防》白皮書，是中國政府時隔八年後再次發佈綜合型國防白皮書，也是習近平上台以來的第一部綜合型白皮書。

這部白皮書也一改命名規則，加入「新時代」一詞。2017年10月舉行的中共十九大上，習近平提出「新時代中國特色社會主義」，隨後通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議，將習近平新時代中國特色社會主義思想寫入黨章。

「新時代」一詞之後成為中共宣傳的最新高頻詞。

白皮書，一般由政府發佈，通常指用白色封面裝幀的重要文件，用於闡述較長時期內政府在某一領域的立場。

圖片版權 CNA Image caption 圖為台灣總統蔡英文以三軍統帥身分視導漢光演習（資料照片）。

針對台灣表述更加嚴厲

中國上一次發佈綜合型國防白皮書時，兩岸關係處於較好時期。之後在2016年台灣領導人換屆選舉後，關係惡化。

在《2010中國的國防》白皮書中，稱「促進台海局勢保持和平穩定，兩岸關係取得重大積極進展」，政策上「可以適時就軍事問題進行接觸交流，探討建立軍事安全互信機制問題，以利於共同採取進一步穩定台海局勢、減輕軍事安全顧慮的措施」。

《新時代的中國國防》白皮書中則措辭嚴厲，稱「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，加緊推行『去中國化』『漸進台獨』，圖謀推動『法理台獨』，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。」

在對台政策上提出，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絶非針對台灣同胞。如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。」

不僅如此，相較於2015年的《中國的軍事戰略》白皮書也更嚴厲。《中國的軍事戰略》稱，「近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭，但影響台海局勢穩定的根源並未消除，『台獨』分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅。」

圖片版權 Reuters Image caption 近年來，北京方面在南海的珊瑚礁上建設人工島。

南海島礁基建是行使國家主權

南海是亞洲最重要、最古老的地緣政治衝突地區之一。

中國、菲律賓、越南、文萊、馬來西亞和印度尼西亞都在這一地區爭奪領土，及其背後的全球海運貿易權、漁業資源和石油開採權。

中國宣稱擁有南海島礁和島嶼90%的主權。

2017年，美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）發佈報告稱，中國持續在西沙群島和南沙群島建造人工島，並擴建彈藥庫、飛機棚和雷達裝置等設施。

對此，《新時代的中國國防》白皮書中稱，中國在南海島礁進行基礎設施建設，部署必要的防禦性力量，在東海釣魚島海域進行巡航，是依法行使國家主權。

去年4月，中國國家主席習近平在南海舉行中國有史以來最大規模海上閲兵，超過一萬名海軍官兵、48艘戰艦和76架戰機接受校閲。

中國在南海的頻繁軍事行動引起廣泛的國際關注，以及該區域周邊國家的擔憂。

對南海政策，這本白皮書稱，中國致力於同直接有關的當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，通過談判協商解決有關爭議。

人均國防費為750元

白皮書中用不少篇幅闡述中國的國防投入，主要想突出中國國防投入處於合理水平。

白皮書中稱，1978年中國改革開放後，國防費用佔GDP比重從1979年最高的5.43%下降到2017年的1.26%，近30年一直保持在2%以內。佔中國政府財政支出比重為17.37%，2017年為5.14%。總體呈下降趨勢。

從人均國防費水平看，2017年中國國民人均國防費為750元人民幣，約相當於美國的5%、俄羅斯的25%、印度的231%、英國的13%。

不過需要注意的是，因為中國保持幾十年的經濟高速增長，雖然國防費佔比減少，但國防費規模在不斷增長。從1978年的不到200億元，增長到現在超過一萬億元。

習近平上台後，軍事預算也經歷兩個階段，2012年至2015年呈兩位數增長，2016年增長7.6%，2017年為7%，2018年為8.1%，2019年為7.5%，增幅連續處於個位數。不過，這一過程中，中國經濟放緩，軍事預算增長幅度依然高於GDP增長幅度。

中國獨立軍事評論員趙楚曾向BBC中文表示，南海、台灣問題都意味著巨大和持續的經費投入與使用，但中國經濟下行狀況對經濟籌集必然帶來壓力。而現在強調的軍民融合政策在國防科研和工業生產方面開拓了經費來源。