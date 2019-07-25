中國多城市打擊「北京比基尼」 露出肚子要罰款

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「為了城市文明，請穿好你的上衣！」在夏季的熱浪下，中國多地政府將目光放到了中年男性露出的肚子上。

中國濟南、天津、瀋陽等多個城市陸續發佈新規，嚴打風靡街頭的「北京比基尼」——很多男子為了消暑而捲起上衣或敞開衣領的陋習。這種「時尚」的愛好者可能首次面臨被曝光和罰款。

官員們認為，夏天把大肚腩露出來對一個大國來說顯得粗魯且有礙觀瞻。這樣的觀點在中國社交媒體上獲得了很多網友的支持，但也有很多反對者認為政府沒有權利管束個人穿著。

「影響市容」

每當天氣炎熱時，中國很多戶外活動的中年男子會捲起他們的上衣或敞開衣領，或者乾脆裸露上身。這樣的裝束被一些在華外國人戲謔為「北京比基尼」。

今年7月，山東濟南市文明辦下發通知，對衣冠不整等「不文明行為」展開集中整治，包括在公共場合赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露等。

圖片版權 Getty Images Image caption 熱浪襲來，很多中國中年男子掀起上衣納涼已成為習慣。

濟南市文明辦的一名官員說，整治主要以勸導為主，一些經勸阻不聽的行為，或是頻發的不文明行為，會採取曝光等方式「來提高大家的關注度，提高整個社會的文明意識」。

天津市在今年5月也頒布了《天津市文明行為促進條例》，根據該條例第55條規定，在公共場所赤膊的，公安人員將進行勸阻，如果拒不改正，將處50元以上200元以下罰款。

你可別認為這些條款只是一紙空文。今年5月17日，天津便開出了首張罰單。一名男子因在超市購物時光著膀子閒逛，被群眾舉報後，警察趕到現場，因繼續拒穿上衣，他被處以50元人民幣罰款。

整治行動在中國社交媒體引發熱議，在微博的一項針對該問題的投票中，有22.3萬人選擇「贊同，影響市容市貌」；3.7萬人選擇「天熱可以理解」；4.2萬人選擇「勸導即可，罰款沒必要」。

「終於有人治理了。每次大夏天看見油膩老爺們露著大肚子，松垮贅肉的上半身旁若無人的出現在公眾場合都受不了。」一名支持該行動的微博網友說。

也有反對者馬上反擊道：「女孩兒穿露臍裝算不算不文明？帥哥露腹肌算不算不文明？是性別歧視，還是身材歧視？」

中國媒體財新網編輯安替對BBC說，他對這種禁令持支持態度。「你很難看到中國上了年紀的婦女這樣做。因為中國長期都是由男性主導的，他們沒有感到來自社會的壓力，不用在乎服裝風格。」

北京比基尼是什麼？

「北京比基尼」，這個有些諷刺的名詞，被認為是一群居住在北京的外國人所創造。

在2014年的英國時裝周中，一位健美男模因身著露出胸膛和腹肌的衣服走秀，被一些網友拿來與北京街頭露出肚子的大爺比較。以至於很多媒體紛紛報道稱，北京大爺捲起上衣的行為正成為一種新的潮流趨勢。

2015年，一群在中國生活的外國人在英文網站「北京人」（The Beijinger）發起攝影大賽，號召大家隨手拍下看到的露肚腩照片。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @hey9cday I found something hilarious lol 😂 Is it called Beijing Bikini 👙? Omg Too hot to 👀 🙈🙈 pic.twitter.com/iF50VcOq7K — Dumb bae (@hey9cday) 2017年6月8日

最初這種將上衣撩起，露出腹部的照片被標注為「Beijing Belly」（北京肚皮），但很快它就擁有了新的名字——「Beijing Bikini」（北京比基尼）。

在《紐約時報》2016年的一篇報道裏，記者將"北京比基尼"描述為一種新的消暑方式，從而讓該名詞廣為流傳。

或許是因為入鄉隨俗，今年5月，前NBA球員馬布裏（Stephon Marbury）也在微博貼出自己在北京某商店身著"北京比基尼"的照片，並寫道「熱死我了」。

「文明」的戰役

此次新規，是中國多地首次針對公共場合衣冠不整等行為出台明文懲罰規定。但實際上，針對光著膀子或裸露上身的「膀爺」的戰役，幾乎已成為每年夏天的「日常」。

在河北省的邯鄲市，當地交警在2011年，為2000多名「膀爺」免費發放T恤。白色的T恤上寫著「爭做文明使者」字樣的宣傳語。

2015年，河北省邯鄲市的城市管理執法人員，開展了「美麗邯鄲，拒絶膀爺」的專項行動。當地的官員們動員路邊的小攤攤主對「膀爺」進行勸阻。

同樣是在該城市，絞盡腦汁的官員們，還製作了一部專門反映這一現象的微電影《膀爺》，在全市的露天銀幕上循環播放。

在這部長約5分鐘的微電影中，主角是一位光頭「膀爺」，因為光膀子處處被人嘲笑，甚至連孫女都嫌棄他，因為女兒的男友看見他「膀爺」的形像，導致女兒戀愛告吹，對他大發雷霆……直到他徹底與「膀爺」告別之後，才重新被社會和親人所接納。

安替對BBC說，針對光膀子等行為的打擊，是中國持續推行的文明城市建設的一部分。

在中國，每隔三年都會評選一定數量的「全國文明城市」，該項稱號被很多地方官員認為是一項重大政績，亦是一個城市的重要榮譽。

因此，從打擊街頭小吃攤販，到統一更換全市的廣告牌，很多城市樂此不疲……2015年，江蘇省宿遷市公布了《宿遷文明20條》，其中甚至包括吃飯不「吧唧嘴」（指吃飯時發出明顯的咀嚼聲）等問題。

「這種禁令很難有效實施，你很難想像警察前往每個社區，但至少會告訴人們，這種行為是醜陋的，」安替說。