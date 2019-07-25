圖片版權 Getty Images Image caption 7月20日，建制派發起第二次集會，反對暴力及支持警察執法。

香港反對《逃犯條例》的運動已經持續超過6個星期，抗議活動從數十萬、甚至上百萬人參與的遊行，演變成多次不同的衝突。7月1日主權移交22週年當天衝擊佔據立法會，7 月14日沙田遊行變成警員與示威者在商場內的肉搏戰，7月21日，元朗有持兇白衣人追打途人。

香港行政長官林鄭月娥在連場抗爭中作出最大讓步，宣佈《逃犯條例》修訂「壽終正寢」，但她始終拒絶面對示威者的「五大訴求」。「反送中」示威者的「五大訴求」包括：要求政府完全「撤回」《逃犯條例》修訂，撤銷以「暴動」定性示威，成立獨立委員會調查警民衝突，釋放被捕示威者和官員問責下台。但香港社會也有人支持警察執法，對遊行中一些示威者的舉動表達不滿，擔憂香港穩定和繁榮。

BBC中文之前採訪過反送中示威者和香港警察，此次採訪了兩名反對示威升級並支持警察的市民，請分享他們對近日事件的看法。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者弄污國徽觸發中聯辦及香港政府強烈譴責。

「愛國很重要」

7月20日，元朗襲擊和中聯辦被圍堵前夕，建制派發出號召，希望警察支持者參與集會。主辦單位稱，人數有31.6萬，香港警方說最高峰有10.3萬人。

出席者陳太是10年前便來香港定居的新移民。她認為香港是中國的一部分，目前香港示威者的訴求已經不單是反對《逃犯條例》，而是追求香港獨立，並針對大陸人和遊客，令她感到反感。

她用帶有口音的廣東話對BBC中文說，「我不明白為什麼示威者要揮舞英國旗和美國旗，他們很明顯，就是有其他目的，這對香港是不利的，因為香港是中國的一部分。」

記者多次問她是否贊成《逃犯條例》，她拒絶回答，「其實政治我不太懂，但反對中國就是不對。」

自稱來自湖南貧困家庭的她表示，嫁到香港來是覺得香港生活環境更好，但她坦言，香港這麼亂，讓她很害怕。

「香港人永遠不明白，愛國是很重要的，只有國家穩定，大家才有美好的前途，你這樣破壞，打警察，是非常不對的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC現場訪問遊客和香港抗爭者。雙方如何就遊行、政府、自由等話題激烈辯論？

記者問她有否在大陸參與過任何集會，她搖搖頭笑說：「怎麼可能？大陸是沒可能這樣做的，人多的地方很容易發生事情。」

香港自從2014年佔領運動（又稱雨傘運動）後，社會上出現明顯的撕裂，黃色代表親民主派，藍色代表親建制派，他們各自以「黃絲」和「藍絲」作為稱號。

這次「反送中」抗議，讓兩者的鴻溝再次擴大。民主派認為，林鄭月娥不作讓步是抗議升級的罪魁禍首。建制派認為民主派不譴責示威者暴力，是縱容示威者，建制陣營認為特首林鄭月娥已經作出讓步，但示威者把行動升級，影響民生，支持警方執法，而示威者衝擊立法會及中聯辦，亦反映他們「反中亂港」，「挑戰一國兩制的底線」。

香港建制派曾兩度發起集會，反對「反送中」示威者走向暴力，支持警方執法。

這天，陳太出席香港建制派號召的一個集會，出席人數以數萬計。

「（兩種抗議）不一樣呀，我們是很和平的，跟那些投擲磚頭的示威者不一樣，」她說，「我們的集會就像一起在天安門觀賞升旗般，一看就知道不會生事，政府一定不用擔心的。」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 據目測，參加建制派集會的人平均年齡較大。

陳太說，自己和女兒政見不一樣，她的女兒經常在電視前破口大罵政府的不是。

「我經常跟她吵架，我希望她記得自己是中國人。」

記者問她知不知道女兒的擔心是甚麼？陳太說，「就是所謂民主自由吧，其實我也不太清楚年輕人想甚麼，我希望她好好找一份工作，不要參與政治，有民主自由，香港也不一定會變美好，最重要是大家可以安安樂樂生活。」

她的同鄉前來用普通話叫她 「不要胡亂接受記者採訪」， 「快走快走」。隨後她們一同舉起了某同鄉會的橫額合照留念。

記者再上前問她，「你會不會擔心接受記者採訪會有後果嗎？」

陳太回答說：「不會，我在香港。」

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「年輕人要看清，對手不是警察，是共產黨」

「打得好，一早應該打了，這群後生仔搞事搞那麼多天，」70歲已經退休的香港市民黃先生，在維多利亞公園與街坊討論香港發生的元朗襲擊事件。

7月21日，「反送中」 示威者在中聯辦大樓前，弄毀國徽和招牌，遭警方施放催淚彈驅散。令香港各界更為震驚的是，幾乎同一時間，元朗百多名白衣人在元朗西鐵站「無差別」襲擊記者和乘客。

黃先生對BBC中文說，「白衣人是守護元朗，你看，（民主派立法會議員）林卓廷也身在現場，還有一群年輕人，一看就知道是他們先搞事。」

黃先生說，曾經在朋友的手機看到片段中，林​​卓廷與其他人在閘口內，與白衣人士對罵，並用水喉、雨傘抵擋白衣人士。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻回顧7月21日香港元朗暴力事件

「你看，林卓廷這個人，一看就知道是有陰謀。」

記者問，白衣人士打的可能不止示威者，黃先生回應說，「沒辦法，我們現在是打仗，要用藤條打仔，傷及無辜是正常，現在起，正常人是不會穿黑衣在街上走。（記者：你同意以暴制暴？）當然了，最好出動解放軍。」

「那群廢青（意旨年輕示威者）因為買不起樓，就出去搞事，他們都是被人煽動的，政府是有錯，但人家都說條例壽終正寢，你還吵什麼？」

黃先生從來不會身在「反送中」抗議的現場， 沒有智能手機，不知道示威者經常使用的連登討論區、加密通訊軟件Telegram，他連WhatsApp也沒有。

他從電視畫面以及朋友在手機展示的視頻中看到，「反送中」示威總是有民主派議員身在前方，「他們不斷煽動示威者，壞到不行。」

多次參與香港抗議報道，身在示威現場的記者都會察覺，民主派議員或過往的示威領袖，在最激烈的抗爭場面中，大多只是擔當調停的角色，他們沒辦法左右示威者的決定。

7月1日，示威者衝擊立法會，民主派議員跪地力阻，結果被示威者抬走。每當民主派領袖──特別是學運領袖黃之鋒──出現時，示威者之間總會細語，「他們又來搶風頭嗎？」

記者對他提出這些觀察時，黃先生回應說，「沒有可能，（壹傳媒集團主席）黎智英都去美國了，怎可能說沒有外國勢力？」

你的器材不支持播放多媒體材料 香港年輕人如何組織無領袖的街頭抗爭

黃先生自稱土生土長，退休前擔任大廈保安員，老伴幾年前過世，兒子做司機，但甚少見面，平日最喜歡就是在維多利亞公園散步，他見證過多次在維園起步的遊行和六四集會。

在他眼中的香港，和平遊行是可以接受，他相信政府讓步，暫緩修例是傾聽民意的表現，但示威者多次佔據道路，或是衝入立法會破壞，都是「過火的行徑」。

「大家和平遊行是沒關係，但不停佔路、在地鐵阻人上班，就不能接受，香港不是這麼亂來的，對經濟不好的。」

不過，黃先生坦言，這場亂局的始作俑者是「共產黨」。

「我不會認自己是中國人，我個人也反對《逃犯條例》，但示威者這樣打警察是不對，只是令這個社會亂，年輕人要看清，對手不是警察，是共產黨。」

「當然，這不容易，共產黨現在這麼強大……但你未想到一個好方法時，就不要被人煽動走出來，你這樣被捕被打，是愚蠢，」黃先生說。

不同的建制陣營

根據香港大學民意研究計劃做的民意調查顯示，只有17%贊成修訂《逃犯條例》，66%反對修例。 在建制派號召的集會中，主辦方不會公開支持《逃犯條例》，焦點落在「支持警方執法」、「反對示威者暴力」，這反映建制陣營也知道，反對《逃犯條例》是主流民意。

觀察人士認為，藍黃兩個陣營存在兩大分歧，在於對「國家」、「民主自由」價值觀的不同，以及資訊接收渠道的多元性。

香港營銷顧問徐緣對BBC中文說，「藍營的人傾向安於現狀，不認為在政制上需要大型改變，但黃營則認為需要有激烈的變化，而在關心現在局勢下會在每件事情上看得比較仔細，藍營的部分人沒有這麼著緊，對事情可能來自一個印象、個別的畫面。」

自稱「黃營」的徐緣近期在社交媒體發表萬字文，把建制派陣營的支持者分成不同種類，引發香港網民熱議。

他舉例，有些人屬於「愛國系」，把國家的概念視為最重要，認為中國在面對發展過程需要時間改善。有些人則屬於「利慾系」，希望靠攏政府賺錢，而大多數人是「渴求穩定」的人，他們渴望有普通生活，對暴力及社會混亂感到反感。

徐緣認為，這些「藍營」人的目標各有不同，比「黃營」的政治光譜更為廣闊。他說，雖然「黃營」也有「本土勇武（較激進）」及「溫和和理非（和平、理性、非暴力）」的分別，但政治目標較為一致，更大的分歧在於手段。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港各區出現彩色紙條組成的連儂牆。

徐緣對BBC中文說，「藍營」要改變「黃營」的想法，近乎不可能，但香港社會多年撕裂以來，「黃營」的人並沒有盡最大努力爭取「藍營」的支持，並以情緒主導，先入為主地「討厭一個人」，但要爭取「藍營」的支持，就是「對症下藥」，按需求性格來施加不同的宣傳方法，例如針對「愛國系」的人，要加以講解黨國之分，對「渴求穩定」的人，要突顯「問題根源來自政府」的論述。

今次「反送中」抗議活動中，特別吸引媒體眼球的是，香港多個社區出現了貼滿彩色紙的「連儂牆」，牆上寫滿「反送中」的口號，不少途人會停下來慢慢細看。

徐緣說，「連儂牆」是接觸「藍營」或政治冷感的人的重要一步，也是這場運動的一大轉變，「連儂牆最大的威力，把社會上很多人求變的訊息，滲透到社區每一個角落……令到普通市民會感到事件和自己有關。」

徐緣認為，一場民主運動不能只把焦點放在前線的衝突，長遠發展下去，要把戰線拉闊，「爭取不同意見的人支持一點也不容易，但也要做。」