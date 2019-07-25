中國國防白皮書罕見高調示警美台：若分裂不惜一戰

圖片版權 xinhua Image caption 中國領導人習近平今年初發表講話說，同意台灣是中國民族大復興的必然要求。

在習近平擔任中國最高領導人後發表的第一個國防白皮書中，台灣問題再次成為重點。北京在台灣問題上進一步明確表態，即在台灣分離時不惜一戰。

中國在7月24日發表的國防白皮書中，對外勾勒了中國軍事戰略重點，並重點談到台灣問題，表示「統一台灣是國家和民族的根本利益和必然要求」。

名為《新時代的中國國防》的白皮書還說，「中國必須統一，也必然統一」，「如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。」

自從特朗普入住白宮以來，美國在中台關係之間的天平明顯向台灣方向傾斜，並在台美官員互訪，台灣總統過境，軍售常態化等諸多敏感問題上逐步試探北京方面的底線。

北京則堅持認為台灣是「中國不可分割的一部分」，同時拒絶承諾放棄使用武力解決台灣問題。與此同時，作為台灣主要的軍火來源的美國根據《台灣關係法》則有法定義務幫助台灣防禦。

美國軍艦進台海

就在中國發佈國防白皮書的同一天，美國海軍的一艘導彈巡洋艦通過了台灣海峽。美國美國海軍第七艦隊聲明說，美艦通過台灣海峽旨在顯示美國致力於建立一個自由開放的印度太平洋地區，以及按照國際法進行自由航行。

這也是美國海軍近來一系列常態化穿越南海、台海動作的最新一次。

中國國防部發言人在發佈國防白皮書時說，對台灣中國仍然致力於和平統一。但是他警告說，尋求台灣獨立式「死路一條」。

圖片版權 EPA Image caption 美國是台灣的主要軍火供應國，7月初美國又批准了價值超過22億美元的對台灣軍售（台灣軍艦）

中國領導人習近平今年初發表講話說，統一台灣是中國民族「偉大復興」的必然要求。

美國是台灣的主要軍火供應國，7月初美國又批准了價值超過22億美元的對台灣軍售，出口包括坦克和毒刺放空導彈等武器。中國已經表示要對象台灣出售軍火的美國公司實施制裁。

除台灣問題外，中國國防白皮書還提到了西藏和新疆的所謂「藏獨」和「東突」分裂主義威脅。

白皮書說，自2014年以來，武警部隊幫助新疆政府打掉暴力恐怖團伙1588個，抓獲暴力恐怖主義分子12995人。

聯合國人權理事會指責中國在新疆建再教育營地拘禁約百萬穆斯林少數民族的做法。

圖片版權 Reuters Image caption 《新時代的中國國防》白皮書說，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。

中國官方媒體指責關於新疆和西藏的人權指責是美國對中國的誣蔑，而且是美國打壓遏制中國總體政策的一部分。

改變台灣現狀？

這次中國國防白皮書比較明確地指責美國是破壞全球戰略穩定的主要不穩定因素。白皮書說美國已經調整了國家安全和防務戰略，執行單邊主義政策。美國一再挑釁和激化國家間的緊張關係，大幅度增加國防開支，破壞了全球的戰略穩定。

中美建交後雙方在1982年簽署了所謂的「8·17公報」，承認「一個中國」立場，台灣是中國的一部分，但並沒有說明是哪個中國，也沒有明確承認中國大陸對台灣擁有主權。

美國國會當時還制定了《台灣關係法》，指導美台關係。美國反對台海兩岸任何一方改變現狀，同時也不支持台灣獨立。在主張台灣獨立的民進黨執政期間，美國多次表示不支持台灣獨立。

美國總統特朗普上台後加大力度在印度洋太平洋地區遏制中國的軍事影響，台灣的防務作用也越來越被美國重視。儘管如此，美國的一些親台灣人士似乎仍然對目前台灣地位模糊的現狀感到不滿。

負責亞太安全事務的助理國務卿薛瑞福(Randall Schriver)去年10月證實華盛頓正努力同台灣建立「更正式的對外軍售關係」。

在台灣的美國記者霍頓（Chris Horton）報道說，美國在台灣新落成可容納400名外交人員的價值2.5億美元的新館。美國海軍陸戰隊將負責新館安全保衛。但台灣一直沒有得到美國足夠的承認，而且其主權安全受到來自中國大陸越來越多的威脅。