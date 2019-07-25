圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文等多名政府官員，反對「一國兩制」。

台灣總統蔡英文指出，今年初中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案「後，大陸已對台灣全面滲透。她對媒體說，為了國家安全，將會修法規範「中共代理人」。

目前該法案有多種版本，像是危及國安者，罰3年以下徒刑並科500萬以下罰金，又或是類似美國的「外國代理人登記法」，要求境外勢力，資訊登記透明化，讓外界知道誰是代理人，預計9月立法院會期開始後修法。

為何提「中共代理人」？

今年5月，中國《北京日報》集團主辦丶旺中協辦的第4屆兩岸媒體人北京峰會，有近70家台灣媒體的高層出席。《金融時報》7月16日發表一篇報道，引述匿名記者指台灣的旺旺中時媒體集團（旺中集團）旗下的《中天新聞台》及《中國時報》，接受大陸國台辦指示處理新聞。

旺中集團事後發聲明表示該報道是「惡意中傷」，並對《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提告誹謗，國台辦也回覆「無中生有，別有用心」，並批評是民進黨政府「通過外國媒體炮製謠言，是拙劣的政治和選舉伎倆」。

圖片版權 CNA Image caption 台灣《中國時報》社長王豐對《金融時報》日前指稱旺中媒體接受中國國台辦指令作新聞一事，表達最嚴重抗議。

無國界記者組織24日發出新聞稿表示，旺中集團濫用法律騷擾席佳琳，「考慮到旺中集團公開親中，《金融時報》的報導相當合理」。

台灣官方也有相關回應，行政院7月17日就表示，政府期盼媒體自律，被點名的媒體應該自己清楚說明，排除國人、觀眾與讀者的疑慮，發言人Kolas還強調，中共代理人的樣態非常多，媒體只是其一，並指出：「中共代理人的修法有其必要。」

她並說明，修法重點不是打壓新聞自由，而是針對有政治目的的政治行為大架構下進一步規範，而商業文化行為則不在規範內。

對於「中共代理人」修法，國民黨團指出，中共代理人定義不明，恐造成執行困難，而許多台商則擔心會影響兩岸關係。

像是大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會長李政宏，就強烈反對「中共代理人」修法，並呼籲民進黨政府，別再對兩岸關係有過多激烈的、充滿對抗性的語言，影響兩岸關係。

他更批評，政府不能清楚界定何謂「中共代理人」，貿然修法就是在製造「白色恐怖」。

台灣陸委會副主委陳明祺25日在例行記者會中表示，立法院各政黨目前都對修法提出不同草案，有些採禁止規範，有些採登記制度，對所規範的代理關係和樣態有不小差異，內容也有出入。

台灣旺中集團的基層記者

至今，中共代理人法案的細節尚未確定，不過就在一個月前，台北6月23日舉行一場反「紅色媒體」的示威遊行，萬人上街所抗議的對象就是被《金融時報》報道，接受國台辦指示的旺中集團。

一名不願透露姓名的前《中國時報》記者告訴BBC中文，自從旺中集團買下《中國時報》後，報社就以兩岸新聞優先。他舉例：像是有大陸黨委書記層級的官員拜訪，無論是否具有新聞價值，都必須放棄當天其他採訪行程，以採訪大陸官員最優先。

他指出，在旺中集團旗下工作的記者，已經沒有自主空間，常為了報社立場而在頭版批評政府，違法比例原則。

他並以韓國瑜新聞為例，指同事集體去報導造勢大會，每個人都有獎金，但採訪重大、獨家或內幕等新聞，卻不一定有獎勵，那何必努力？他說，編輯會告訴你「領薪水，辦事就好，不要想太多」。

圖片版權 CNA Image caption 台灣高雄市長韓國瑜7月24日因擔心樹洞積水成孳生源，爬上樹探察樹洞積水。

他表示，雖然編輯部不會直接表明要支持韓國瑜，但會要求你放下手邊工作，並稱上頭指示，要全力支援韓國瑜相關新聞，他說：「因此真正想跑的新聞，根本沒辦法做。」

據介紹，《中國時報》創立於1950年，原為台灣相當具有公信力的報紙，1986年一度達到日發行量120萬份。2008年11月，集團易主給食品生產商旺旺集團經營後，風格就逐漸轉為親中國大陸政府的立場。

2014年後，《中國時報》大幅改版，明確樹立目標「中國認同、真愛台灣、終局統一」，變為親中立場。2019年「六四」週年紀念期間，《中國時報》資深記者當年在1989天安門事件中被解放軍開槍中彈、一系列相關專題與深度報導等通通在網絡上被移除，被外界批評根本是「臣服中共」而自我審查。

另一名曾在旺中集團旗下中天新聞任職的記者，則向BBC中文表示，該新聞台報道非常偏頗，上層要求的角度與立場，不能改變。她說：「老闆要挺誰就要挺誰，就算訪問對象錯誤都沒關係。」

今年3月，《中天電視台》曾因「報導特定政治人物過高」與「未經查證」遭到台灣政府罰款100萬元新台幣，不過很多支持韓國瑜的民眾，仍表示支持中天電視。

針對「中共代理人」修法，《中國時報》前記者表示贊同，但他認為，不應該針對旺中集團放大檢視，而是要針對所有境外勢力，否則未來若國民黨執政，「就要處罰報導立場偏民進黨的媒體嗎」？

因此他認為，應該揭露機構與境外勢力的利害關係，公開透明媒體陳述內容，是否代表某集團和政權，允許閲聽者能得到完整資訊。

中共代理人修法系參考美國？

美國在1938年制定外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act，FARA），要求代表美國境外實體從事政治或宣傳的個人，在司法部登記並披露他們的關係、活動及相關收支，要求登記與公開資訊。 當年立法的目的是為了遏止納粹德國在美國的影響，但當局並不是經常引用這條法規。美國司法部2016年的數字顯示，在1966至2015年間，美國只有7宗與這部法律有關的案件。

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社2011年在美國紐約時代廣場租用宣傳看板，引來示威。

美國司法部去年就要求新華社和中國環球電視網（CGTN）登記為外國代理人，據媒體報導，CGTN已於今年2月完成登記，但表示自己不從事"政治活動"，登記是基於與美國當局合作的精神。

數據顯示，美國目前有400個以上的登記代理人，代表超過600個外國委托人，民進黨駐美代表處也在其中。