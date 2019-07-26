圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓以國家安全為由制裁華為，並施壓其他國家要他們禁止華為參加5G網絡建設。

俄羅斯高調為中國電信巨頭華為受到美國制裁鳴不平，指責美國的政策「不公平」和「不恰當」。

華為是世界領先的電訊設備供應商，也是第二大智能手機製造商。美國政府以安全理由制裁華為，並對其他國家施壓要他們禁止華為公司參加他們的5G網絡建設。

近日，俄羅斯在印度新德里的副大使巴布什金（Roman Babushkin）在金磚國家巴西峰會前的新聞發佈會上高調表示，「金磚國家」反對不公平競爭，而美國對華為的政策不恰當。巴西和中國代表也參加發佈會。

新德里中國使館的副代表也在發佈會上說，所有金磚五國都面臨發展經濟的共同任務，而且金磚國家會聯合應對挑戰。

圖片版權 xinhua Image caption 6月初在中國領導人習近平和俄羅斯總統普京會晤期間，華為同俄羅斯電信公司MTS簽署下一年在俄羅斯建設5G網絡的協議。

作為金磚國家中的最大成員國，中國同美國正深陷貿易爭端。俄羅斯從去年開始也受到美國依據其「美國敵對國家制裁法案」實施的制裁。

中俄共建5G

華盛頓一直敦促其盟國限制在其5G網絡中使用華為設備，說北京會利用華為建造的電訊設施進行間諜活動。但華為一再否認其設備具有任何安全方面的風險。

中國領導人習近平和俄羅斯總統普京在6月初會晤期間，華為同俄羅斯電信公司MTS簽署下一年在俄羅斯建設5G網絡的協議。俄羅斯電信公司MTS透露，按照協議，俄羅斯將在2019-2020年間發展5G技術並推出第5代網絡。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前印度正在考慮是否允許華為參加該國的5G測試並徵詢各部門的意見。

在華為成為不斷升級的中美貿易戰的焦點時，俄羅斯同華為在5G網絡的合作無疑對這家總部在深圳的中國電訊巨頭雪中送炭。

特朗普政府以華為可能為中國收集情報為由禁止美國公司向華為出售高科技零部件。分析說，美國的制裁決定很快會生效，可能會讓手機嚴重依賴美國芯片的華為公司受到很大影響。

金磚五國各有打算

目前印度正在考慮是否允許華為參加該國的5G測試並徵詢各部門的意見。印度媒體報道說，印度相關部門在此問題上存在分歧。

在其他金磚國家當中，南非也歡迎華為公司幫助該國建設5G網絡；巴西雖然已經允許華為參加該國的5G網絡建設，但是瑞典的愛立信則似乎在整體籌劃中佔據重要位置。

除金磚五國之外，美國政府當下著重對英國施壓，希望促成英國禁止華為參加新一代移動網絡建設。

美國官員表示，允許華為加入英國的5G網絡會造成敏感信息洩露的危險，危及「五眼」（Five Eyes）聯盟中的情報分享。

所謂「五眼」或「五眼聯盟」是冷戰時期英美牽頭組成的國際情報分享組織，成員有美國，英國，澳大利亞，加拿大，新西蘭等5個英語國家。目前其中的澳大利亞，加拿大和新西蘭都對華為公司實施了不同程度的限制。

華為參加英國5G網絡的問題在政治上很敏感，英國前首相特蕾莎·梅沒有對此作出最後決定，英國國會議員已經敦促新首相約翰遜盡早作出決定。

英國議會下院情報和安全委員會主席格里夫警告說，對華為問題遲遲不做決定會「損害英國的對外關係」，這種不確定狀況會影響英國在全球的地位。