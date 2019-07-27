圖片版權 Getty Images Image caption 下午5點20分左右，警方釋放催淚彈。

香港民陣早前發起「光復元朗」遊行活動，但警方周四以「公共安全」為由，發出反對通知書。意味著警方可以直接拘捕遊行人士，並以非法集會的罪名控告。但周六（7月27日）下午，仍有大批市民以進行私人活動、出門散步等方式在元朗主要街道遊行。

這是香港自6月初爆發反《逃犯條例》修訂遊行示威以來，香港警方首次對遊行示威申請發出反對通知。

下午五點左右，警方舉起黑旗，警告市民離開。十幾分鐘後，警方在元朗大馬路警署、南邊圍村和西邊圍村等地釋放多枚催淚彈，同時將防線由西向東一路推進。現場仍有大批市民聚集。有示威者拿木板當盾牌，向警察投擲瓶子、雨傘等物品。五點半左右，現場發現有示威者受傷。

上周日，一批手持棍棒、身著白衣的人進入元朗西鐵站，襲擊市民和遊行回來的示威者，造成數十人受傷。但警方未能派遣足夠警力到場維持秩序。部分暴力襲擊者被認為有黑社會背景。事件遭致公眾質疑香港警方無能力保護市民。

周六下午，遊行隊伍中的元朗居民梁先生對BBC中文表示，上周襲擊發生前，從來沒想到自己的家園這麼不安全，警察任由白衣人打市民。他認為警方已失去信任，就算禁止遊行，大批市民依然會上街。

「這麼多人上街，警察抓不了所有人。」梁先生說。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 下午5點20分左右，警方釋放催淚彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月27日，元朗遊行人群中舉出黑色背景招牌，上面寫著「鄉警」。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 現場有人高喊口號。

周六下午二時開始，元朗一帶已有數以千計穿著黑衣的示威者。據BBC中文記者現場觀察，帶口罩的人比之前遊行更多。隊伍中也有少數老人和小孩。

下午三點前，在元朗西鐵站內，有大批穿黑衫、戴口罩的市民聚集。有市民在站內牆上粘貼紙片，寫上訴求，製成臨時「連儂牆」。有人在站內高喊口號「光復香港，時代革命」，站內擁擠，行走速度緩慢。

西鐵站附近的大部分商鋪已經關門，有業主在店鋪門口用膠水加固路面磚頭。下午繼續營業的商店業主王女士對BBC中文說，下午四時會關門，加入人群。

「元朗打人導致我們無生意做，問題在於警察和白衣人合作，令這座城市不安全。我之前因開店沒有機會到其他地方遊行，今次我要上街，要求政府正視問題。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 周六下午四點左右，元朗警署外架起水馬。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 警方舉黑旗警告。

據BBC中文記者現場觀察，近十輛警察停在元朗公園北門路旁。也有大批警察在元朗水邊村周圍戒備。但遊行者在元朗大馬路上行至一大半時未見警察身影。

食物及衛生局局長陳肇始周五在出席香港本地電台時表示，新界西元朗醫院已經增加醫護人員和牀位，以應對可能出現的傷員。

下午三點，人群開始向元朗大馬路的方向行進，沿途高喊「香港人加油」、「警察知法犯法」等口號。有人舉起印有「免於恐懼」、「元朗自強」、「愛護城鄉」等字句的牌子。隊伍中也有人攜帶竹棍和長傘。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 下午五點左右，有警察在南邊圍村附近戒備。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 元朗示威者。

遊行隊伍中的陳先生對BBC中文表示，過往多次遊行都一家大小出席，但知道元朗隨時可能再有衝突，今次不敢帶同家人來，但他堅持就算警方不批准也要上街。他說，「警方禁止市民上街是不合理，始終有數以萬計的人是和平遊行，連這樣都不准只會令更多人覺得要違法升級。」

下午三點半左右，嶺南大學校長鄭國漢到達朗屏站。他稱自己並非參與遊行活動，而是以觀察員的身份到來。他對記者表示，支持學生和平表達意見，但反對任何暴力。

兼任嶺南大學校董的立法會議員何君堯因被質疑與暴力打人的白衣人有關，而被大學學生及校友要求辭職。鄭國漢表示，校董會沒有權利撤銷政府指定的官員，但已將學生、校友、以及學校職員的意見傳達給教育局。