圖片版權 CNOOC Image caption 2014年北京將深水油氣田鑽井平台"海洋石油981"部署到同越南有爭議的海域，遭到越南海軍軍艦攔截和騷擾。

在中越南海對峙緊張持續的時候，有報道說，越南在南海萬安灘部署的鑽井平台工作時間延長。

此前南華早報報道說，越南在南海爭議水域鑽探石油招致中國對峙。越南外交部說，要在同北京的對峙中捍衛主權。

位於南沙群島西側的萬安灘目前由越南控制，越南認為擁有那裏海域的主權。中國認為萬安灘屬於中國。萬安灘水域有豐富的油氣資源。

越南公司證實已經把「白龍5號」（Hakuryu-5）鑽井平台的作業時間從7月30日延長到9月15日。

在越南進行鑽探行動後，中國指責越南侵犯了中國在萬安灘的主權。而且中國船隻被派往有爭議水域組織越南的勘探活動。

越南拒不後退

中國的石油測量船隻及隨行的武裝艦艇隨即進入有爭議海域。越南在7月19日指責這些船隻侵犯了越南主權，並要求中國艦船立即離開。

圖片版權 AFP Image caption 2014年中國在南海爭議水域勘探石油引發同越南在海上對峙。越南國內還發生了大規模反華抗議和騷亂，造成多人死傷。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的海事專家高瑞連（Collin Koh）認為，中國部署的艦船將延遲「白龍5號」平台的鑽探活動。

高瑞連說，在越南取消同雷普索爾公司合同之後，越南就決心不再對中國在壓力下做出讓步，維護在專屬經濟區內的能源勘探活動。

2017年面對來自北京的壓力，越南取消和西班牙國家石油公司雷普索爾的鑽探合同。

據新加坡海事專家高瑞連分析，越南決策層還考慮到其他因素，即頂住中國壓力不僅對國內民眾顯示決心，而且還有助於吸引國際注意力，得到國際幫助。

中越長期對峙

美國的戰略和國際研究中心（CSIS）說，中國的海洋勘探船「海洋地質8號」7月3日開始在南沙群島海域進行勘探。之前中國的海警船在越南補給船附近「以危險的方式」遊弋。

圖片版權 xinhua Image caption 美國的戰略和國際研究中心（CSIS）說，中國的海洋勘探船「海洋地質8號」7月3日開始在南沙群島海域進行勘探。

這次在南海有爭議海域越南和中國的艦船已在石油勘探海域對峙數周時間。

2014年北京將深水油氣田鑽井平台「海洋石油981」部署到同越南有爭議的海域，遭到越南海軍軍艦攔截和騷擾。越南境內發生了大規模的反華抗議，和針對中資企業的暴力攻擊，造成多人死傷。

中國用「九段線」把南海劃入中國版圖。「九段線」由9條斷續線組成U形圍繞南海，距離菲律賓，馬來西亞和越南海岸數百公里，最南端距中國大陸2000公里。

最近中國同越南在海上發生對峙後，美國隨即發表評論指責中國，要求中國停止「霸凌行為」。美國國務院7月20日指中國對鄰國海上油氣勘探一再做出挑釁，對地區能源安全構成威脅。

美國一再在南海問題上表明立場，警告中國。中國認為美國是南海緊張局勢背後的主要因素，加強姿態是「亞太再平衡」戰略的表現。