圖片版權 AFP Image caption 中環集會

上周香港警方和示威者曾在上環發生激烈衝突，本周日（7月28日）示威者在港島發起遊行，譴責警方暴力。

遊行原定下午3時從中環遮打花園遊行至西環中山紀念公園，並在公園舉行集會至晚上11時。香港警方再次發出反對通知書，反對遊行及中山紀念公園集會，但批准在遮打花園集會。遊行發起人劉穎匡指暫時沒有組織遊行的計劃，但如果市民自發遊行他會支持。

警察公共關係科高級警司餘鎧均集會前見傳媒時表示，如果市民仍堅持參加警方反對的遊行以及在中山紀念公園的集會，都是違法行為。

下午3時40分許，大批抗議者由中環德輔道中往金鐘方向行走，一路喊著「香港警察，知法犯法」、「黑警無恥」等口號。

周六（27日），儘管警方發出反對通知書，仍有大批香港市民參加「光復元朗」遊行，隨後與警察爆發衝突，截至目前有24人受傷，遊行申請人鐘健平周日下午被警方拘捕。

圖片版權 Getty Images Image caption 遮打集會變成遊行

圖片版權 Getty Images Image caption 西環中聯辦外已經擺起水馬

下午5時許，示威者主要集中在西環中聯辦門前和銅鑼灣崇光百貨附近。中聯辦前已經擺放巨型水馬，中聯辦外的干諾道西路段出現大批防暴警察，設置兩條防線，一條位於德輔道西與西邊街交界的西區警署門口，另一條在干諾道西，近中聯辦。

國務院港澳辦周日下午公布，將於周一（29日）下午三時在北京召開記者會。港澳辦新聞發言人楊光丶徐露穎將出席記者會，介紹對香港當前局勢的看法。

圖片版權 Getty Images Image caption 中聯辦樓前，國徽已經被透明塑料箱保護起來。7月21日中聯辦多處，包括國徽被塗污。